5 món canh giàu canxi dễ nấu: Hoàn hảo để phát triển chiều cao của trẻ và tốt cho xương khớp người cao tuổi

Mùa xuân là thời gian của sự sinh trưởng và đổi mới, thời kỳ vàng son cho sự phát triển vượt bậc của trẻ em và sức khỏe xương khớp của người lớn tuổi. Việc bổ sung canxi hàng ngày không chỉ dựa vào các viên uống bổ sung; canh tự nấu là một lựa chọn nhẹ nhàng và hiệu quả. Trong mỗi bữa ăn, hãy nấu một nồi canh thơm ngon, giàu canxi. Nguyên liệu đơn giản và dễ kiếm, cách chế biến nhanh chóng, dễ dàng, lại ngon miệng mà không béo. Những món canh này giúp trẻ bổ sung đủ canxi cần thiết cho sự phát triển chiều cao, đồng thời tăng cường xương khớp cho người lớn tuổi, ngăn ngừa loãng xương. Cả gia đình đều có thể hưởng lợi từ phương pháp bổ sung canxi bổ dưỡng này vào mùa xuân.

1. Canh bắp cải, trứng và đậu phụ

Đậu phụ là một loại thực phẩm giàu canxi chất lượng cao. Khi kết hợp với cải thảo và trứng, nó tạo thành một món ăn nhẹ, ít chất béo và dễ tiêu hóa. Món ăn này nhẹ nhàng bổ sung canxi và vitamin, tăng cường chức năng lá lách và cải thiện khẩu vị, hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em, đồng thời giúp người cao tuổi bổ sung lượng canxi cần thiết hàng ngày. Nó phù hợp cho mọi mùa.

Nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 1 miếng đậu phụ non, 1/4 cây cải thảo, gia vị, dầu ăn, tinh chất cốt gà, 10g kỷ tử.

Cách nấu món canh bắp cải, trứng và đậu phụ

Bước 1: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì đập trứng gà vào chiên ốp la cho đến khi chín. Sau đó cắt trứng thành miếng nhỏ, thêm lượng nước nóng thích hợp vào.

Bước 2: Tiếp theo bạn cắt đậu phụ non thành các khối nhỏ rồi cho vào nồi. Đậy nắp nồi lại và đun cho đến khi nước dùng có màu trắng sữa.

Bước 3: Cho cải thảo đã thái nhỏ và rửa sạch vào rồi nấu tới khi chín. Cuối cùng bạn cho kỷ tửt đã ngâm và rửa sạch vào, nêm một chút gia vị cho vừa ăn rồi khuấy đều. Sau đó tắt bếp là có thể lấy canh ra tô và thưởng thức.

2. Canh thịt bò và nấm

Thịt bò giàu protein, nấm mỡ lại giàu dưỡng chất, tạo nên món canh thơm ngon và đậm đà. Canh này giúp bổ sung canxi và sắt, tăng cường sức đề kháng, củng cố cơ bắp và xương khớp, rất thích hợp cho trẻ em trong giai đoạn phát triển và người trung niên, người cao tuổi dùng thường xuyên sẽ củng cố hệ xương khớp. Canh có tính ấm nóng và bổ dưỡng mà không gây nóng bức.

Nguyên liệu: 10 cây nấm mỡ, 250g thịt bắp bò, 3 tép tỏi băm nhỏ, một chút dầu ăn, bột tiêu, gia vị, hành lá thái nhỏ (hoặc rau mùi).

Cách nấu canh thịt bò và nấm

Bước 1: Rửa sạch thịt bò rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt bò thành các lát mỏng. Nấm mỡ rửa sạch rồi cắt thành các lát mỏng. Đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào rồi phi thơm tỏi băm. Tiếp theo bạn cho nấm mỡ đã cắt lát vào rồi xào nhanh.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho lượng nước sôi vừa đủ vào, đun sôi trở lại và nấu chín nấm. Sau đó bạn thả các lát thịt bò đã thái trước đó vào, nấu đến khi đổi màu.

Bước 3: Sau đó bạn nêm lượng muối vừa khẩu vị, rắc chút bột tiêu, khuấy đều cho hoà quyện. Cuối cùng thêm hành hoặc rau mùi cắt nhỏ là hoàn thành.

3. Canh tôm, đậu phụ và trứng

Rong biển Wakame, tôm và đậu phụ đều là những nguồn tự nhiên giàu canxi; kết hợp các nguyên liệu này sẽ tăng gấp đôi giá trị dinh dưỡng. Món ăn tươi ngon, nhẹ nhàng và dễ hấp thụ, bổ sung hiệu quả lượng canxi cần thiết cho sức khỏe xương, thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và duy trì sức khỏe xương cho người cao tuổi.

Nguyên liệu: 5-7 con tôm đã bóc vỏ, 1 miếng đậu phụ non, lượng rong biển Wakame vừa đủ, gia vị, tinh chất cốt gà (tuỳ thích).

