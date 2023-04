Chú rể lương 30 triệu mà chỉ chi 5 triệu cho việc thuê váy cưới và trang điểm

Tôi luôn nghĩ rằng đời người con gái chỉ có một lần duy nhất được mặc váy cưới nên tôi muốn đám cưới của mình phải thật đặc biệt. Tôi đã nói điều này với Sĩ nhiều lần, anh ấy ậm ừ, không tán thành cũng không phản bác. Nhưng tôi nghĩ, với mức lương 30 triệu/tháng của mình, việc tổ chức lễ cưới hoành tráng hay may váy cưới là điều quá bình thường. Theo như kế hoạch thì tháng tới, tôi và Sĩ sẽ tổ chức tiệc. Nhưng bây giờ, chúng tôi đang mâu thuẫn nặng nề với nhau chỉ vì những điều có liên quan đến đám cưới.

Tôi muốn tự thiết kế và đặt may riêng váy cưới, phù hợp với vóc dáng và chủ đề buổi tiệc cưới. Vì có cô bạn thân làm bên nghề này nên tôi hỏi ý kiến của cô ấy và cùng phác họa bản thảo. Cả tuần nay, cứ đi làm về, tôi lại ngồi bên máy tính để vẽ vời, thêm thắt các chi tiết theo ý mình. Thiết kế xong váy cưới, thầm nghĩ đến cảnh mình được mặc lên người bộ váy cưới độc nhất vô nhị do chính tay mình thiết kế, tôi lại cảm thấy hạnh phúc.

Hôm qua, Sĩ đến nhà tôi chơi và cùng bàn bạc lại một số việc liên quan đến lễ cưới sắp đến. Tôi hớn hở lấy bản phác thảo váy cưới cho anh xem và khoe sẽ đặt may bộ váy này với giá 30 triệu đồng. Tôi sẽ biến ngày cưới của mình thành một dịp trọng đại mà cả đời không thể nào quên.

Bất ngờ thay, vừa nghe đến số tiền bỏ ra, chồng chưa cưới của tôi liền đỏ mặt giận dữ. Anh phũ phàng bảo sẽ không may váy cưới vì quá tốn kém, quá phung phí. Anh đã hỏi một tiệm áo cưới và họ báo giá thuê 2 chiếc váy cùng trang điểm cô dâu 2 ngày chỉ 5 triệu. Anh đã đặt cọc cho họ rồi nên tôi hãy từ bỏ suy nghĩ may váy cưới đi. Ngoài ra, anh ấy cũng đã đi hỏi các tiệm in thiệp cưới và quyết định chọn tiệm in rẻ nhất với lí do "người ta chỉ cần coi ngày giờ tổ chức lễ để đến dự tiệc chứ chẳng quan tâm đến hình thức thiệp cưới; in thiệp mắc tiền chỉ tốn kém thêm thôi".

Tôi ngơ ngác vì Sĩ chưa từng bàn bạc với tôi những chuyện này. Tôi không chấp nhận chuyện tổ chức đám cưới mà mọi thứ đều phải cân đo đong đếm, tính toán thiệt hơn từng chút một. Vả lại cả tiền thuê váy và trang điểm mà 5 triệu thì bộ váy cũng chẳng thể đẹp và sang trọng được. Chồng chưa cưới thì luôn miệng bảo sau này cần rất nhiều tiền để xây nhà, nuôi con nhỏ nên bây giờ khoản tiền nào có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Tôi thì cho rằng chuyện cưới hỏi cả đời chỉ có một lần, nếu anh ấy không hào phóng thì làm sao sau này tôi sống nổi với một gã chồng keo kiệt.

Vì chuyện may váy cưới mà chúng tôi đang mâu thuẫn, chưa ai nhường ai và cũng chưa đưa ra được ý kiến thống nhất. Tôi có nên tự đặt may, bất chấp phản đối của chồng không?