Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng "cháy túi" nhưng vẫn muốn có một bữa ăn ngon lành, ấm cúng bên gia đình? Đừng lo, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một món ăn cực kỳ đơn giản, tiết kiệm nhưng lại "hao cơm" đến lạ lùng. Chỉ với vài miếng đậu phụ, một ít thịt nạc và cà chua, bạn đã có ngay một nồi om thơm phức, đậm đà vị chua ngọt tự nhiên. Hãy cùng tôi vào bếp và khám phá công thức bí mật này nhé!

Dưới đây là chi tiết cách làm món Cà chua - Đậu phụ chiên - Thịt nạc om nồi đất:

Nguyên liệu chuẩn bị:

4 quả cà chua, một miếng thịt nạc, lượng đậu phụ chiên thích hợp (vừa đủ).

Hành lá, tỏi, tương cà (ketchup), nước tương (sinh tố), dầu hào, đường, dầu ăn, một ít tinh bột khô, hạt nêm, tiêu xay.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sơ chế cà chua

Dùng 4 quả cà chua, trong đó 2 quả cần bóc vỏ. Cách đơn giản nhất là dùng đũa đâm vào phần đáy quả, hơ trên lửa bếp gas một lúc là vỏ sẽ tự bong (đừng quên khía nhẹ trên vỏ để tránh cà chua bị nổ do nhiệt).

Cà chua gọt vỏ có thể cắt thành viên, hai quả còn lại có thể rửa sạch và cắt trực tiếp thành từng miếng lớn.

Bước 2: Ướp thịt và pha nước sốt

Ướp thịt: Thịt lợn nạc thái miếng mỏng, cho vào bát. Thêm chút muối, dầu hào, hạt nêm... trộn đều, sau đó thêm một ít tinh bột khô vào bóp cùng, để thấm trong 10 phút.

Pha sốt: Cho vào bát con: Tương cà (hoặc sốt cà chua), dầu hào, nước tương, muối, đường và tiêu xay. Thêm nửa bát nước lọc rồi khuấy đều.

Bước 3: Chuẩn bị đậu phụ

Khía một đường nhỏ trên bề mặt miếng đậu phụ chiên để nước sốt dễ thấm vào trong. Nếu sợ dầu mỡ, bạn có thể chần qua nước sôi 1 phút, vớt ra rửa lại bằng nước sạch để loại bỏ bớt dầu thừa, sau đó nhớ vắt ráo nước.

Bước 4: Xào nền

Chuẩn bị một chiếc nồi đất, cho dầu ăn vào đun nóng. Phi thơm hành tỏi, sau đó cho phần cà chua băm nhỏ vào xào cùng chút muối để cà chua nhanh nhừ và ra nước. Sau khi xào xong, xếp các miếng cà chua cắt lớn lên trên.

Bước 5: Om nồi đất

Xếp đậu phụ đã vắt ráo nước lên trên lớp cà chua, tiếp theo rải đều thịt nạc đã ướp lên trên cùng.

Đổ nước sốt đã chuẩn bị ở bước thứ hai trực tiếp vào nồi, đậy nắp và tiếp tục đun trên lửa vừa trong 10 phút.

Cuối cùng rắc một nắm hành lá băm nhỏ để trang trí và ăn ra khỏi nồi.

Mẹo nhỏ cho món ăn ngon hơn:

Khi xào cà chua, hãy cho một chút muối để cà chua nhanh ra nước sốt hơn.

Thêm tương cà vào nước sốt sẽ giúp hương vị cà chua đậm đà và màu sắc đẹp mắt hơn.

Sự kết hợp giữa đậu phụ chiên, cà chua và thịt nạc tạo nên sự cân bằng: Chua ngọt, khai vị và rất dễ ăn.

Với những nguyên liệu rất đơn giản là cà chua, thịt nạc và đậu phụ chiên, chỉ cần xào trong nồi hầm rồi cho vào hầm khoảng 10-15 phút là bạn đã có một món ăn rất hợp với cơm. Đặc biệt, đậu phụ chiên đậm đà hương vị của nước canh, miệng đầy nước, và các lát thịt cũng vô cùng mềm, với súp cà chua, nó được dùng để trộn củ gạo bất khả chiến bại. Nếu bạn quan tâm tới món ăn này, bạn phải thử ngay nhé.

Khi bạn không biết ăn gì, bạn cũng có thể thử món ăn hôm nay, có rau, thịt và các sản phẩm từ đậu nành, vị chua ngọt, vị mềm, và nó rất hợp với nước súp đậm đà.

Chúc bạn thành công với món ăn đơn giản mà cực kỳ "hao cơm" này!