Không phải canxi, thứ quan trọng nhất cần bổ sung vào mùa hè là kali: 3 món ăn ngon miệng này là lựa chọn lý tưởng

Đổ mồ hôi quá nhiều vào mùa hè dẫn đến mất kali, và các triệu chứng điển hình của thiếu kali bao gồm: Chân tay run - yếu, nặng chân khi leo cầu thang, tim đập nhanh không rõ nguyên nhân, mệt mỏi liên tục và đổ mồ hôi nhiều ngay cả khi vận động nhẹ. Nhiều người khi thấy các dấu hiệu trên thường nghĩ do vấn đề cơ thể thiếu canxi. Tuy nhiên thực tế, những vấn đề này đều do cơ thể bạn mất kali, do đó khoáng chất bạn cần ưu tiên bổ sung trong mùa hè chính là kali. Thực tế, bạn không nhất thiết phải tìm đến thực phẩm chức năng để bổ sung kali, mà thông qua những nguyên liệu rau củ cũng có thể giúp bạn tăng cường khoáng chất này. 3 loại nguyên liệu này chứa nhiều kali nhiều hơn chuối, và cách chế biến đơn giản, kiểu nhà làm của chúng cung cấp kali một cách nhẹ nhàng và bổ dưỡng, nhanh chóng phục hồi năng lượng và sức sống.

1. Đậu nành tươi - Món ăn gợi ý: Đậu nành xào thịt bò

Theo các tài liệu khoa học, đậu nành non tươi chứa 478mg kali trên 100g, cao hơn cả chuối; khi kết hợp với thịt bò, nó cung cấp sắt và protein chất lượng cao, do đó bổ sung đồng thời kali, protein và sắt cho cơ thể.

Nguyên liệu: 300g đậu nành Nhật Bản, 200g thịt thăn bò, gừng và tỏi băm, 1 quả ớt khô thái nhỏ (tùy thích), nước tương, dầu hào, tinh bột bắp, một chút đường và muối.

Cách nấu món đậu xành xào thịt bò

Bước 1: Rửa và thái thịt bò thành dạng sợi rồi cho vào bát, thêm dầu hào, nước tương rồi trộn đều. Sau đó cho thêm một ít tinh bột bắp, trộn đều rồi khóa ẩm bằng một chút dầu ăn. Rửa sạch đậu nành rồi chần trong nồi nước sôi khoảng 1 phút, vớt ra để ráo. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào rồi xào thịt bò đến khi chín tới. Cho thì bò ra đĩa để dùng sau.

Bước 2: Thêm một chút dầu vào chảo, thêm tỏi và gừng cùng ớt khô rồi phi thơm. Tiếp đó cho đậu nành vào, đảo đều rồi thêm chút nước nấu một lúc cho tới khi đậu chín. Trút thịt bò đã xào vào đảo đều cùng đậu nành, nêm một chút muối và đường cho vừa khẩu vị. Món ăn chín, lấy ra đĩa là có thể thưởng thức.

2. Quả bơ - Món ăn gợi ý: Bơ xào trứng

Quả bơ chứa 485mg kali trên 100g. Với hàm lượng kali cao, khi kết hợp với protein chất lượng cao từ trứng, cung cấp năng lượng từ từ và nhẹ nhàng mà không gây hại cho tim mạch.

Nguyên liệu: 1 quả bơ chín, 3 quả trứng gà, muối, tiêu đen, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món bơ xào trứng

Đập trứng vào bát, đánh tan rồi cho vào chảo đun nóng cùng chút dầu ăn. Khi trứng đông đặc lại thì dùng phới đảo đều tạo thành những miếng trứng nhỏ, lấy ra để riêng. Không cần thêm dầu vào chảo, chiên sơ các miếng bơ khoảng mười giây, sau đó trộn chúng với trứng và gia vị.

Món ăn có hương vị êm dịu và đậm đà, ăn vào bữa sáng sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả buổi sáng mà không cần phải dựa vào cà phê.

3. Nấm mỡ - Món ăn gợi ý: Nấm mỡ xào thịt gà

Nấm mỡ có hàm lượng kali và chất xơ cao, khi kết hợp với thịt đùi gà không da ít chất béo và giàu protein, chúng sẽ tạo cảm giác no, ổn định nhịp tim và giảm mệt mỏi.

Nguyên liệu: 2-3 cái đùi gà, 10-12 cây nấm mỡ, tỏi, nước tương, dầu hào, bột tiêu đen, bột bắp.

Cách làm món nấm mỡ xào thịt gà

Rửa sạch thịt gà, lọc bỏ xương và thái thành từng miếng nhỏ. Cho thịt gà vào bát, thêm nước tương, dầu hào, bột bắp rồi trộn đều, ướp trong 15 phút. Nấm mỡ rửa sạch, cắt làm 4 phần. Phi thơm tỏi, cho thịt gà vào xào đến khi chuyển màu. Cho nấm vào xào đến khi mềm và ra nước, sau đó xào đến khi nước sốt sánh lại.

Hương vị tỏi đậm đà và tươi mát mà không hề ngấy, giúp giảm nguy cơ gây hồi hộp và mệt mỏi trong giờ làm việc buổi chiều.

Thiếu kali là nguyên nhân chính gây suy nhược và mệt mỏi vào mùa hè, bổ sung kali qua chế độ ăn uống là một phương pháp an toàn hơn. Để khắc phục chứng yếu tay chân, bạn hãy dùng món đậu nành xào thịt bò; để chữa chứng buồn ngủ buổi sáng, hãy ăn bơ và trứng bác cho bữa sáng; để chữa chứng hồi hộp và mệt mỏi buổi chiều, hãy làm món đùi gà xào nấm.

Ăn nhiều rau giàu kali như bí đao, rau bina và khoai tây, đồng thời uống ít nước đá và đồ uống có đường để giảm mất kali qua mồ hôi và nước tiểu, giúp tay chân khỏe mạnh và tim mạch khỏe mạnh suốt mùa hè.