Ngày 2/5/2026, Vương nữ Charlotte chính thức tròn 11 tuổi. Để đánh dấu cột mốc này, Thân vương William (Thân vương xứ Wales) và Vương phi Kate (Catherine, Princess of Wales) đã chia sẻ trên trang Instagram chính thức một bức chân dung mới được nhiếp ảnh gia Matt Porteous chụp trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh của cả gia đình tại Cornwall (Anh). Trong ảnh, cô bé diện áo kẻ sọc đơn giản, quần jeans, móng tay sơn xanh và đứng giữa một cánh đồng đầy hoa - một hình ảnh vừa rất đời thường, vừa toát lên vẻ tự tin đặc trưng đã khiến giới truyền thông Anh nhiều năm nay gọi cô là "cô bé trưởng thành hơn tuổi". Đằng sau bức ảnh ấy là cả một triết lý nuôi dạy con rất đáng để người lớn suy ngẫm.

Một bức ảnh đời thường, không "dàn dựng cung điện"

Khác với nhiều bức chân dung sinh nhật trước đây của các thành viên Hoàng gia Anh thường được chụp trong khung cảnh cung điện hoặc với trang phục cầu kỳ - bức ảnh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 11 của Charlotte mang đậm tinh thần "trở về với thiên nhiên".

Theo thông tin từ trang People, bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Matt Porteous - người đã đồng hành với gia đình Vương phi Kate qua nhiều cột mốc quan trọng. Khoảnh khắc được chọn là một buổi đi dạo của gia đình tại Cornwall - vùng đất ven biển phía Tây Nam nước Anh nổi tiếng với những cánh đồng hoa dại và bờ biển đá. Trong ảnh, Charlotte mặc áo kẻ sọc, quần jeans, đứng giữa cánh đồng hoa, móng tay sơn xanh - một chi tiết nhỏ cho thấy cô bé đã bắt đầu có những lựa chọn cá nhân riêng dù vẫn ở độ tuổi rất nhỏ.

Lời chú thích đi kèm bức ảnh trên Instagram chính thức cũng rất ngắn gọn: "Chúc Charlotte một sinh nhật lần thứ 11 thật vui vẻ!".

Screenshot 2026-05-02 at 19.52.06

"Trưởng thành hơn tuổi" - lời nhận xét của người trong cung điện

Trong một bài phóng sự đặc biệt trên People năm trước, một nguồn tin nội bộ từ Cung điện Kensington đã chia sẻ một nhận xét đáng chú ý về Charlotte: "Cô bé có một tính cách khá mạnh mẽ, gần như là sự khôn ngoan vượt tuổi."

Charlotte là con thứ hai trong ba người con của Thân vương William (43 tuổi) và Vương phi Kate (44 tuổi). Anh trai cô là Vương tử George, 12 tuổi - người đứng thứ hai trong hàng kế vị ngai vàng Anh; em trai là Vương tử Louis, 8 tuổi.

Là con gái duy nhất, lại được nuôi dạy bởi một người mẹ vốn nổi tiếng với phong cách dạy con cân bằng giữa nghi thức Hoàng gia và đời sống bình thường, Charlotte sớm thể hiện một sự điềm tĩnh và tự tin hiếm thấy ở độ tuổi của mình. Nhà thiết kế thời trang trẻ em Amaia Arrieta - người đã gặp Charlotte nhiều lần - chia sẻ trên People: "Đó thực sự là tính cách của cô bé không phải gượng ép. Cô bé trông rất tự tin và thoải mái với chính mình cũng như với môi trường xung quanh".

Một cô bé bình thường: Đi học công, đá bóng, học piano

Điều khiến Vương phi Kate được khen ngợi nhiều nhất trong cách dạy con là tinh thần "giữ con càng bình thường càng tốt".

Charlotte hiện đang học tại trường Lambrook ở Berkshire cùng trường với hai anh em George và Louis. Đây không phải một trường nội trú xa hoa kiểu Eton hay Marlborough mà các thế hệ Hoàng gia Anh trước đây thường theo học, mà là một trường tư khu vực, gần nhà cha mẹ. Thân vương William và Vương phi Kate được cho là thường xuyên có mặt ở các trận thi đấu thể thao của con tại trường - một hình ảnh rất "phụ huynh bình dân" hiếm thấy trong lịch sử Hoàng gia Anh.

Một nguồn tin từ Cung điện cho biết: "Cô bé rõ ràng là yêu thể thao giống mẹ. Một phiên bản nhỏ của Vương phi Kate".

Ngoài thể thao, Charlotte còn đam mê khiêu vũ và chơi piano cũng giống mẹ. Tháng 12/2025, cô bé đã có màn ra mắt trên sóng truyền hình khi cùng mẹ chơi đàn piano trong chương trình hòa nhạc Giáng sinh thường niên do Vương phi Kate tổ chức.

Có lẽ điều khiến công chúng yêu mến Charlotte nhất là dù xuất hiện trong những bối cảnh nghi thức nghiêm trang, cô bé vẫn giữ được sự tự nhiên và đôi khi hài hước của một đứa trẻ.

Trong những lần xuất hiện công khai gần đây từ Lễ Phục sinh ở Sandringham, lễ duyệt binh Trooping the Colour, đến các sự kiện Giáng sinh - Charlotte luôn là tâm điểm chú ý nhờ phong thái điềm tĩnh và biểu cảm sống động. Đôi khi, cô bé còn được bắt gặp đang nhắc nhở em trai Louis cư xử đúng mực - một hình ảnh khiến truyền thông Anh thường gọi đùa cô là "cô chị nhỏ luôn biết kiểm soát em".

Một nguồn tin từ Cung điện đã nhận xét rất gọn về điều này: "Cô bé có khả năng thích nghi tự nhiên với các sự kiện Hoàng gia như cá gặp nước".

Có lẽ chính sự kết hợp giữa nề nếp được Vương phi Kate dày công dạy dỗ và bản tính tự nhiên không bị gò ép đã tạo nên một Charlotte rất riêng - một đứa trẻ Hoàng gia nhưng vẫn được lớn lên với đầy đủ quyền được làm trẻ con.