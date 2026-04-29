Khí và huyết là nền tảng của cuộc sống: Nên ăn 3 món này thường xuyên để thông kinh mạch và tăng cường khí huyết!

Bạn không cần những loại thuốc bổ phức tạp trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần ăn ba bữa một ngày và nuôi dưỡng cơ thể bằng thực phẩm. Bằng cách thường xuyên ăn một vài nguyên liệu thông dụng, bạn có thể dễ dàng bổ sung khí huyết và thông suốt các kinh mạch trong cơ thể.

1. Cháo táo đỏ, nhãn và kê: Ăn buổi sáng giúp bồi bổ toàn thân, bổ khí huyết

Theo Đông y, hạt kê có công dụng bổ dạ dày và làm ấm tỳ vị, trong khi táo đỏ và nhãn là những thực phẩm bổ huyết tự nhiên. Khi bạn kết hợp 3 nguyên liệu này và ăn một bát khi bụng đói vào buổi sáng giúp tỳ vị hấp thụ chất dinh dưỡng mà không bị gánh nặng, dần dần bồi bổ khí huyết cho cơ thể. Sử dụng lâu dài sẽ giúp ngăn ngừa da mặt bị vàng hoặc xỉn màu.

Nguyên liệu để nấu cháo táo đỏ, nhãn và kê

50g kê chất lượng cao, 6 quả táo đỏ bỏ hạt, 8 quả nhãn khô, một nắm nhỏ kỷ tử và một ít đường phèn (tùy chọn nếu bạn không thích quá ngọt). Tất cả đều là những nguyên liệu thông dụng trong bếp, giá cả phải chăng và bổ dưỡng.

Cách nấu cháo táo đỏ, nhãn và kê

Bước 1: Vo sạch kê dưới vòi nước sau đó ngâm trong khoảng 10-15 phút. Sau khi ngâm xong rửa lại lần nữa. Việc ngâm kê sẽ giúp khi nấu chín nhanh, mềm và dẻo hơn, đồng thời tốt hơn cho lá lách và dạ dày. Rửa sạch táo đỏ, kỷ tử và long nhãn.

Bước 2: Cho kê vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ rồi đun sôi. Sau đó giảm lửa về mức nhỏ và nấu trong khoảng 15 phút cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó thêm táo đỏ và long nhãn khô, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 10 phút để các chất dinh dưỡng của nguyên liệu ngấm hoàn toàn vào cháo. Cuối cùng, cho kỷ tử vào, đun nhỏ lửa trong 3 phút, thêm một chút đường phèn cho vừa khẩu vị và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

2. Canh gà, đương quy và hoàng kỳ: Thông kinh mạch, bổ sung khí huyết từ bên trong

Theo Đông y, gà đen là loại thực phẩm bổ âm, có tác dụng tuyệt vời trong việc bồi bổ sức khỏe, chữa suy nhược cơ thể, thiếu máu, và hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người ốm, sản phụ. Ngoài ra thịt gà giàu protein, kẽm, sắt, và melanin giúp tăng sức bền, chống lão hóa, bổ gan thận, và an thần. Trong khi đó, đương quy thúc đẩy tuần hoàn máu, thông kinh mạch; hoàng kỳ bổ khí, tăng cường thể lực. Sự kết hợp của ba thành phần này bổ trợ lẫn nhau, không chỉ thông kinh mạch bị tắc nghẽn trong cơ thể mà còn bổ sung khí huyết hư tổn từ bên trong. Món ăn này thích hợp cho người suy nhược cơ thể trong thời tiết chuyển mùa và có tay chân lạnh.

Nguyên liệu nấu canh gà, đương quy và hoàng kỳ

Nửa con gà đen tươi, 5g đương quy, 10g hoàng kỳ, 5 lát gừng, vài quả táo đỏ, một ít kỷ tử và lượng muối vừa đủ.

Cách nấu canh gà, đương quy và hoàng kỳ

Bước 1: Sơ chế sạch gà đen sau đó chặt thành từng miếng vừa ăn. Tiếp theo cho gà đen vào nồi nước, thêm 2 miếng gừng thái lát và hành lá vào rồi chần qua. Trong quá trình chần, hớt bỏ sạch bọt máu trên bề mặt rồi vớt ra, rửa lại bằng nước ấm, để ráo.

Bước 2: Cho thịt gà, đương quy, hoàng kỳ và các lát gừng còn lại, táo đỏ, kỷ tử vào nồi sứ. Tiếp theo thêm lượng nước ấm vừa đủ dùng vào nồi. Lưu ý bạn nên thêm nước đủ dùng ngay từ đầu, không được thêm trong quá trình nấu. Đặt nồi lên bếp, đun sôi ở lửa lớn sau đó giảm xuống mức lửa nhỏ nhất và ninh trong khoảng 1 giờ để giữ lại toàn bộ chất dinh dưỡng.

Bước 3: Sau đó chỉ cần thêm một chút muối cho vừa ăn trước khi dùng để giữ nguyên hương vị ban đầu cũng như tác dụng làm ấm và bổ dưỡng của các nguyên liệu.

3. Cháo đậu đỏ, lạc và nấm tuyết: Bổ sung khí huyết nhẹ nhàng, dưỡng ẩm, làm dịu da khô

Lạc vỏ đỏ rất tốt cho việc bổ huyết, đậu đỏ giúp trừ thấp và dưỡng khí, còn nấm tuyết bổ âm và làm ẩm da khô. Khi kết hợp 3 nguyên liệu này trong một món ăn, chúng giúp bổ khí và huyết mà không gây khô hay nóng trong, cũng không gây gánh nặng cho cơ thể. Thường xuyên sử dụng có thể thông kinh mạch và cải thiện tuần hoàn máu.

Nguyên liệu để nấu cháo đậu đỏ, lạc và nấm tuyết

40g đậu đỏ, 30g lạc đỏ, nửa cây nấm tuyết khô, 4 quả táo đỏ và lượng nước vừa đủ. Món này có vị ngọt, mềm và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Cách nấu cháo đậu đỏ, lạc và nấm tuyết

Bước 1: Ngâm nấm tuyết trong nước lạnh trước cho đến khi nở mềm. Sau đó bạn cắt bỏ rễ và xé nhỏ nấm tuyết. Ngâm đậu đỏ và lạc trong 2 tiếng trước khi nấu để rút ngắn thời gian hầm. Sau khi sơ chế tất cả các nguyên liệu xong thì cho vào nồi nấu chậm hoặc nồi áp suất, thêm lượng nước vừa đủ vào.

Bước 2: Ninh nhỏ lửa trong 40 phút, hoặc cho đến khi đậu đỏ nứt vỏ, nấm trắng tiết ra chất keo, và lạc mềm. Với món ăn này bạn không cần thêm đường, hương thơm nhẹ nhàng của các nguyên liệu và vị ngọt vừa phải đã rất tuyệt vời. Nếu thích có thể thêm chút xíu muối cho đậm đà và hợp khẩu vị hơn.

Lời khuyên hữu ích: Yếu tố then chốt của việc bổ sung dinh dưỡng là sự nhất quán.

Hãy đi ngủ sớm và tránh thức khuya, đồng thời tránh ăn đồ lạnh và đồ sống. Bạn không cần dùng thêm bất kỳ loại thuốc bổ hay thực phẩm chức năng nào khi sinh hoạt điều độ và có chế độ ăn uống hợp lý. Dần dần, bạn có thể bồi bổ khí huyết dồi dào, cảm thấy thư thái toàn thân và có làn da đẹp.