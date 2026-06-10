Tháng 6 là mùa hoàn hảo để thưởng thức 3 món ăn này: Dễ nấu, ngon miệng lại bổ phổi, giải độc và chống lại vi khuẩn

Nhiệt độ tăng cao và cái nóng oi bức của tháng 6 có thể gây hại cho phổi và dẫn đến tích tụ nhiệt bên trong cơ thể. Hiện tại, có nhiều loại rau củ theo mùa với giá cả phải chăng nhưng chúng lại mang đến nhiều lợi ích trong việc dưỡng ẩm và thải độc. Bạn hoàn toàn có thể chỉ cần vài chục nghìn mua các nguyên liệu để nấu chúng thành các món ăn ngon, tốt cho cơ thể. Dưới đây là 3 công thức nấu ăn tại nhà dễ dàng và đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi.

1. Củ huệ tươi xào cần tây

Củ hoa huệ tươi là một nguyên liệu tuyệt vời nên có trong thực đơn món ăn vào các bữa cơm của tháng 6. Chỉ cần tách rời các lớp của củ hoa huệ, rửa sạch và xào cùng cần tây. Củ hoa huệ nổi tiếng với công dụng làm ẩm phổi và giảm khô họng, trong khi cần tây giúp thanh nhiệt giải độc tố. Xào 2 nguyên liệu này với ít dầu ăn giúp giữ được hương vị ban đầu, tạo nên món ăn nhẹ nhàng và tươi mát, hoàn hảo cho bữa ăn hàng ngày, đặc biệt tốt cho người già và trẻ em.

Nguyên liệu làm món củ hoa huệ xào cần tây

2 nhánh cần tây mỹ, 1 củ hoa huệ tươi (hoặc 150g củ hoa huệ khô đem ngâm mềm), một ít mộc nhĩ, bột nêm gà, tinh bột khoai tây, một ít đường phèn, lượng muối vừa phải,

Cách làm món củ hoa huệ xào cần tây

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu gồm củ hoa huệ, mộc nhĩ đem ngâm mềm rồi xé miếng nhỏ, gừng và gốc hành thái sợi. Cần tây rửa sạch rồi thái vát thành các miếng nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, thái lát mỏng. Chuẩn bị một chiếc bát, thêm khoảng nửa bát nước rồi cho muối, bột nêm gà, đường phèn, tinh bột khoai tây và khuấy đều để được phần sốt, để riêng dùng sau.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi, cho vào một chút muối và dầu ăn sau đó thả cần tây, cà rốt, một nhĩ vào chần. Khi nước sôi trở lại thì thêm củ hoa huệ rồi tiếp tục chần trong 30 giây thì vớt ra, để ráo. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng dầu ăn rồi cho hành, gừng vào phi thơm. Vớt hành và gừng ra rồi trút cần tây, mộc nhĩ, củ hoa huệ vào, xào đều. Sau đó cho nước sốt vào, xào tiếp tục trong 1-2 phút thì tắt bếp.

2. Canh bí đao, rong biển và sườn heo

Món ăn được các gia đình ưa chuộng nhất mùa hè chính là canh. Canh bí đao, rong biển và sườn heo là món ăn ngon và bổ dưỡng. Bí đao giúp thanh nhiệt, giải độc, bổ dưỡng đường hô hấp, trong khi rong biển giúp ức chế vi khuẩn và giảm nhiệt độ cơ thể. Sau khi chần sơ sườn heo, hầm cùng các nguyên liệu khác trong một tiếng. Không cần nêm nếm cầu kỳ, chỉ cần một chút muối là đủ. Một bát canh này vào ngày hè nóng bức sẽ giúp xua tan cái nóng mùa hè, làm dịu cổ họng và thông phổi. Đây là món canh hoàn hảo cho cả gia đình.

Nguyên liệu làm món canh bí đao, rong biển và sườn heo

300g sườn heo, 300g bí đao, 150g rong biển đã ngâm nở mềm, lượng muối vừa phải, rượu nấu ăn, gừng tươi thái lát, bột nêm vị gà.

Cách nấu món canh bí đao, rong biển và sườn heo

Cho sườn heo đã rửa sạch vào nồi nước, thêm rượu nấu ăn, gừng tươi thái lát rồi chần nhanh. Trong quá trình chần sườn, hãy vớt sạch bọt. Sau khi chần sườn thì đem rửa sạch rồi cho vào nồi áp suất cùng lượng nước vừa phải và bắt đầu hầm. Sơ chế và cắt lát bí đao, rong biển sau khi rửa sạch thì cắt nhỏ và có thể thắt hình nơ để tăng tính thẩm mỹ. Sau khi hầm sườn xong, cho rong biển và bí đao vào. Thêm muối, bột nêm vị gà rồi nấu đến khi bí đao mềm là được.

3. Trứng chiên rau sam

Rau sam vốn là loại rau dại mọc tự nhiên, có rất nhiều vào mùa hè. Loại rau dại tự nhiên theo mùa này nổi tiếng với tác dụng kháng khuẩn và thanh nhiệt tuyệt vời, đồng thời giúp làm mát phổi. Tất cả việc bạn cần làm để nấu món ăn này là chần sơ rau sam, thái nhỏ, trộn với trứng và chiên lên là hoàn thành. Hoặc để làm món ăn sáng, bạn có thể cho thêm một ít bột mì cùng trứng và rau sam đã thái nhỏ, trộn đều. Sau đó chiên lên làm thành những chiếc bánh nhỏ. Món ăn sáng nhanh chóng và dễ làm này nhẹ nhàng, tốt cho dạ dày và hữu ích cho những người thường xuyên bị khô họng hoặc đau họng.

Nguyên liệu làm món trứng chiên rau sam

3-5 quả trứng gà, một nắm rau sam, một chút muối, một chút bột nêm vị gà, lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món trứng chiên rau sam

Bước 1: Rau sam rửa sạch sau đó cho vào nồi nước sôi, chần sơ. Vớt rau sam ra rửa sạch với nước lạnh rồi nắm bỏ bớt nước thừa. Thái nhỏ rau sam rồi cho vào bát trứng đã đánh tan đều. Thêm chút muối và bột nêm vị gà, trộn đều một lần nữa cho hoà quyện.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Sau khi dầu nóng khoảng 60-70% thì cho hỗn hợp trứng và rau sam đã đánh đều vào. Dàn đều các nguyên liệu trên mặt chảo sau đó chiên đến khi mặt dưới đông lại và chuyển màu vàng nâu. Lật mặt còn lại và tiếp tục chiên cho đến khi chín thì lấy ra đĩa.

Bạn thấy đấy, cả 3 nguyên liệu trong các món ăn này đều là thực phẩm tươi ngon chỉ có vào tháng 6. Ăn chúng đúng mùa sẽ đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất. Những món ăn này lại dễ nấu, ngon miệng và giúp cả gia đình ngon miệng đồng thời tăng cường sức khoẻ lá phổi, giải độc và chống lại vi khuẩn.