Loại quả trong vườn dùng theo cách này chặn đứng gan nhiễm mỡ, gan khỏe mạnh lại giảm cân nhanh

Nghe đến bưởi đã lâu nhưng hầu như ai cũng chỉ biết đến trái bưởi già quả dùng để ăn tráng miệng. Ít ai biết, quả bưởi non cũng có công dụng đáng gờm. Ai đang bị gan nhiễm mỡ, người muốn có lá gan khỏe mạnh, giảm cân nhanh đều nên sử dụng loại quả này thường xuyên.



Xoay quanh vấn đề dùng quả bưởi non để chữa bệnh, vai trò của thứ quả này đối với lá gan, cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) đã có những chia sẻ đến bạn đọc.

PV: Bưởi là loại quả quen thuộc trong vườn của nhiều người Việt. Thời gian gần đây có những thông tin dùng quả bưởi non có thể trị bệnh gan nhiễm mỡ, dưỡng gan khỏe mạnh và giảm cân nhanh. Ông thấy nhận định này thế nào?

Lương y Bùi Hồng Minh: Họ nói đúng đấy! Bưởi là loại quả dùng để tráng miệng rất ngon, tốt cho sức khỏe. Nhưng trái bưởi non cũng có nhiều công dụng lắm.

Vào mùa hè, đôi khi mưa giông bão giật, bưởi chưa đến kỳ thu hoạch rụng la liệt khắp vườn, bà con chỉ biết đem vứt đi. Thực ra, những quả bưởi non này gom lại làm thuốc chữa gan nhiễm mỡ, dưỡng gan khỏe mạnh hay chị em muốn giảm cân nhanh thì thực sự rất tốt.

PV: Xin ông chia sẻ bài thuốc từ bưởi non giúp trị gan nhiễm mỡ, dưỡng gan khỏe mạnh cũng như giảm cân cho nhiều chị em phụ nữ?

Lương y Bùi Hồng Minh: Để làm nước uống chữa gan nhiễm mỡ, giảm cân từ trái bưởi non thì đơn giản lắm! Mỗi ngày, bạn chỉ cần lấy một trái bưởi non, đem thái thành lát mỏng, sau đó bỏ vào 1 lít nước đun sôi lên, dùng uống trong ngày.

Loại nước này có công dụng làm sạch gan, dưỡng gan khỏe mạnh. Ai đang bị gan nhiễm mỡ sẽ có những dấu hiệu cải thiện thấy rõ. Đặc biệt, ai đang muốn giảm cân thì nước uống từ bưởi non vừa tốt vừa lành, lại có công dụng thải mỡ nhanh.

PV: Do đâu mà những trái bưởi non lại có công dụng chữa gan nhiễm mỡ, giảm cân nhanh, thưa ông?

Lương y Bùi Hồng Minh: Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong quả bưởi non có chứa nhiều flavonoid, tinh dầu và pectin có thể hỗ trợ điều trị thừa cân, béo phì, tình trạng gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao...

Trong Đông y, việc dùng những trái bưởi non phơi khô, cắt lát, sao vàng sắc nước uống để chữa bệnh đã được lưu truyền từ rất lâu. Sử dụng bưởi non để dưỡng gan khỏe mạnh thực sự rất lành tính, hơn hẳn nhiều loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nguy cơ tác dụng phụ do dùng quá nhiều...

Do đó, tôi khuyên những ai bị gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao hoặc đơn giản là muốn giảm cân nên sử dụng loại quả này làm nước uống mỗi ngày.

PV: Ngoài công dụng trị gan nhiễm mỡ, giảm cân..., xin ông chia sẻ thêm một số bài thuốc chữa bệnh dễ áp dụng khác từ quả bưởi?

Lương y Bùi Hồng Minh: Bưởi có thể làm thuốc từ vỏ đến hạt... Tôi xin chia sẻ một số bài thuốc đơn giản, dễ làm như sau:

- Chữa ăn không tiêu, đau bụng, ho: Vỏ bưởi khô 4 - 12g. Sắc uống hay kết hợp với các thuốc khác.

- Chữa cảm cúm, sốt ở cả hai thể phong hàn (sốt nhẹ, sợ lạnh, không có mồ hôi, nước mũi trong, đờm loãng, rêu lưỡi mỏng trắng, mạch phù) và phong nhiệt (thường sốt cao, hơi sợ gió, đau đầu, tự ra mồ hôi, khát nước, chảy nước mũi đặc, nước tiểu vàng, rêu lưỡi vàng mỏng, mạch nhanh): Dùng nồi nước xông lá bưởi cùng với các loại lá sả, tía tô, kinh giới, bạc hà, mỗi thứ một nắm lá tươi đem đun sôi với nước, xông trong vòng từ 5 đến 10 phút.

- Chữa phù thũng (chứng sưng phù nề do chất lỏng dư thừa bị mắc kẹt trong các mô của cơ thể) sau khi đẻ và các trường hợp phù thũng khác: Vỏ bưởi khô và ích mẫu các vị bằng nhau, tán nhỏ, uống mỗi lần 8g với rượu, hoặc dùng mỗi vị từ 20 đến 30g sắc uống.

- Hạ đường huyết: Ăn nửa quả bưởi mỗi ngày, uống thêm nước hãm từ vỏ bưởi (bạn có thể nấu sôi hỗn hợp vỏ bưởi tươi cắt nhỏ và nước để hãm trong nửa giờ, sau đó bỏ hết vỏ bưởi và thưởng thức). Nên uống 2-3 lần mỗi ngày khoảng 15 phút trước mỗi bữa ăn.

- Chữa cảm lạnh, đau bụng do lạnh: Vỏ bưởi khô, đốt và xông, hơ vào rốn.

PV: Bưởi lành tính, tốt cho sức khỏe nhưng khi dùng có cần lưu ý gì không? Xin ông đưa ra lời khuyên cho mọi người?

Lương y Bùi Hồng Minh: Người hay đại tiện phân lỏng cần thận trọng khi ăn bưởi, tránh lạm dụng. Không được ăn bưởi khi đang sử dụng một số loại thuốc như thuốc chống dị ứng. Không ăn bưởi khi đang đói, khi bị rối loạn tiêu hóa… Nếu có bất cứ vấn đề gì đó cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng bưởi trong thực đơn hàng ngày của bạn.

PV: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ!

