Đây là phần thịt bổ dưỡng của con lợn, chỉ khoảng nửa kg mỗi con: Thấy thì mua ngay về nấu món ăn "lợi trăm đường" này

Trong thế giới ẩm thực, đôi khi chúng ta vẫn nghe câu nói truyền miệng rằng "Một cân dạ dày heo tương đương với một trăm cân thịt". Câu nói này thực ra không có ý nói về thuốc bổ hay dược phẩm mà thực tế, trong quan niệm dân gian "ăn gì bổ nấy". Theo y học cổ truyền, dạ dày heo vị ngọt, tính ấm, có công dụng kiện tỳ, ích vị, bổ hư nhược... Ăn dạ dày heo giúp chữa các bệnh về tiêu hóa, tiểu đêm, hỗ trợ sức khỏe sau sinh và tăng cường miễn dịch.

Những người thực sự hiểu biết sẽ tính toán: Một con lợn nặng 100kg, chỉ có một dạ dày nặng khoảng 0.5-0.9kg. Đó là lý do "hiển nhiên" thể hiện sự khan hiếm; lý do sâu xa hơn là nguyên tắc cổ xưa "dạ dày nuôi dưỡng dạ dày" - nó chứa đựng các protein niêm mạc, gastrin và sắt heme cùng một lúc. Ăn dạ dày giống như vá lại thành dạ dày của chính mình.

Tuy nhiên bạn cũng nên biết rằng ngay cả những điều tốt đẹp cũng có ưu điểm và nhược điểm. Những người có cholesterol cao và axit uric tăng cao nên tránh ăn dạ dày heo. Trong khi những người có tỳ vị yếu có thể dùng và thêm hạt tiêu. Piperine trong bột tiêu trắng hoạt động như một máy sưởi thu nhỏ, thổi xuống thực quản, khiến những người bị lạnh tay chân vào mùa đông cảm thấy được "sưởi ấm" ngay sau khi dùng món canh "Dạ dày heo, gà và củ mài".

Khi sơ chế dạ dày heo, bạn chỉ cần tuân theo 3 bước này sẽ loại bỏ mùi tanh triệt để: Chần, nhào và cạo. Chần giúp loại bỏ lớp nhầy trên bề mặt; nhào sử dụng bột mì và giấm trắng; và cạo được thực hiện với lực mạnh, xé bỏ tất cả các mảng màu trắng vàng để lộ lớp niêm mạc dạ dày màu hồng mềm mại. Nếu bạn bỏ qua các bước này, nếu không món canh dạ dày heo của bạn sẽ có mùi hôi khó chịu. Ngoài ra còn có một mẹo để kiểm soát nhiệt độ giúp việc nấu canh ngon hơn. Đó là, đầu tiên bạn cần xào dạ dày heo đã sơ chế trong dầu ăn cho đến khi hơi sém, sau đó đổ nước sôi vào. Chất béo sẽ nhũ hóa ngay lập tức, làm cho nước dùng trông như thể đã được thêm sữa bột. Chỉ khi môi bạn cảm thấy dính khi uống nước canh thì mới thực sự thành công.

Để đạt được cấp độ tiếp theo, bạn cần xác định rõ vấn đề cụ thể mình muốn dùng món canh này để điều dưỡng vấn đề gì trong cơ thể. Nếu tình trạng ẩm thấp khiến bạn cảm thấy uể oải, hãy thêm một ít hạt ý dĩ vào món canh ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣để tăng cường khả năng tiêu thấp, kiện tỳ, bổ vị và bồi bổ cơ thể lên mức tối đa. Nếu thức khuya gây ra nhiệt trong người và lưỡi đỏ, hãy thêm một ít hạt ý dĩ vào món canh dạ dày, củ mài và củ huệ; vị ngọt mát của nó giống như một chiếc máy điều hòa mini cho tim bạn.

Vậy nên đừng đánh giá thấp "miếng thịt" này. Nó tập hợp tất cả tinh túy của con lợn vào một chỗ, giống như một cánh cửa bí mật mở ra giúp điều dưỡng sức khỏe cho con người: Nếu dạ dày bạn bị tổn thương, hãy dùng nó để bổ sung; nếu bạn thiếu máu, hãy dùng nó để bù đắp; nếu bạn quá lạnh, hãy dùng nó để chống lại cái lạnh. Những người biết cách ăn sẽ chờ đợi món ăn này cả năm, giống như chờ đợi tiền thưởng cuối năm.