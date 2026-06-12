Ngày hè nắng nóng, mẹ tôi làm món hấp tươi ngon, thơm nức, mỗi miếng đều mềm tan trong miệng

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những món ăn nhẹ nhàng và thanh mát, bởi vì thức ăn nhiều dầu mỡ kết hợp với cái nóng có thể tạo ra nhiệt và ẩm bên trong cơ thể. Các món hấp đặc biệt phổ biến trong số các món ăn nhẹ, vì nhiệt độ nấu thấp giúp giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn trong nguyên liệu, và gia vị đơn giản cho phép bạn cảm nhận được hương vị nguyên bản của các nguyên liệu. Mẹ tôi có một công thức làm món hấp cực tươi ngon. Mỗi khi ngày hè nắng nóng, mẹ tôi thường nấu món ăn này. Vừa đơn giản, nhanh gọn, hương vị lại thơm ngon, ai ăn cũng khen "mềm tan trong miệng". Nếu muốn, bạn hãy thử làm món này ngay hôm nay nhé!

Món ăn hôm nay sử dụng 2 nguyên liệu: Đậu nành tươi (đậu nành Nhật Bản và trứng cuộn thịt). Là một loại rau mùa hè, đậu nành tươi có hương vị tươi ngon tự nhiên và giàu chất dinh dưỡng, rất phù hợp cho những người hay đổ mồ hôi trong thời tiết nóng. Kết hợp với trứng cuộn thịt mới làm, hấp ở nhiệt độ cao, món ăn sẽ bùng nổ hương vị thơm ngon. Bạn hãy thử ngay món ăn này với các bước hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món đậu nành hấp trứng cuộn thịt

Đậu nành tươi (tùy lượng), 3 quả trứng gà, 250g thịt nạc vai băm, một ít hành lá và gừng, tinh bột khoai lang (tùy lượng), nước tương, dầu hào, muối, một ít bột nêm gà, một ít bột tiêu, hành lá thái nhỏ, một ít bột bắp.

Cách làm món đậu nành hấp trứng cuộn thịt

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị phần nhân thịt. Cho một ít hành lá thái nhỏ và gừng băm nhỏ vào bát tô đựng thịt băm, cùng với một chút muối, nước tương và dầu hào. Trộn đều cho đến khi nhân sánh và đàn hồi. Sau đó, cho một lượng bột khoai lang vừa đủ vào và trộn đều. Thêm bột khoai lang sẽ giúp phần nhân dẻo quyện, khi cắt lát trứng cuộn sẽ không bị vỡ vụn.

Bước 2: Đập ba quả trứng vào bát, hòa tan một ít bột bắp với một chút nước lạnh và khuấy đều. Đổ trực tiếp hỗn hợp bột bắp và hỗn hợp trứng đã đánh ta và khuấy đều cho hòa quyện. Sau đó, làm nóng chảo chống dính, phết một lớp dầu mỏng rồi cho 1/3 lượng trứng vào chảo, láng đều ra khắp bề mặt và chiên lớp mỏng như bánh crepe. Tiếp tục làm tương tự với phần trứng còn lại. Sau đó để trứng nguội hẳn.

Bước 3: Trải lớp trứng chiên mỏng đã nguội lên thớt, sau đó lấy một lượng thịt lợn băm vừa đủ phết lên trên. Dàn đều thịt băm ra khắp mặt trứng chiên. Sau đó, cuộn lại. Bạn có thể cho thêm một ít thịt lợn băm vào mép để gắn kín, hoặc ấn mép xuống và dùng trọng lực để ép chặt và tạo hình cho phần trứng cuộn rồi để sang một bên, dùng sau. Với 3 phần trứng chiên bạn sẽ có 3 phần trứng cuộn thịt.

Bước 4: Rửa sạch đậu nành tươi. Sau đó, trải đều đậu nành xuống đáy đĩa hấp, rắc một ít muối, bột nêm gà và một chút bột tiêu lên trên, rồi đổ thêm một chút nước vào, đảm bảo mực nước không cao hơn đậu. Tiếp theo, lấy phần trứng cuộn thịt đã hoàn thành trước đó ra, cắt lát và đặt lên trên đậu nành.

Bước 5: Cho nước vào nồi hấp và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó, đặt đĩa nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi hấp, đậy nắp nồi và hấp trên lửa lớn trong 15 phút. Sau khi món ăn chín, bạn lấy ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

Thành phẩm món đậu nành hấp trứng cuộn thịt

Món ăn vô cùng tươi ngon và hấp dẫn đã hoàn thành chỉ với vài bước đơn giản! Từng lát trứng cuộn thịt đậm đà hương vị, đậu nành càng nhai càng thơm bùi. Món ăn này dùng với cơm cực kỳ đưa vị. Đây là một bữa ăn ngon miệng và no bụng.

Lớp áo trứng trong món ăn này cần phải thêm một ít tinh bột. Điều này giúp trứng có độ đàn hồi, ngăn không cho bánh bị vỡ khi cho nhân thịt vào. Điều quan trọng cần lưu ý là lượng nước tinh bột thêm vào không nên quá nhiều; chỉ cần một lượng nhỏ là đủ để pha loãng tinh bột. Đậu nành tươi cần được rắc thêm một chút muối trước, vì hàm lượng muối trong trứng cuộn thịt khá hạn chế, việc thêm muối trước sẽ giúp đậu hấp thụ hương vị tốt hơn.