Tháng 5/2026, Vương phi Kate (Catherine, Princess of Wales) chính thức trở lại đấu trường quốc tế sau hơn một năm vắng mặt vì căn bệnh ung thư. Không phải chuyến thăm nghi lễ, không phải sự kiện mang tính biểu tượng đơn thuần, cô chọn đến Reggio Emilia, Italy, để tìm hiểu một triết lý nuôi dạy trẻ đang được cả thế giới ngưỡng mộ. Đây là bước đi đầu tiên, và rõ ràng cô đã chọn rất kỹ.





Chuyến đi mà cả hoàng gia chờ đợi

Vương phi Kate sẽ đến thành phố Reggio Emilia vào ngày 14 và 15 tháng 5 trong khuôn khổ công việc của Trung tâm Phát triển Thời thơ ấu thuộc Royal Foundation. Phía hoàng gia cho biết cô "rất mong chờ" được trở lại với các nhiệm vụ công vụ quốc tế.

Đây không phải chuyến đi ngẫu hứng. Trước đó, vào cuối năm 2023, Vương phi đã trải qua phẫu thuật bụng lớn và sau đó được chẩn đoán mắc ung thư, phải trải qua khoảng sáu tháng hóa trị dự phòng. Đến tháng 1/2025, cô chính thức thông báo đã lui bệnh. Từ đó đến nay, mọi hoạt động của cô đều diễn ra trong nước cho đến tuần tới.





Chuyến đi được mô tả là một chuyến thực địa cấp cao nhằm tìm hiểu "Phương pháp Reggio Emilia" - một triết lý giáo dục hàng đầu thế giới, đặt trọng tâm vào vai trò của người chăm sóc tận tụy, môi trường xung quanh đứa trẻ và thiên nhiên như "người thầy thứ ba".

Với Vương phi Kate, đây không phải lần đầu cô quan tâm đến chủ đề này. Trong hơn một thập kỷ, cô đã nhấn mạnh rằng các vấn đề xảy ra trong giai đoạn thơ ấu chính là gốc rễ của nhiều thách thức lớn của xã hội, bao gồm sức khỏe tâm thần, nghiện ngập và tan vỡ gia đình. cô tin rằng nếu chúng ta đồng hành cùng trẻ em và các gia đình trong năm năm đầu đời, chúng ta có thể định hình một tương lai khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người.

Kensington Palace phát đi thông cáo: "Vương phi rất mong chờ chuyến thăm Italy tuần tới và được tận mắt chứng kiến cách tiếp cận Reggio Emilia tạo ra những môi trường mà ở đó thiên nhiên và các mối quan hệ yêu thương của con người kết hợp cùng nhau để hỗ trợ sự phát triển của trẻ em."

Cuốn cẩm nang 109 trang và lời tâm sự từ chính cô

Song song với thông báo về chuyến đi Italy, Trung tâm Phát triển Thời thơ ấu của Royal Foundation do Vương phi Kate thành lập năm 2021 vừa ra mắt tài liệu Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development, một cuốn hướng dẫn 109 trang dành cho những người chăm sóc trẻ, phụ huynh và những ai hỗ trợ họ. Tài liệu này sẽ được sử dụng trong các chương trình đào tạo cho những người lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục mầm non.





Trong lời tựa, chính Vương phi Kate đã viết bằng giọng văn rất chân thành: "Chất lượng các kết nối của chúng ta với bản thân, với người khác và với thế giới xung quanh định hình cảm giác an toàn, cách chúng ta giao tiếp và cách chúng ta xử lý các trải nghiệm trong suốt cuộc đời.

Cô cũng dẫn một con số đáng suy ngẫm: Đến năm 5 tuổi, não bộ của chúng ta đã phát triển đến 90% kích thước của người trưởng thành, điều này làm cho giai đoạn thơ ấu trở thành một "cửa sổ vàng" quan trọng để phát triển các kỹ năng xã hội và cảm xúc.

Sự trở lại với công vụ quốc tế của Vương phi có thể mở đường để cô đồng hành cùng Thân vương William trong các chuyến thăm khác trong năm nay, trong đó có chuyến đến Ấn Độ cho lễ trao giải Earthshot Prize. Thân vương William cũng được dự đoán sẽ thăm Mỹ trong dịp FIFA World Cup và kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập, dù chưa có lời mời chính thức nào được công bố.

Với tất cả những điều đó, chuyến đi đến Reggio Emilia tuần tới không chỉ là một sự kiện đơn lẻ. Đó là tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay rằng Vương phi Kate đã sẵn sàng không chỉ trở lại, mà còn tiến về phía trước với những mục tiêu lớn hơn.

*Theo Hello! Magazine