Bữa trưa chồng tôi nấu lúc nào cũng ngon tuyệt: Chỉ 3 món đơn giản nhưng khiến tôi ăn hết 2 bát cơm lớn

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, khi những bữa cơm hàng quán tiện lợi nhưng vội vã dần trở nên quen thuộc với mọi người thì vợ chồng tôi lại có thói quen duy trì những bữa cơm tự nấu tại nhà. Có lẽ một phần do nhà chúng tôi khá gần cơ quan, hai vợ chồng chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ về. Chính vì thế, thay vì chúng tôi phải ăn cơm trưa ở ngoài tiệm thì mỗi trưa, vợ chồng tôi lại được vui vẻ cười nói và được thưởng thức những bữa ăn ấm áp, ngon miệng cùng nhau. Điều đặc biệt là bữa trưa của vợ chồng tôi chủ yếu do chồng tôi đích thân vào bếp. Để rút ngắn thời gian nấu nướng, anh thường sơ chế nguyên liệu trước đó (hoặc là buổi sáng hoặc là tối hôm trước). Mâm cơm trưa chồng tôi nấu, không quá cầu kỳ, tỉ mẩn nhưng ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Từng món ăn đều được nêm nếm vừa vặn, trình bày gọn gàng và chu đáo, như gói trọn cả sự trân trọng và quan tâm sâu sắc dành cho vợ.

Mỗi trưa, khi nhìn những món ăn ngon lành, nóng hổi được bày lên bàn ăn, tôi thấy biết ơn và dấy lên một niềm hạnh phúc ngập tràn. Từng thìa cơm, món ăn hay ngụm canh đều khiến tôi ăn ngon lành. Sự chăm sóc thầm lặng ấy từ người bạn đời chính là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp tôi có thêm năng lượng cho một ngày dài và nhận ra rằng, hạnh phúc đích thực đôi khi chỉ giản dị là được ăn những món ngon do chính người mình yêu thương tự tay nấu nướng. Ví dụ như bữa trưa mà tôi giới thiệu với bạn dưới đây, chỉ có 3 món đơn giản thôi, mà khiến tôi ăn ăn ngon lành với hai bát cơm lớn.

Món 1: Lạp xưởng nếp xào ớt xanh

Nguyên liệu: 2-3 cây lạp xưởng nếp, 2-3 quả ớt ngọt xanh, một chút nước tương, bột nêm vị gà.

Cách làm món lạp xưởng nếp xào ớt xanh

Bước 1: Thái lạp xưởng nếp thành các lát mỏng. Ớt ngọt xanh rửa sạch, loại bỏ hạt rồi thái thành các khoanh. Làm nóng chảo, cho lạp xưởng nếp vào áp chảo một lúc đến khi hơi sém vàng các cạnh. Sau đó cho ớt ngọt xanh vào.

Bước 2: Thêm một ít nước tương và tinh chất cốt gà, xào ớt cho đến khi chín tới. Lấy món ăn ra đĩa và thưởng thức cùng cơm.

Món thứ 2: Cánh gà và bánh gạo

Nguyên liệu: Phần giữa cánh gà, nước tương, nước tương đen, dầu hào, rượu nấu ăn, bột tiêu, hành lá, gừng, bánh gạo, hạt mè trắng.

Cách nấu cánh gà và bánh gạo

Bước 1: Rửa sạch cánh gà, khía vài đường trên bề mặt, cho nước tương nhạt, nước tương đen, dầu hào, rượu nấu ăn, bột tiêu, hành lá và gừng vào, trộn đều rồi ướp trong 15 phút. Sau đó đun nóng dầu trong chảo rồi cho cánh gà vào, chiên đến khi vàng đều 2 mặt.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho 1 thìa canh nước tương, nửa thìa canh dầu hào cùng một ít gừng băm vào. Sau đó thêm lượng nước đủ ngập cánh gà rồi đậy nắp nồi và nấu trong khoảng 15 phút.

Bước 3: Sau đó, cho bánh gạo vào và nấu thêm 5 phút nữa. Rắc mè trắng lên trên và đun ở lửa lớn. Sau khi bánh gạo chín và nước dùng rút bớt, sánh lại thì tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa.

Món thứ 3: Trứng bác cà chua

Nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 2 quả cà chua, 2 tép tỏi, một chút muối, một ít hành lá thái nhỏ, 1 thìa canh sốt cà chua, một chút đường.

Cách làm món trứng bác cà chua

Bước 1: Đập trứng vào bát, thêm chút muối rồi đánh đều. Cà chua rửa sạch, thái nhỏ dạng hạt lựu. Sau đó đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng khoảng 50% thì đổ hỗn hợp trứng vào chảo và đảo đều. Khi trứng đặc lại và hơi tơi ra thì bạn lấy ra khỏi chảo, để dùng sau. Tiếp theo cho một chút dầu ăn vào chảo, thêm tỏi băm vào, phi thơm.

Bước 2: Thêm cà chua thái hạt lựu và một chút muối rồi xào đến khi cà chua mềm, tiết nước. Bạn có thể thêm một ít nước và tiếp tục xào cho đến khi cà chua hơi sánh lại, sau đó cho tương cà, một chút xíu đường và trứng bác vào rồi đảo đều. Rắc thêm hành lá thái nhỏ lên trên là món ăn hoàn thành và sẵn sàng để thưởng thức.

Đối với nhiều người, bữa trưa thường là lúc phải ăn vội một hộp cơm văn phòng hay bát mì, bát phở, phần cơm bên ngoài để nhanh chóng để kịp giờ làm việc. Thế nhưng, nhờ có lợi thế "gần nhà" mà tôi trở thành người phụ nữ may mắn khi mỗi ngày đều được thưởng thức những món ăn nóng hổi do chính tay chồng chuẩn bị. Những món ăn chồng nấu không cầu kỳ, phức tạp nhưng đều được nêm nếm vừa vặn, trình bày gọn gàng và chu đáo, như gói trọn cả sự trân trọng và quan tâm sâu sắc dành cho vợ.