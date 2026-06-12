Khi trời quá nóng để nấu nướng, chỉ cần mỗi người một bát - vừa là súp vừa là cơm, ngon miệng, thanh mát và hấp dẫn

Thực tế, súp rất thích hợp cho mùa hè. Súp rau củ đặc biệt ngon miệng, và sẽ còn tuyệt hơn nếu bạn thêm một vài nguyên liệu chính để tạo thành một bữa ăn một nồi. Nó hoàn hảo khi thời tiết nóng bức và bạn không phải ở lâu trong bếp vì nấu nhiều món. Đơn giản, chỉ cần một nồi súp là đủ để bạn cảm thấy no. Món súp này là một ví dụ tuyệt vời. Có thể nói nó vừa là món canh lại cũng đồng thời có "cơm".

Món súp hôm nay chúng ta sẽ nấu là món súp bánh canh bầu - vừa là súp vừa là món ăn chính. Món này được ăn kèm với bầu - một món đặc sản mùa hè. Thực ra, cách ăn bầu kiểu này cũng rất phổ biến - nó là biến tấu của cách nấu canh. Khi trời nóng, một bát súp nấu với bầu như thế này sẽ ngay lập tức kích thích vị giác của bạn. Giá cả mua các nguyên liệu trong món ăn này cũng không hề đắt. Bạn hãy thử theo công thức chi tiết dưới đây nhé.

Nguyên liệu nấu món súp bánh canh bầu

1 quả bầu nhỏ, nửa bát bột mì, 1 quả trứng gà, 2 quả cà chua, một ít sợi mì chiên (hoặc quẩy giòn), một ít rau, một ít hành lá thái nhỏ, một nhúm bột tiêu đen, 2 muỗng canh giấm gạo trắng, 1 muỗng canh dầu mè, muối, bột nêm vị gà và lượng dầu ăn vừa phải.

Cách nấu món súp bánh canh bầu

Bước 1: Bầu bạn chọn quả non, không cần gọt vỏ, rửa sạch rồi dùng dụng cụ bào thành sợi mỏng hoặc thái mỏng tùy thích. Tiếp theo, rửa sạch cà chua và thái nhỏ. Cho bột mì vào bát, vừa đổ từng chút nước lạnh vào vừa khuấy nhanh cho đến khi bột và nước kết dính lại thành từng cục. Lượng bột mì tùy thuộc vào độ đặc bạn mong muốn; thêm nhiều hơn nếu bạn thích hỗn hợp đặc hơn, và bớt đi nếu bạn thích hỗn hợp loãng hơn. Đây chính là cách tạo thành các "hạt bánh canh".

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho một nắm hành lá thái nhỏ vào xào thơm. Sau đó, cho cà chua thái hạt lựu vào đảo nhanh đến khi mềm. Tiếp theo, cho bầu bào sợi vào đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu được trộn đều. Tiếp đó, bạn thêm lượng nước sôi vừa đủ vào nồi rồi đun sôi trở lại trên lửa lớn. Sau đó, lấy phần bột bánh canh đã chuẩn bị và cho vào nồi. Cẩn thận đổ từ từ để chúng không dồn vón lại dưới đáy nổi. Tốt nhất là bạn hãy nhẹ nhàng dàn đều khi cho vào. Sau đó khuấy từ từ bằng thìa để chúng chín và tách rời các hạt. Tiếp đó, đập một quả trứng ra bát, đánh đều rồi vừa khuấy tròn nước dùng trong nồi, vừa từ từ cho trứng vào để tạo thành vân đẹp mắt. Nêm nếm với một chút muối và bột nêm vị gà.

Bước 3: Tiếp tục đun trên lửa lớn khoảng 2 đến 3 phút, sau đó tắt bếp. Bạn chuẩn bị một bát tô hoặc nồi sứ giữ nhiệt tốt, rắc một ít bột tiêu đen, 2 muỗng canh giấm gạo trắng, một muỗng canh dầu mè và một ít rau mùi thái nhỏ xuống đáy bát/nồi. Thêm sợi mì chiên giòn rồi đổ trực tiếp súp vừa nấu xong vào bát, khuấy đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món súp bánh canh bầu

Đây là món ăn hoàn hảo khi bạn không muốn nấu nướng. Món ăn này sử dụng nguyên liệu theo mùa, tươi ngon, hấp dẫn, thanh mát và cũng rất no bụng. Nó không nhiều dầu mỡ, đặc biệt thích hợp cho những ngày hè nóng nực. Bạn có thể chọn cho bánh quẩy chiên vào cuối cùng tùy theo sở thích để cảm nhận được độ giòn rõ rệt. Khi cho sợi mì chiên vào ngâm trong hỗn hợp sẽ tạo ra hương vị và kết cấu độc đáo.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món súp bánh canh bầu!