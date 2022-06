5 kiểu ăn uống khiến cholesterol tăng vọt trong âm thầm, khi khám mới ngã ngửa

Không ai muốn nghe bác sĩ nói rằng mình bị cholesterol cao. Thế nhưng, thật không may, đây lại là tình trạng rất phổ biến ở thời đại này, nhất là với dân văn phòng, dù cho bạn gầy hay béo. Mặc dù cơ thể luôn cần một lượng cholesterol lành mạnh để tạo ra các tế bào nhưng nếu quá nhiều sẽ dẫn đến hình thành cục máu đông trong động mạch. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ hoặc các bệnh tim mạch khác.



Có nhiều yếu tố làm tăng mức cholesterol trong cơ thể bao gồm hút thuốc, mang vác vật nặng quá mức, lười vận động, ăn uống thiếu lành mạnh... Đặc biệt, trong ăn uống, nhiều người có những thói quen vô tình khiến cholesterol tăng vọt thầm lặng, đến khi phát hiện thì vô cùng bất ngờ.

5 kiểu ăn uống khiến cholesterol tăng vọt trong âm thầm

1. Ăn quá nhiều thịt đỏ

Chế độ ăn có quá nhiều thịt đỏ sẽ khiến cholesterol tăng cao. Thịt đỏ chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao.

"Bệnh tim và béo phì là những bệnh chính liên quan đến chế độ ăn nhiều thịt đỏ. Điều này là do hàm lượng chất béo bão hòa cao và chất béo trung tính có trong thịt, dẫn đến tăng cholesterol và tắc nghẽn động mạch", TS Trista Best (chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One Supplements) cho biết.

2. Ăn kiêng không lành mạnh

Một chế độ ăn kiêng kém lành mạnh khiến cơ thể gặp nhiều vấn đề và cũng khiến lượng cholesterol thay đổi theo hướng tiêu cực. Nó làm giảm cholesterol HDL (cholesterol tốt) nhưng lại làm tăng cholesterol LDL (cholesterol xấu).

Tiếc là với chị em dân văn phòng lười vận động, việc ăn kiêng không lành mạnh lại thường xuyên diễn ra.

3. Ăn đồ chiên rán thường xuyên

Đồ chiên rán rất ngon, tiện lợi, là món ăn trưa lý tưởng nơi văn phòng. Tuy nhiên, nó có thể tác động tiêu cực đến lượng cholesterol trong cơ thể bạn.

Điều quan trọng là bạn cần tránh hoặc hạn chế tối đa việc ăn đồ chiên rán. Những thực phẩm này là những món có hàm lượng cholesterol cao do chứa dầu hydro hóa được sử dụng để chiên, nên tránh bất cứ khi nào có thể.

4. Ăn quá nhiều đường

Kem và bánh nướng, chẳng hạn như bánh ngọt, bánh quy, đều có chứa thêm đường. Trong khi đó, đường bổ sung làm giảm mức cholesterol HDL và tăng chất béo trung tính trong cơ thể.

Những món ăn nhiều đường này, cùng với nước ngọt và nước trái cây đóng hộp, cũng liên quan đến tăng cân, cuối cùng có thể làm tăng mức cholesterol trong cơ thể bạn.

5. Ăn thực phẩm đóng gói hoặc ở dạng siêu chế biến

Nói chung, bạn nên hạn chế tối đa những loại thực phẩm này để kiểm soát mức cholesterol trong cơ thể. TS Dana Ellis Hunnes (chuyên gia dinh dưỡng, tác giả cuốn sách Recipe for Survival) cho biết, chúng có thể làm tăng cholesterol vì ít chất xơ, chứa dầu cọ với lượng chất béo bão hòa cao, ít chất dinh dưỡng.

Thay đổi 3 thói quen ăn uống giúp giảm cholesterol

1. Bổ sung tỏi vào các món ăn

Tỏi được ví là gia vị tự nhiên giúp quét sạch "rác thải" có trong máu. Bổ sung tỏi khéo léo vào chế độ ăn hàng ngày là một cách giúp bạn giảm cholesterol hiệu quả.

2. Ăn yến mạch vào bữa sáng

Chất xơ beta-glucan có trong yến mạch khiến món ăn này trở thành lựa chọn số 1 vào bữa sáng. Đây lại là món ăn siêu dễ làm, tiện lợi, ít thời gian, rất phù hợp với chị em dân văn phòng.

3. Uống trà xanh mỗi ngày

Thay vì bổ sung những loại nước kém lành mạnh, bạn nên uống trà xanh đều đặn. Polyphenol và flavonols có trong trà xanh không chỉ giúp giảm cholesterol LDL mà còn giảm cholesterol toàn phần.

4. Áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải

Nếu bạn muốn theo đuổi chế độ ăn kiêng với mong muốn có được cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và cân đối, lại không sợ cholesterol tăng vọt thì đây là chế độ ăn lý tưởng.

Ăn kiểu Địa Trung Hải cung cấp chất béo tốt giúp bạn chống viêm, giảm cholesterol xấu. Bạn sẽ duy trì được vóc dáng thon thả, cơ thể khỏe mạnh.

