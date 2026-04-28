Món ăn không thể thiếu khi giảm cân và giảm mỡ: Cách nấu dễ mà giòn, mềm, ngọt lại có tính mát và dưỡng phổi

Gần đây, nếu trong các bữa ăn gia đình bạn toàn món thịt, khiến hệ tiêu hoá bị quá tải và cơ thể cảm thấy nặng nề, tăng cân thì bạn nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Hãy bổ sung vào thực đơn bữa ăn hàng ngày những món nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi gợi ý cho bạn một món ăn giàu vitamin và có thể hỗ trợ giảm cân. Đó là lúc món "Cần tây, hạt điều và củ hoa huệ". Màu sắc tươi mát của món ăn chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn. Cần tây giòn tan kết hợp với củ hoa huệ ngọt ngào, phủ thêm hạt điều giòn rụm, tạo nên hương vị cân bằng và thơm ngon mà không hề ngấy.

Món ăn này nhanh chóng, dễ làm, cân bằng dinh dưỡng, lại có tính mát và dưỡng ẩm phổi, đặc biệt thích hợp cho mùa này. Cách chế biến không khó, nên đừng ngại thử nhé!

Nguyên liệu làm món cần tây xào hạt điều và củ hoa huệ

Rau cần tây, củ hoa huệ tươi, hạt điều, 10g quả kỷ tử, muối, bột ngọt (hoặc bột nêm gà/tinh chất cốt gà), tinh bột ngô, vài giọt dầu mè.

Cách làm món cần tây xào hạt điều và củ hoa huệ

Bước 1: Sau khi rửa sạch cần tây, nhớ loại bỏ phần xơ cứng bên ngoài để đảm bảo cần tây vừa giòn lại mềm. Cắt cần tây theo đường chéo thành từng miếng hình thoi và để riêng. Tách các cánh của củ hoa huệ rời ra và rửa sạch. Nếu thích bạn có thể cho thêm 1/4 quả ớt chuông đỏ thái miếng nhỏ để tạo màu sắc cho món ăn thêm sinh động.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Tiếp theo cho hạt điều vào chiên trên lửa nhỏ cho đến khi có màu vàng nâu và giòn. Lấy hạt điều đã rang chín ra, để ráo dầu. Bước này phải được thực hiện trên lửa nhỏ, nếu không hạt điều sẽ dễ bị cháy.

Bước 3: Đun sôi nước trong nồi, cho vài giọt dầu và một nhúm muối vào. Tiếp đó bạn thả cần tây vào chần nhanh trong khoảng 30 giây rồi vớt ra, để ráo. Chần giúp rau giữ được màu xanh tươi và cải thiện độ giòn của rau cần tây. Sau đó bạn cho củ hoa huệ vào chần nhanh trong khoảng 30 giây và vớt ra để ráo.

Bước 4: Trong một chảo khác, đun nóng một ít dầu, sau đó cho củ hoa huệ và cần tây đã chần vào. Xào nhanh trên lửa lớn. Sau đó nêm muối và bột ngọt (hoặc tinh chất cốt gà/bột nêm gà) rồi đảo đều cho ngấm. Sau đó bạn hòa một chút bột bắp với nước rồi cho vào, đảo đều, sao cho nước sốt phủ đều các nguyên liệu. Cuối cùng, cho hạt điều rang vào, rưới vài giọt dầu mè, đảo đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món cần tây xào hạt điều và củ hoa huệ

Cần tây xào theo cách này giòn và thơm, củ huệ ngọt và mềm, còn hạt điều thì thơm lừng đồng thời giòn tan. Món ăn này chỉ mất khoảng vài phút nấu là có thể dọn ra bàn ăn. Đối với những người muốn giảm cân thì đây quả là là một bữa tiệc thị giác, khứu giác và vị giác.

Mẹo cần lưu ý khi nấu món ăn:

1. Nếu bạn không ngại ăn cần tây sống, có thể bỏ qua bước chần hoặc thời gian chần nên ngắn để giữ được độ giòn của nó.

2. Nếu bạn dùng củ hoa huệ khô, hãy nhớ ngâm chúng trước. Hoa huệ tươi có vị ngon hơn, ngọt ngào và tươi mát.

3. Cho hạt điều vào sau cùng để chúng vẫn giòn và không bị mềm nhũn do nước sốt tiết ra.