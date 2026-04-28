Hấp 3 nguyên liệu nhưng được món canh thơm ngon, nước dùng ngọt ngon, thanh mát vô cùng hấp dẫn

Trong bữa cơm hàng ngày hầu như không thể thiếu món canh. Chúng ta có thể dùng các cách khác nhau để nấu canh như đun sôi nước rồi thả các nguyên liệu cùng rau xanh vào hoặc hầm xương với rau củ quả... Hôm nay chúng ta sẽ dùng một cách khác để nấu canh: hấp. Với cách nấu này, bạn sẽ có được món canh ngon đảm bảo mọi người đều thích.

Nguyên liệu của món canh này rất đơn giản: Một miếng thịt heo, khoảng 10-15 củ năng tươi và một ít táo đỏ. Sau khi băm nhỏ thịt heo, vo thành viên, rồi hấp chung với năng và táo đỏ. Không cần dùng thêm dầu mỡ, củ năng sẽ giữ được vị ngọt và giòn. Viên thịt hấp trong nước dùng sẽ càng mềm hơn. Nước dùng thì được hòa quyện và có vị ngọt từ năng và táo đỏ, làm cho món ăn thêm phần thơm ngon, hấp dẫn.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món canh củ năng thịt viên. Món canh thành phẩm rất ngon, ngọt và thanh mát.

Nguyên liệu làm món canh củ năng và thịt viên

Khoảng 10-15 củ năng tươi, 200g thịt nạc vai, 3-5 quả táo đỏ, một nắm nhỏ kỷ tử, lượng rau mùi và hành lá thái nhỏ vừa đủ, lượng gừng và gốc hành lá băm nhỏ, nước tương, dầu hào, tinh chất cốt gà, muối và lượng tinh bột khoai lang vừa đủ.

Cách làm món canh củ năng và thịt viên

Bước 1: Trước tiên, chúng ta hãy chuẩn bị phần thịt viên. Hãy dùng thịt nạc vai có tỷ lệ nạc và mỡ hợp lý. Sau khi rửa sạch thì thái thành từng miếng lớn. Cho vào máy xay thịt, thêm một ít gốc hành lá và gừng, rồi xay nhuyễn. Khi xay, không nên xay quá mịn, tốt hơn là để lại độ thô nhất định.

Bước 2: Sau khi xay thịt xong thì cho ra bát tô, thêm một chút nước tương, dầu hào, muối và tinh chất cốt gà vào. Dùng đũa khuấy đều theo một chiều. Tiếp theo cho thêm một lượng tinh bột khoai lang vừa đủ và đeo găng tay thực phẩm vào để phết đều thịt băm. Để viên thịt ngon hơn, nên dùng tay ném qua lại khối thịt băm trong vài phút để thịt trở nên đàn hồi hơn.

Bước 3: Củ năng (củ mã thầy) bạn rửa sạch lớp bùn đất bên ngoài rồi gọt bỏ vỏ. Rửa sạch củ mã thầy đã gọt một lần nữa rồi cho trực tiếp vào tô lớn. Sau đó bạn cho một lượng nước vừa đủ vào tô, rắc thêm chút muối, tinh chất cốt gà, thêm chút nước tương rồi khuấy đều.

Bước 4: Tiếp theo chúng ta lấy phần thịt băm đã chuẩn bị ra. Sau đó lấy một lượng thịt băm vừa đủ rồi vo thành viên tròn. Sau khi vo viên thịt thì thả vào tô đựng củ năng cùng nước. Lặp lại quá trình này cho đến khi hết toàn bộ thịt băm. Rửa táo đỏ và cho vào tô. Sau đó bạn đặt tô đựng nguyên liệu vào xửng để chuẩn bị hấp.

Bước 5: Hấp trên lửa lớn khoảng 15 phút, sau đó tắt bếp là món ăn hoàn thành. Trang trí với kỷ tử, rau mùi thái nhỏ và hành lá thái nhỏ trước khi dùng.

Thành phẩm món canh củ năng và thịt viên

Đây là một công thức món canh rất độc đáo. Nước canh có vị ngọt và thịt mềm. Vị ngọt đến từ củ năng và táo đỏ, và củ năng vẫn giữ được độ giòn. Món ăn rất ngon và thanh mát, bạn nhất định phải thử công thức này. Cách làm của hôm nay là tách riêng củ năng và thịt viên. Bạn cũng có thể kết hợp chúng lại với nhau, ví dụ như băm nhỏ củ năng rồi trộn với thịt băm, sau đó vo thành viên và hấp chín. Tương tự, bạn cũng có thể thay thế củ năng bằng củ mài. Thịt băm phải được băm nhỏ và nhào kỹ, khi nêm gia vị, cần khuấy đều theo một chiều để thịt băm được dẻo hơn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh củ năng và thịt viên!