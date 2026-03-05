Chị em nấu ngay món ăn có vị chua ngọt, mềm mướt và giàu collagen giúp dưỡng da, dịu cổ họng cực tốt trong mùa xuân

Thời tiết dạo này ấm lên nhưng không khí lúc nóng lúc lạnh lại khiến chúng ta dễ bị ốm, khô họng khi thức dậy vào buổi sáng, và da dễ bị bong tróc. Lúc này, chế độ ăn uống bổ sung nước cũng vô cùng cần thiết.

Hiện tại cũng đang là mùa dứa thu hoạch sớm, tại các quầy hàng trái cây dọc đường những trái dứa vàng ươm được gọt liên tục, mùi thơm thật khó cưỡng. Ngoài việc ăn sống hoặc dùng trong cơm chiên, dứa còn rất ngon khi dùng trong các món canh ngọt. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ công thức món chè dứa và nấm tuyết - vị chua ngọt, vô cùng hấp dẫn. Nấm tuyết được nấu cho đến khi mềm, giàu collagen, kết hợp với hạt sen và dứa, tạo nên món ăn thanh mát và giúp giảm bớt độ ngán.

Công thức này đơn giản và dễ làm, chỉ cần cho các nguyên liệu vào nồi, đun sôi ở lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh để các nguyên liệu chín mềm, hòa quyện là hoàn thành. Một bát chè này sẽ làm dịu cổ họng đến dạ dày của bạn - thậm chí còn hiệu quả hơn cả mặt nạ! Rất nên dùng cho các gia đình có người già hoặc trẻ em!

Nguyên liệu nấu món chè dứa, hạt sen và nấm tuyết

1/2 cây nấm tuyết, 1/2 quả dứa, 100g hạt sen, 10g kỷ tử, lượng đường phèn vừa phải (bạn có thể thay thế đường phèn bằng 5-6 quả chà là khô vàng).

Cách nấu món chè dứa, hạt sen và nấm tuyết

Bước 1: Nấm tuyết bạn đem ngâm trong nước lạnh khoảng 20 phút trước khi nấu. Sau khi nấm tuyết được ngâm nở mềm thì loại bỏ phần gốc vàng, rửa sạch rồi xé thành các miếng nhỏ. Nấm tuyết càng xé nhỏ thì diện tích tiếp xúc giữa nấm và nước càng lớn, chất nhầy trong nấm sẽ càng dễ tiết ra khi nấu. Hạt sen khô bạn ngâm cho nở mềm, rửa sạch. Nếu có hạt sen tươi thì càng tốt. Dứa đã gọt vỏ bạn thái thành các miếng nhỏ (có thể thái dạng hạt lựu hoặc lát mỏng tùy sở thích).

Bước 2: Cho nấm tuyết đã xé nhỏ, hạt sen đã ngâm vào nồi. Thêm lượng nước vừa đủ rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau khi nước sôi, hạ nhỏ lửa, đậy nắp và ninh trong 45-60 phút. Lúc này, bạn sẽ thấy nước sánh lại và nấm tuyết chín mềm, tỏa ra mùi thơm nhẹ khắp nhà.

Bước 3: Tiếp theo, cho dứa đã thái nhỏ vào, rồi thêm một ít đường phèn cho vừa khẩu vị. Tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng 10 phút. Việc đun nhỏ lửa trong thời gian ngắn giúp vị chua ngọt của dứa được hòa tan trong nước, khiến món ăn có hương vị thơm thanh mát. Cuối cùng, tắt bếp, cho hạt kỷ tử đã rửa sạch vào, đậy nắp ủ bằng nhiệt dư trong 5 phút. Sau đó lấy món chè ra bát là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món chè dứa, hạt sen và nấm tuyết

Món chè dứa, hạt sen và nấm tuyết này có độ sánh mịn cực thanh mát và thơm ngon. Hương thơm trái cây của dứa hòa quyện hoàn hảo với kết cấu mềm giòn của nấm tuyết, tạo nên hương vị chua ngọt hài hòa mà không hề ngấy. Đây là món chè thanh mát và bổ dưỡng, rất thích hợp cho mùa xuân, và cả gia đình đều yêu thích.

Mẹo bạn cần biết:

1. Khi nấu nấm tuyết, luôn cho nấm vào nước lạnh, đun sôi ở lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh. Điều này sẽ giúp chất nhầy dễ dàng tiết ra hơn.

2. Đừng nấu dứa quá lâu. Cho dứa vào cuối cùng và nấu trong vài phút để giữ được độ giòn của trái cây. Như vậy sẽ ngon hơn.