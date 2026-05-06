Mới tuần trước, bà còn tỏa sáng tại tiệc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương Thụy Điển với vương miện kim cương lộng lẫy. Vậy mà chỉ vài ngày sau, Vương hậu Mary của Đan Mạch lại xuất hiện trước công chúng trong bộ trang phục bình dị đến mức khó tin với áo khoác beige, quần navy, dép bệt Chanel và vẫn đẹp theo một cách khó có ai bắt chước được. Đó là nghệ thuật ăn mặc của hoàng gia, nhưng phiên bản đời thường nhất.

Ngày chuyển nhà của hoàng gia

Ngày 4.5 vừa qua, Vương hậu Mary (53 tuổi) cùng Quốc vương Frederik X (54 tuổi) chính thức chuyển đến Chancellery House tại Cung điện Fredensborg - nơi ở mùa hè truyền thống của hoàng gia Đan Mạch. Đón họ tại cổng là thị trưởng Fredensborg, đội hợp xướng nữ của nhà nguyện hoàng gia, và hàng trăm người dân vẫy cờ trong tiết trời đầu hè. Quốc vương và Vương hậu cũng dắt theo chú chó cưng của gia đình - một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến cả đám đông reo lên.

Với một sự kiện bán chính thức như thế này, nhiều người kỳ vọng một bộ trang phục đặc trưng kiểu "hoàng gia ra phố" tinh tế, chỉn chu nhưng vẫn có phần khoảng cách. Vương hậu Mary đã làm khác hoàn toàn.

Bộ đồ 5 món và không món nào thừa

Bà chọn áo khoác beige nhẹ nhàng của Arma, bên trong là áo phông trắng đơn giản, quần navy từ thương hiệu Reiss của Anh, và dép bệt Chanel - thứ phụ kiện mà bất kỳ người yêu thời trang nào cũng biết là "đắt nhưng mặc được mãi". Toàn bộ tổng thể trông như một người phụ nữ thành thị đang đi dạo cuối tuần nếu không tính đến hàng chục máy ảnh đang hướng về phía bà.

Điều thú vị là phần phụ kiện lại tiết lộ nhiều hơn về phong cách hoàng gia của bà. Vòng tay ruy-băng kim cương vàng của Rebekka Notkin mới xuất hiện lần đầu hồi tháng 3.2025. Sợi dây chuyền của Louise Grønlykke được bà đeo lần đầu vào tháng 6.2025 tại một hội nghị của Nghị viện châu Âu. Cặp kính Ray-Ban trông rất bình thường, nhưng thực ra đã theo bà từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp hồi tháng 4.2025.

Và rồi chiếc đồng hồ.

Trên cổ tay Vương hậu Mary là chiếc đồng hồ Cartier Tank Francaise bà đã đeo từ ít nhất năm 2007 tức là ba năm sau đám cưới với Thái tử Frederik năm 2004. Hai mươi năm, vô số sự kiện hoàng gia, vô số bộ cánh thay đổi nhưng chiếc đồng hồ này vẫn ở đó, như một thứ neo giữ phong cách của bà qua thời gian. Charlotte Casiraghi của Monaco cũng là fan của dòng đồng hồ này, một sự trùng hợp thú vị giữa những phụ nữ hoàng gia có gu riêng.

Bên cạnh đó, đôi bông tai kim cương vàng của Sophie Bille Brahe đã có mặt trong tủ trang sức của bà từ năm 2019. Kết hợp đồ mới, phụ kiện cũ, bà tạo ra thứ mà người ta hay gọi là "phong cách không cần cố".

Người phụ nữ dám làm mới vương miện trăm năm

Nhưng nếu chỉ nhìn vào bộ đồ casual ngày hôm đó mà đánh giá Vương hậu Mary, sẽ là thiếu sót. Chưa đầy một tuần trước, bà xuất hiện tại tiệc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương Carl XVI Gustaf Thụy Điển với chiếc vương miện được chế tác lại từ Vòng tay Kim cương Hoa của Vương hậu Louise của Thụy Điển - một tác phẩm do chính bà tái thiết kế thành diadem.

Đây không phải lần đầu. Tháng 122024, chưa đầy một năm sau lễ đăng quang của Quốc vương Frederik, bà ra mắt "Rose Stone Tiara" - chiếc vương miện kim cương được chế tác từ một bộ trang sức cắt hoa hồng gần như chưa từng được dùng đến trong bộ sưu tập hoàng gia Đan Mạch. Hoàng gia còn đăng video ghi lại toàn bộ quá trình tái tạo tỉ mỉ, giải thích rằng bà đang "hồi sinh" những viên đá quý đã bị lãng quên.

Truyền thống tái định hình trang sức hoàng gia không phải điều xa lạ - Cố Nữ hoàng Elizabeth II cũng từng làm điều tương tự với nhiều bộ trang sức trong bộ sưu tập của bà. Nhưng Vương hậu Mary làm việc đó với sự tự tin của người biết rõ mình là ai, và muốn những viên đá quý đó kể câu chuyện của chính mình không chỉ là bảo vật được trưng bày.

Có những người mặc đồ đắt mà trông như mặc đồ thường. Vương hậu Mary thì ngược lại, bà mặc đồ thường mà vẫn trông như một Vương hậu. Không phải vì bà cố tình, mà vì bà không cần cố. Đó có lẽ là thứ khó học nhất trong thời trang - sự tự nhiên đến từ bên trong, không phải từ nhãn hiệu trên tay áo.