Công chúa Leonor sẽ học đại học công lập: Lựa chọn đầy thú vị của người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha

Ở tuổi 20, Công chúa Leonor của Tây Ban Nha đang là một trong những người thừa kế ngai vàng được theo dõi sát sao nhất châu Âu. Không sống trong bong bóng hoàng gia, không chọn trường tư danh tiếng ở nước ngoài như em gái, nữ công chúa trẻ tuổi này chọn con đường hoàn toàn khác: Học đại học công lập ngay tại Madrid, hoàn toàn bình thường như hàng nghìn sinh viên Tây Ban Nha khác. Đó là tín hiệu gì từ hoàng gia nước này?

Sau quân ngũ, đến giảng đường

Theo Town & Country, sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện quân sự kéo dài ba năm, Công chúa Leonor - người đầu tiên trong hàng kế thừa ngai vàng Tây Ban Nha sẽ theo học ngành khoa học chính trị tại Đại học Carlos III de Madrid. Đây là trường đại học công lập uy tín, tọa lạc tại campus Getafe, cách thủ đô khoảng 16km về phía nam.

Chương trình học kéo dài bốn năm, bao gồm nhiều lĩnh vực rộng: Khoa học chính trị, nhân văn, luật, kinh tế, xã hội học, lịch sử và quan hệ quốc tế. Dự kiến Leonor sẽ bắt đầu nhập học vào nửa cuối năm 2026.

Theo phía hoàng gia Tây Ban Nha, Công chúa được xét tuyển qua diện học sinh đã hoàn thành bậc trung học phổ thông ở nước ngoài và được Hội đồng xét tuyển thông qua. Trước đó, cô tốt nghiệp trung học vào năm 2023 tại trường nội trú quốc tế UWC Atlantic College ở xứ Wales - một trong những cơ sở giáo dục quốc tế danh tiếng bậc nhất thế giới.





Ba năm mang quân phục từ tàu chiến đến phi đội

Trước khi đến giảng đường đại học, Công chúa Leonor đã và đang trải qua hành trình huấn luyện quân sự bài bản, lần lượt qua cả ba quân chủng. Đầu tiên là giai đoạn huấn luyện lục quân, tiếp theo là hải quân trong đó có chuyến hải trình 5 tháng trên tàu buồm huấn luyện Juan Sebastián de Elcano và thêm một tháng trên khinh hạm Blas de Lezo. Hiện tại, cô đang trong giai đoạn cuối cùng: Huấn luyện tại Học viện Không quân ở San Javier, Murcia.

Đây là lộ trình mà các quốc vương Tây Ban Nha tương lai cần trải qua không phải hình thức, mà là thực chất. Với Leonor, đây rõ ràng là sự chuẩn bị nghiêm túc cho một vai trò mà cô sẽ gánh vác suốt đời.

Hai chị em - hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau

Điều thú vị là em gái của Leonor, Infanta Sofía, lại chọn hướng đi hoàn toàn đối lập: Theo học tại Forward College - một trường đại học tư thục được thành lập năm 2021, có liên kết với Trường Kinh tế London (LSE) và hoạt động theo mô hình "du mục", với campus ở Paris, Berlin và Lisbon. Sofía cũng học ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế nhưng trải nghiệm học tập thì rất khác so với chị.

Trong khi Sofía sẽ sống cuộc đời sinh viên lưu động xuyên châu Âu, Leonor chọn gắn bó với Madrid, với một trường đại học công lập bình thường theo đúng nghĩa đen.

Quyết định theo học Carlos III không chỉ là chuyện chọn trường. Với tư cách là người kế thừa ngai vàng, mọi động thái của Leonor đều được nhìn nhận như một thông điệp chính trị và biểu tượng. Việc chọn đại học công lập, học đúng quy trình xét tuyển, không dùng đặc quyền hoàng gia để vào trường tư danh giá - đó là cách hoàng gia Tây Ban Nha xây dựng hình ảnh gần gũi, hiện đại và có trách nhiệm với người dân.

Leonor đang từng bước tự xây dựng mình thành một nhà lãnh đạo tương lai không phải qua danh phận, mà qua từng năm quân ngũ, từng học kỳ trên ghế nhà trường.