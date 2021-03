5 hiện tượng cho thấy bạn đang già đi, phương pháp giúp làm chậm quá trình lão hóa

1. Đường ruột không sạch

Ảnh minh họa

Nhiều người chắc không biết rằng cơ quan dài 5-6 mét này lại là nơi bắt đầu quá trình lão hóa, bởi vì ruột là một hệ thống tiêu hóa và hấp thụ quan trọng trong cơ thể chúng ta, nơi hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời thải độc tố và rác thải từ đây... Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng 90% bệnh tật của con người đều liên quan đến đường ruột không sạch, một ngày không đi tiêu tương đương với việc hút 3 bao thuốc.

Vấn đề trực tiếp nhất do lão hóa ruột gây ra là khoảng 6,5 kg phân có thể tích tụ trong ruột, và một lượng lớn phân bị tắc nghẽn trong ruột, khiến chất độc và rác thải không thể thải ra ngoài kịp thời, thậm chí còn bị hấp thu lại bởi ruột như "dinh dưỡng", dẫn đến da sạm, nổi nhiều nốt mụn và chứng hôi miệng. Không những thế, do quá nhiều dầu thải tích tụ ở bụng, khiến bụng bạn ngày càng to.

Khuyến nghị chế độ ăn uống để bảo vệ đường ruột: Ăn nhiều khoai lang, ngũ cốc nguyên hạt và các loại thực phẩm giàu chất xơ khác.

2. Gù lưng

Ảnh minh họa

Sau 35 tuổi, cột sống lưng và cột sống thắt lưng bắt đầu thoái hóa, xảy ra hiện tượng cong vẹo cột sống sẽ kéo theo nhiều bệnh tật. So với nam giới, số phụ nữ bị cong vẹo cột sống gấp 3 lần nam giới, phụ nữ bị cong vẹo cột sống đặc biệt dễ bị tổn thương, chấn thương nhẹ cũng có thể dẫn đến việc nằm liệt cả tháng trời.

Các bệnh về cột sống cũng có thể ảnh hưởng đến tim mạch, mạch máu não và sức khỏe tâm thần. Cuộc điều tra phát hiện ra rằng việc ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài có thể dễ gây gù lưng, dẫn đến phân bố áp lực không đồng đều ở cột sống thắt lưng và ngực. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn nó sẽ chèn ép các dây thần kinh cột sống. Ngoài ra, ngồi bắt chéo chân còn cảm trở quá trình lưu thông máu của chân và gây ra tình trạng suy giãn tĩnh mạch chân.

Khuyến nghị về chế độ ăn uống: Bổ sung collagen và canxi hợp lý, tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời.

3. Răng cửa dài hơn

Ảnh minh họa

Nếu bạn nhận thấy răng bị dài ra hơn trước thì không phải do chúng đang mọc mà là do nướu bị co rút, thậm chí có thể lộ ra một phần chân răng. Chiều dài trung bình của răng cửa nói chung là 10-12 mm, và con số này sẽ tăng lên 15-17 mm khi chân răng bị lộ ra ngoài do tụt nướu. Sự lão hóa dần các chức năng của cơ thể khiến da mất đi độ đàn hồi và nướu bắt đầu giãn ra.

Cách tốt nhất để bảo vệ nướu răng của bạn là giữ cho nướu răng tránh xa vi khuẩn: Đảm bảo đánh răng hai lần một ngày và dùng chỉ nha khoa.

Những tổn thương ở nướu do vi khuẩn gây ra sẽ làm tình trạng tụt nướu trở nên trầm trọng hơn, việc chải răng quá nhiều cũng sẽ lấy đi mô nướu nên càng tránh càng tốt.

4. Mũi dài ra

Mũi đẹp có giới hạn thời gian đẹp nhất là từ 20-40 tuổi. Sau 40 tuổi, mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ thấy lỗ mũi của mình bị xệ xuống, dáng mũi thay đổi, sống mũi hơi hõm xuống, thậm chí có thể cảm thấy cánh mũi của mình to hơn rất nhiều so với trước đây. Điều này là do mũi cũng giống như các mô mềm khác (da, mỡ và cơ) bị co lại. Theo thời gian, xương sẽ co lại và không có sự nâng đỡ của xương, các mô mềm này sẽ chảy xệ.

5. Tóc ngày càng mỏng

Ảnh minh họa

Trong điều kiện bình thường, mọi người sẽ rụng một ít tóc mỗi ngày. Nhưng nếu bạn nhận thấy tóc ngày càng mỏng và thưa dần về phía chân tóc, hoặc vùng tóc rụng và thưa ngày càng lớn thì điều này cho thấy bạn nên chú ý đến vấn đề lão hóa. Sau 35 tuổi, tỷ lệ nam và nữ sẽ dần bị thưa tóc là như nhau. Nguyên nhân cũng liên quan đến việc tiết ra estrogen, chất luôn được coi là chiếc ô che chở cho sự phát triển của tóc.

Nguồn: Aboluowang