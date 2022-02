Thêm gia vị này vào các món ăn hàng ngày sẽ làm sạch và trẻ hóa mạch máu, phòng tránh bệnh tim mạch, ai có tiền sử cholesterol cao càng không nên bỏ qua

Thêm tỏi vào các món ăn hàng ngày giúp làm sạch mạch máu, giảm cholesterol, phòng tránh bệnh tim mạch

Một chế độ ăn giúp giảm cholesterol, duy trì cholesterol luôn ở mức lành mạnh không có nghĩa là bữa ăn của bạn luôn nhạt nhẽo, không có hương vị. Thêm tỏi vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể cải thiện mức cholesterol trong máu một cách tự nhiên. Mạch máu của bạn sẽ luôn được làm sạch, ngày càng trẻ hóa, phòng tránh bệnh tim mạch. Món ăn của bạn cũng được tăng cường hương vị hơn nữa.

Vì sao ăn tỏi lại giúp giảm cholesterol? Theo Eat This, Not That, một phân tích tổng hợp đánh giá 14 nghiên cứu cho thấy, tỏi có thể làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL một cách tự nhiên.

Nghiên cứu đăng tải trên Healthline cho thấy, một đánh giá năm 2016 về các nghiên cứu liên quan đến tỏi xác định, ăn tỏi giúp giảm tổng lượng cholesterol lên đến 30 miligam mỗi decilit (mg/dL).

Bên cạnh đó, tỏi cũng là một loại củ rất tốt để phòng chống bệnh tim mạch cũng như trong điều trị những tổn thương ở tim.

Hợp chất diallyl trisulfide được chiết xuất từ tỏi giúp điều trị tổn thương ở mô tim lên đến 61% so với những người bị đau tim không được điều trị bằng tỏi. Loại chất này cũng giúp giảm tình trạng tim phình to do hậu quả của một cơn suy tim.

Ngoài việc bổ sung tỏi, duy trì 5 thói quen ăn uống sau giúp giảm cholesterol, ngăn chặn đau tim, đột quỵ

1. Duy trì chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm ăn các loại thực phẩm như dầu ôliu, các loại hạt, rau và các loại thực phẩm khác thường được những người sống ven biển Địa Trung Hải tiêu thụ.

Thưởng thức bữa ăn với bạn bè và tham gia hoạt động thể chất là những thực hành lối sống cũng là một phần của chế độ ăn đối với người dân nơi đây.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tuân theo chế độ ăn này có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cả việc cải thiện cholesterol "tốt" HDL ở những người có nguy cơ tim mạch cao.

Vì vậy, ăn các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa đồng thời giảm ăn các loại thực phẩm chiên rán, thực phẩm có thêm đường và thực phẩm chế biến quá kỹ là thói quen bạn nên duy trì. Nhất là sinh ra trong gia đình có tiền sử bị cholesterol cao.

2. Ăn thịt bò nạc nếu bạn thích món bò bít tết

Nếu bạn là người thích ăn thịt và khoai tây nhưng lại có lượng cholesterol cao thì phải làm sao? Tin vui là bạn không cần phải từ bỏ hoàn toàn món bít tết yêu thích nếu bạn đang cố gắng giảm cholesterol về mức lý tưởng.

Chắc chắn là việc ăn quá nhiều chất béo bão hòa, như chất béo có trong những miếng thịt bò nhiều mỡ, có thể làm tăng mức cholesterol LDL "xấu". Nhưng các loại thịt nạc hơn, như bít tết sườn, có thể là một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Trên thực tế, dữ liệu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy rằng chế độ ăn ít chất béo bão hòa và tuân theo một chế độ ăn uống có lợi cho tim có chứa thịt bò nạc hỗ trợ tác động tích cực đến mức cholesterol tương tự như thực hiện chế độ ăn kiêng DASH. Cụ thể, thịt nạc đỏ đã được loại bỏ phần mỡ dường như không làm tăng tổng lượng cholesterol trong máu và mức cholesterol "xấu".

3. Bắt đầu ngày mới với một bát yến mạch

Bột yến mạch là một món ăn sáng cổ điển siêu dễ làm. Ít ai biết rằng món ăn sáng tinh túy này có thể giúp giảm mức cholesterol. Chất xơ beta-glucan trong yến mạch đóng vai trò này vô cùng quan trọng.

Trong một phân tích tổng hợp đánh giá 28 nghiên cứu, kết quả cho thấy rằng việc bổ sung ít nhất 3g beta-glucan yến mạch mỗi ngày vào chế độ ăn uống làm giảm cholesterol LDL xuống 0,25 mmol/L.

Chất xơ này về cơ bản liên kết với cholesterol LDL và loại bỏ nó trước khi được hấp thụ, giúp giữ cho tình trạng tăng cholesterol trong máu luôn ở mức thấp.

4. Uống trà xanh

Thêm trà xanh trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm cholesterol LDL và cholesterol toàn phần. Nguyên nhân bởi, các polyphenol và flavonols độc đáo trong trà xanh thực hiện chức năng này rất tốt.

Cho dù là bạn uống nóng hay lạnh thì việc thêm trà xanh vào chế độ ăn uống cũng là điều cực kỳ dễ thực hiện. Đặc biệt nếu bạn có tiền sử gia đình bị cholesterol cao.

5. Ăn nhẹ bằng dâu tây

Có vị ngọt tự nhiên, không thêm đường, dâu tây là loại trái cây được nhiều người yêu thích và có thể làm thành nhiều món ăn khác nhau. Nếu bạn là người yêu thích dâu tây, hãy vui mừng khi biết rằng ăn những quả mọng này mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm cholesterol vô cùng hiệu quả.

Theo một nghiên cứu nhỏ được công bố trên Tạp chí Sinh hóa dinh dưỡng, những người ăn một lượng dâu tây cụ thể mỗi ngày trong một tháng sẽ giảm được mức cholesterol toàn phần cũng như cholesterol LDL.

