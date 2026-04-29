Công thức cực dễ nấu nước uống giải khát mát lạnh cho mùa hè, nổi tiếng với công dụng thanh nhiệt, trừ ẩm

Mùa hè đến không chỉ nóng mà còn kết hợp độ ẩm lớn, tạo cảm giác oi bức, ngột ngạt và khó chịu hơn nhiệt độ thực tế. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi, khô miệng và ẩm ướt quá mức. Thức uống bí đao và hạt ý dĩ lúc này sẽ giúp thanh nhiệt, trừ ẩm, lợi tiểu và giảm sưng tấy. Thức uống này có vị ngọt thanh, sảng khoái, giúp giải khát và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - nó được coi là một thức uống mùa hè hoàn hảo. Thức uống này dễ làm, sử dụng các nguyên liệu thông dụng, không chất phụ gia và không gây hại cho sức khỏe, an toàn cho cả người già và trẻ em. Bạn cũng có thể điều chỉnh theo khẩu vị cá nhân, cân bằng giữa hương vị thơm ngon và lợi ích sức khỏe, lý tưởng để pha chế hàng ngày tại nhà. Quá trình để nấu thức uống này sẽ gồm chuẩn bị gồm 3 bước: Chuẩn bị nguyên liệu, nấu và làm lạnh hoặc thêm đá. Mỗi bước đều đơn giản; nắm vững kỹ thuật sẽ giúp bạn làm được một thức uống giải khát, thanh mát từ bí đao và hạt ý dĩ.

Nguyên liệu nấu nước bí đao và hạt ý dĩ

300g bí đao, 50g hạt ý dĩ, 1500ml nước, 30g đường phèn (tùy chọn), 3-5 quả táo đỏ, một ít kỷ tử, đá viên (tùy thích).

Lưu ý khi chọn bí đao bạn nên tìm mua quả tươi, vỏ nhẵn, không bị hư. Có thể giữ lại vỏ và hạt để công dụng hút ẩm tốt hơn. Ngâm hạt ý dĩ trước giúp dễ nấu hơn, cho kết cấu mềm mịn hơn và hút ẩm tốt hơn. Đường phèn chủ yếu để tạo hương vị; có thể bỏ qua nếu không thích quá ngọt. Táo đỏ và kỷ tử chủ yếu để bổ sung dinh dưỡng và hương vị, giúp thức uống ngon hơn.

Cách nấu nước bí đao và hạt ý dĩ

Bước 1: Rửa sạch bí đao, gọt vỏ và bỏ hạt (nếu thích kết cấu đậm đà hơn, bạn có thể giữ lại một ít vỏ và hạt. Lưu ý nếu giữ lại vỏ thì cần rửa thật sạch và loại bỏ lớp lông mỏng bao phủ). Sau đó cắt bí đao thành miếng nhỏ và cho vào bát. Rửa sạch hạt ý dĩ, cho vào bát, thêm đủ nước và ngâm ít nhất 2 tiếng. Việc ngâm hạt ý dĩ giúp chúng nhanh mềm và tiết kiệm thời gian hơn. Rửa sạch táo đỏ, bỏ hạt và rửa sạch kỷ tử; để riêng.

Bước 2: Cho hạt ý dĩ đã ngâm và nước ngâm vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ ngập hạt rồi đun sôi ở lửa lớn. Sau đó bạn giảm nhỏ lửa và ninh trong khoảng 20 phút cho đến khi hạt ý dĩ mềm nhuyễn. Tiếp theo, cho bí đao thái miếng và táo đỏ vào, tiếp tục nấu trong khoảng 15-20 phút. Khi thấy bí đao trong suốt và mềm, dễ dàng nghiền nhuyễn bằng thìa là được. Cuối cùng, thêm kỷ tử và đường phèn vào, khuấy đều cho đến khi đường phèn tan hoàn toàn. Tắt bếp và để nguội ở nhiệt độ phòng.

Bước 3: Bước này bạn sẽ làm lạnh hoặc thêm đá cho thức uống. Đổ nước bí đao và ý dĩ đã nấu vào một hộp đựng hoặc bình nước rồi để trong tủ lạnh khoảng 30 phút. Nước lạnh sẽ có vị tươi mát và thanh hơn, giúp giải nhiệt mùa hè hiệu quả hơn. Nếu bạn đang vội, bạn có thể cho vài viên đá vào ly, đổ nước bí đao và hạt ý dĩ vào, khuấy đều và thưởng thức. Nếu bạn thích kết cấu mịn hơn, bạn có thể cho nước bí đao và hạt ý dĩ đã nấu chín vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn thành hỗn hợp mịn để có được kết cấu kem hơn.

Thành phẩm nước bí đao và hạt ý dĩ

Nước bí đao và hạt ý dĩ này rất sảng khoái, giúp thanh nhiệt trừ ẩm, lợi tiểu và giảm sưng tấy. Thức uống có vị ngọt thanh, không ngấy, không chỉ giải khát, xua tan cái nóng mùa hè mà còn bồi bổ sức khỏe. Hơn nữa, nó hoàn toàn không chứa chất phụ gia, tốt cho sức khỏe. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng nấu tại nhà để cả gia đình có thức uống giải khát tuyệt vời cho mùa hè. Dù là để giải khát hàng ngày hay bồi bổ cơ thể, đây đều là lựa chọn rất tốt.

Mẹo thực tế khi nấu thức uống

Ngâm hạt ý dĩ trước để chúng dễ nấu hơn và phát huy tác dụng hút ẩm tốt hơn. Không nên nấu bí đao quá lâu để tránh bị mềm nhũn và ảnh hưởng đến hương vị. Điều chỉnh lượng đường phèn theo khẩu vị cá nhân, bỏ qua nếu không thích quá ngọt. Không nên cho quá nhiều táo đỏ và kỷ tử để tránh làm át đi hương vị tự nhiên của bí đao và hạt ý dĩ. Bí đao và hạt ý dĩ có tính mát, vì vậy người có dạ dày và đường ruột yếu nên hạn chế uống quá nhiều để tránh khó chịu đường tiêu hóa; bạn có thể nấu trước, bảo quản lạnh và uống bất cứ lúc nào, rất tiện lợi.