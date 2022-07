Trao đổi chất thường được nói đến trong các cuộc trò chuyện về sức khỏe, đặc biệt là trong vấn đề giảm cân. Ở cấp độ cơ bản, sự trao đổi chất là cách cơ thể bạn sử dụng những gì mình ăn, uống để biến nó thành năng lượng.



Nếu quá trình trao đổi chất nhanh hơn thì điều này đồng nghĩa việc cơ thể bạn đang đốt cháy năng lượng nhiều hơn. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ kiểm soát cân nặng hiệu quả, giảm cân nhanh.

Những loại đồ ăn thức uống đi vào cơ thể có tác động rất lớn đến quá trình trao đổi chất, trực tiếp phản ánh tình trạng cân nặng trong cơ thể bạn. Vậy đâu là những loại trà tốt nhất tốt cho quá trình trao đổi chất, giúp chị em giảm cân nhanh?

6 loại trà giúp tăng cường trao đổi chất và giảm cân tốt nhất

1. Trà gừng

Trà gừng là một loại đồ uống rất tốt cho sức khỏe của bạn nói chung. Theo Healthline, gừng chứa gingerols và shogaols, có tác dụng tăng cường trao đổi chất, giảm cân nhanh.

Những hợp chất này tạo ra tác dụng chống oxy hóa, làm giảm tác hại của các gốc tự do trong cơ thể.

2. Trà đen

Trà đen không chỉ chứa hàm lượng caffeine hữu ích mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường trao đổi chất.

TS Nataly Komova (chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên thể hình đã đăng ký tại Just CBD) cho biết, trà đen thường chứa nhiều flavon được chứng minh giúp tăng tốc độ trao đổi chất, giảm cân bằng cách hỗ trợ đốt cháy calo hoặc chất béo dư thừa trong cơ thể.

Caffeine trong trà đen cũng cải thiện sự trao đổi chất, đặc biệt là khi uống vào buổi sáng. Nó cũng có thể giúp điều chỉnh tổng chỉ số BMI.

3. Trà matcha

Matcha là một loại trà xanh phổ biến được biết đến với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là một loại trà thảo mộc chất lượng cao nổi tiếng của Nhật Bản có chứa caffeine, chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm.

Theo Webmd, uống một tách trà matcha trước khi tập luyện được chứng minh giúp tăng cường trao đổi chất và oxy hóa chất béo, hỗ trợ giảm cân bằng quá trình oxy hóa chất béo.

4. Trà xanh

Trà xanh là một loại trà tăng cường trao đổi chất từ rất lâu đời, đồng thời là một trong những lựa chọn phổ biến nhất của những người thích uống trà.

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, có liên quan tích cực đến việc giảm béo và giảm cân. Nó chứa catechin, một loại chất chống oxy hóa được chứng minh giúp tăng cường đốt cháy chất béo, đặc biệt là trong quá trình tập thể dục.

TS Vandana Sheth (tác giả của My Indian Table - My Indian Recipes - Quick & Tasty Vegetarian Recipes) chỉ ra, nghiên cứu cho thấy, những phụ nữ uống chiết xuất trà xanh trong 12 tuần giảm cân nhiều hơn, có vòng eo nhỏ hơn so với nhóm người không uống.

Một đánh giá của 14 nghiên cứu vào năm 2014 cho thấy, những người béo phì tham gia nghiên cứu đều giảm trung bình 0,2 - 3,5kg so với những người không uống trà xanh trong khoảng thời gian 12 tuần.

5. Trà ô long

Nếu bạn không phải là người thích trà đen hoặc xanh, trà ô long sẽ là lựa chọn thay thế tuyệt vời với đầy đủ chất chống oxy hóa hữu ích hỗ trợ giảm cân.

Trà ô long có liên quan đến việc thúc đẩy giảm cân bằng cách tăng cường chuyển hóa chất béo. Một nghiên cứu vào năm 2009 cho thấy, hơn 64-66% người béo phì và thừa cân tham gia một nghiên cứu kéo dài 6 tuần khi uống 8g trà ô long mỗi ngày giảm cân nhiều hơn nhóm không uống.

6. Trà Rooibos

Rooibos là một lựa chọn hữu ích để thúc đẩy sự trao đổi chất nếu bạn không muốn có caffeine đi kèm trong đồ uống của mình.

Trà Rooibos, xuất xứ từ Nam Phi, là một loại trà thảo mộc có chứa aspalathin. Hợp chất này có thể giúp tăng chuyển hóa cả đường và chất béo, giúp bạn tăng cường trao đổi chất và giảm cân.

3 loại trà gây tăng cân nhanh, khuyến cáo chị em không nên dùng

1. Trà cho thêm đường

Đường có thể khiến món trà có hương vị ngọt ngào, hấp dẫn hơn nhưng chúng cũng là thủ phạm khiến bạn tăng cân chóng mặt. Đó là lý do các chuyên gia luôn khuyến cáo dùng đồ uống nguyên bản, không có thêm đường bổ sung là tốt nhất cho sức khỏe.

Chưa kể, trà có đường nếu dùng thường xuyên còn khiến làn da nhanh chóng bị xuống cấp, ngày càng chảy xệ, nhăn nheo. Bạn sẽ già nhanh hơn rất nhiều do collagen bị hút dần cạn.

2. Trà cho thêm sữa đặc có đường

Sữa đặc có đường giúp cho món trà của bạn béo ngậy, thơm ngon nhưng cũng là thủ phạm cản trở quá trình trao đổi chất, gây béo cực nhanh.

Tốt nhất, nếu bạn muốn món trà giảm cân thêm hấp dẫn thì sử dụng sữa tách béo hoặc một chút sữa ít béo.

3. Trà cho thêm siro

Những loại siro dâu, việt quất... có mùi vị rất hấp dẫn nhưng lại khó kiểm soát được chất lượng. Đặc biệt, chúng thường có vị ngọt đậm để pha chế đồ uống tùy thích. Ai đang muốn giảm cân thì tốt nhất không nên sử dụng.

https://afamily.vn/6-loai-tra-giup-tang-cuong-trao-doi-chat-va-giam-can-tot-nhat-20220702140353364.chn