Cách nấu món canh tôm, đậu phụ và trứng

Bước 1: Đặt chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 70% thì đập 2 quả trứng vào chiên. Sau khi chiên trứng chín thì dùng thìa cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Tiếp theo bạn cắt đậu phụ non thành các miếng nhỏ rồi cho vào nồi cùng trứng chiên. Sau đó thêm lượng nước sôi vừa đủ vào rồi nấu trong khoảng 3 phút. Tiếp theo cho rong biển Wakame đã rửa sạch vào nồi...

Bước 3: Tiếp đó, thêm tôm tươi đã bóc bỏ vỏ. Thêm kỷ tử đã rửa sạch và lượng gia vị vừa phải vào rồi tiếp tục đun sôi trong khoảng 2-3 phút rồi tắt bếp. Lấy canh ra bát tô là có thể thưởng thức.

4. Canh củ mài, sườn heo và ngô

Sườn heo giàu canxi và collagen tự nhiên, được ninh chậm với củ mài và ngô. Nước dùng thơm ngọt, bổ dạ dày, bổ sung canxi, tăng cường chức năng tiêu hóa của tỳ vị, giúp trẻ em phát triển nhanh vào mùa xuân và cải thiện tình trạng yếu tay chân ở người già.

Nguyên liệu: 1 bắp ngô ngọt, 350g sườn heo, 1 củ cà rốt, 1 đoạn củ mài, 5-7 quả táo đỏ, 10g kỷ tử, gia vị, 1 thìa canh rượu nấu ăn, một ít hành lá, vài lát gừng.

Cách nấu món canh củ mài, sườn heo và ngô

Bước 1: Sơ chế sạch các nguyên liệu. Cho ngô vào nồi nước, thêm một chút muối rồi luộc chín. Sau đó vớt ngô ra và cắt thành các miếng ngỏ để dùng sau. Tiếp theo cho sườn heo đã rửa sạch vào nồi nước rồi đặt lên bếp, chần cho đến khi đổi màu. Sau khi vớt sạch bọt thì lấy sườn ra, rửa sạch lại bằng nước ấm rồi để ráo. Đun nóng một chút dầu ăn trong chảo rồi thả hành lá và gừng thái lát vào xào thơm. Tiếp theo cho sườn vào và xào nhanh tay.

Bước 2: Sau đó bạn thêm một chút rượu nấu ăn vào, đảo đều. Sau đó cho sườn heo đã xào vào nồi gốm. Sau đó thêm lượng nước sôi ngập mặt sườn. Đun sôi trên lửa lớn sau đó dùng muôi vớt sạch bọt rồi đậy nắp nồi và ninh ở lửa nhỏ trong khoảng 30 phút.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho ngô đã cắt miếng, củ mài cắt khúc nhỏ, cà rốt, táo đỏ vào rồi đậy nắp và tiếp tục ninh ở lửa nhỏ trong khoảng 20 phút. Sau đó bạn nêm muối, thêm kỷ tử và khuấy đều rồi nấu thêm khoảng 10 phút. Sau khi các nguyên liệu được nấu chín, bạn nêm nếm lại gia vị và rắc thêm hành là thái nhỏ là hoàn thành món ăn.

5. Canh mướp và ngao

Ngao rất giàu canxi, và khi kết hợp với mướp tươi mát, hương vị vô cùng tươi ngon và không hề ngấy. Dễ dàng bổ sung canxi và khoáng chất tự nhiên, nó giúp thanh nhiệt, dưỡng ẩm cho da khô, tăng cường xương và phù hợp với mọi lứa tuổi - vừa ngon miệng lại bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 2 quả mướp hương, 500g ngao đã ngâm sạch, 2 tép tỏi băm, lượng gia vị thích hợp, một ít gừng thái sợi, một ít hành lá thái nhỏ.

Cách nấu món canh mướp và ngao

Bước 1: Gọt bỏ vỏ mướp sau đó cắt thành các miếng nhỏ. Để tránh quá trình oxy hoá khiến mướp bị thâm đen, bạn hãy ngâm mướp vào nước muối pha loãng rồi vớt ra, để ráo. Cho một chút dầu ăn vào nồi, thêm tỏi băm và gừng thái sợi vào phi thơm. Sau đó cho mướp thái miếng vào, xào cho đến khi đổi màu.

Bước 2: Sau đó thêm lượng nước vừa phải vào rồi đun sôi. Cho ngao đã rửa sạch vào và tiếp tục đun cho đến khi chúng mở hết vỏ thì nêm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Lấy món canh ra bát tô, rắc chút hành lá thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Kết luận:

Tính nhất quán là chìa khóa để bổ sung dinh dưỡng. So với các loại thuốc bổ đắt tiền, một bát canh nóng giàu canxi tự làm tại nhà phù hợp hơn cho bữa ăn hàng ngày. Những món canh này dễ làm, cân bằng dinh dưỡng và được mọi lứa tuổi yêu thích. Hãy tận dụng thời kỳ vàng son của sự phát triển vào mùa xuân để nấu các loại canh khác nhau mỗi ngày, dần dần tích lũy chất dinh dưỡng. Ăn uống đầy đủ và ngon để bổ sung canxi đều đặn, giúp trẻ em lớn nhanh mà không lo lắng, và đảm bảo xương cốt của người già chắc khỏe, giúp cả gia đình khỏe mạnh.