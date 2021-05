Bán đất nuôi mẹ chồng bị liệt hơn 3 năm, vợ chồng tôi bàng hoàng khi đọc tờ di chúc của bà

Nhà chồng tôi có tới 4 người con gái và chỉ có mỗi chồng tôi là con trai. Vì thế, ngay từ hồi mới cưới, tôi đã gạt bỏ ý định chuyển ra ngoài ở riêng. Tôi không muốn làm chồng phải khó xử khi đứng giữa vợ và mẹ. Hơn nữa, các chị chồng cũng đã có gia đình riêng, cuối tuần mới tụ tập ăn uống một lần. Dù có hơi tốn kém nhưng tôi không phải làm dâu "chị chồng" nên cũng không mấy vất vả.

Cách đây 3 năm, mẹ chồng tôi bị đột quỵ. Vợ chồng tôi phải rao bán mảnh đất mới mua để lấy tiền chạy chữa cho bà. Vì chăm mẹ mà chồng tôi phải nghỉ việc, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ suốt hơn một năm ròng. 4 người chị chồng chỉ đến thăm rồi về với lý do bận bịu việc chồng con. Còn mấy người anh rể thì vô tâm, có anh còn không gọi điện hỏi thăm mẹ một tiếng. Hồi đó tôi cũng bực bội lắm. Cũng may tôi làm ở công ty xây dựng, lương khá cao và có nhận thiết kế nhà cho khách nên mới có đủ thu nhập lo cho cả gia đình. Sau một năm, mẹ chồng tôi bị liệt một bên người, chỉ nằm trên giường. Tôi lại phải thuê người giúp việc chăm sóc bà vì hai vợ chồng còn phải đi làm.

Đọc tới đâu, sắc mặt vợ chồng tôi tái mét đến đó. (Ảnh minh họa)

Thế mà hôm qua, mẹ chồng tôi gọi các con về đông đủ rồi bảo tôi đọc di chúc. Nội dung di chúc bà không hề bàn qua với vợ chồng tôi mà bảo chị Cả viết. Đọc tới đâu, sắc mặt vợ chồng tôi tái mét đến đó. Mẹ chồng chỉ giao căn nhà rộng hơn 100m2 cho vợ chồng tôi. Phần đất còn lại rộng 800m2, bà chia đều cho 4 người con gái, ai muốn giữ thì giữ, ai muốn bán thì bán. Lý do mẹ chồng đưa ra là vợ chồng tôi giàu có, ngoài căn nhà này còn có hai mảnh đất rồi (đất do tôi tự mua, hiện vẫn đang trả nợ ngân hàng). Còn 4 người chị chồng, người thì ly hôn phải ở nhà trọ, người thì nhà chồng khó khăn, không sống nổi, người lại nghèo khổ... Đủ lý do để bà chỉ cho chúng tôi vỏn vẹn căn nhà nhưng phải chăm sóc mẹ già và lo cúng giỗ.

Không đồng ý với di chúc, chồng tôi bực bội bỏ đi nhậu, tuyên bố giao mẹ cho mấy chị nuôi. Giờ nhà tôi xáo xào, ai cũng nhao nhao nói chuyện đúng sai, đất cát. Tôi làm dâu, dù không đồng ý và rất uất ức nhưng cũng chẳng dám nói ra. Theo mọi người, vợ chồng tôi có nên kí vào tờ di chúc không? Hay thôi, để mặc gia đình chồng tôi tự quyết? Và tôi có nên đòi lại số tiền bán đất 400 triệu để nuôi mẹ chồng 3 năm nay không?

