Câu hỏi về tương lai của Công chúa Sofia không phải là chủ đề mới, nhưng nó đang trở nên cấp thiết và thu hút sự chú ý mạnh mẽ hơn bao giờ hết đối với những người theo dõi Vương thất Tây Ban Nha. Trong nhiều năm qua, công chúng đã quen thuộc với hình ảnh một Nữ thân vương Leonor chững chạc, đang trải qua quá trình rèn luyện quân sự và học vấn khắt khe để chuẩn bị cho trọng trách cao cả nhất: Trở thành Nữ hoàng Tây Ban Nha. Rõ ràng, con đường của Leonor đã được trải thảm đỏ. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang của vị quân vương tương lai ấy, vai trò thực sự của cô em gái Sofia sẽ là gì trong một tương lai không xa?

Lùi về sau nhưng không mờ nhạt: Một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng

Hiện tại, Công chúa Sofia đang theo học tại UWC Atlantic College ở Xứ Wales (trước đó có nhiều thông tin cô học tại Bồ Đào Nha) và duy trì một cuộc sống khá kín tiếng. Cô chỉ xuất hiện tại các sự kiện chính thức của Vương thất khi được yêu cầu. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng đây là sự lu mờ tự nhiên của một người con thứ, các chuyên gia về Vương thất Tây Ban Nha khẳng định đây hoàn toàn không phải là sự tình cờ. Đó là một chiến lược tinh vi.

Olga Pérez, chuyên gia về vương thất của tạp chí Semana , cùng nhà báo Ana Polo Alonso đều có chung quan điểm rõ ràng về những gì đang chờ đợi Sofia. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, Sofia sẽ không chỉ là một nhân vật mang tính nghi lễ hay làm "bình hoa di động". Thay vào đó, cô sẽ đảm nhận một vai trò thể chế quan trọng đối với Vương thất. Pérez mô tả vị trí của Sofia trong tương lai là "lùi lại một chút ở hậu phương, nhưng vô cùng vững chắc, cung cấp sự hỗ trợ liên tục và làm việc phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác".

Nhà báo Polo Alonso cũng đồng tình với nhận định này, đồng thời chỉ ra rằng Vương hậu Letizia - mẹ của hai cô gái đã nỗ lực truyền đạt thông điệp này trong suốt nhiều năm qua. Quan điểm của Vương hậu Letizia rất rõ ràng: Leonor là đội trưởng, còn Sofia là một mảnh ghép không thể thiếu của đội bóng. Sự phân công này giúp củng cố sức mạnh nội bộ và giữ cho hình ảnh của Vương thất luôn đoàn kết.

Đặc biệt, cả hai chuyên gia đều loại trừ khả năng Công chúa Sofia sẽ làm việc trong khu vực tư nhân, điều mà các người cô của cô là Vương nữ Elena và Vương nữ Cristina từng làm trước đây. Bài học từ quá khứ vẫn còn nguyên giá trị. Vụ bê bối tham nhũng Nóos liên quan đến gia đình Vương nữ Cristina đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của Vương thất Tây Ban Nha nhiều năm trước. Gia đình hoàng gia hiện tại đã rút ra một bài học xương máu: Sẽ không có bất kỳ rủi ro nào được phép lặp lại. Sofia sẽ cống hiến hoàn toàn cho các nghĩa vụ hoàng gia thay vì tìm kiếm sự nghiệp kinh doanh cá nhân.

Nghệ thuật của một "Người dự phòng" và lợi thế chính trị tuyệt đối

Chuyên gia Pérez đã sử dụng một từ khóa không thể bỏ qua khi nói về Sofia: "Spare" (Người dự phòng). Dù muốn hay không, cốt lõi của vấn đề nằm ở việc Sofia đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng. Theo các quy tắc hoàng gia truyền thống, điều đó có nghĩa là toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp và các quyết định cá nhân của cô đều bị định hình bởi vị trí dự phòng này.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với Sofia là làm sao để không bị thu hẹp thành một nhân vật chỉ để trang trí, nhưng đồng thời cũng tuyệt đối không được làm lu mờ chị gái mình. Đây là một hành trình cân bằng vô cùng khó khăn mà nhiều "người dự phòng" ở các vương thất khác (như Vương thất Anh) đã từng phải chật vật đối mặt và đôi khi vấp ngã. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Sofia dường như đã hoàn toàn chấp nhận và thấu hiểu sứ mệnh này của mình.

"Leonor sẽ là 'sếp' của Sofia, và đó là điều mà cô bé đã chấp nhận gần như từ khi còn nằm trong nôi", Pérez nhận định. Trong bối cảnh các vương triều hiện đại luôn phải đối mặt với sự soi xét từ công chúng, việc hai chị em duy trì được mối quan hệ vô cùng thân thiết, gắn bó và không có sự đố kỵ chính là một lợi thế chính trị thực sự cho ngai vàng Tây Ban Nha. Sự hòa thuận của họ tạo ra một hình ảnh vương thất ổn định, đáng tin cậy và hiện đại.

Cuộc sống độc lập: Công chúa Sofia sẽ ở đâu khi Leonor làm chủ La Zarzuela?

Khi thời khắc kế vị đến, Leonor sẽ bước lên ngai vàng và Cung điện Zarzuela nghiễm nhiên trở thành nơi ở và làm việc chính thức của Nữ hoàng. Vậy, Công chúa Sofia sẽ đi về đâu? Theo phân tích của Pérez, kịch bản hợp lý nhất là Sofia sẽ dọn ra riêng, tự lập và xây dựng cuộc sống của mình, tương tự như cách các Vương nữ Elena và Cristina đã làm trước đây. Sau khi kết hôn, Elena từng sống ở Paris một thời gian, trong khi Cristina chuyển đến Barcelona.

Polo Alonso bổ sung thêm rằng, việc Sofia chọn sống bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha vào một thời điểm nào đó trong tương lai là hoàn toàn khả thi, miễn là cô vẫn sống ở một quốc gia châu Âu đủ gần để tiện di chuyển. Không có bất kỳ quy tắc thành văn nào ép buộc nơi ở của cô, và trớ trêu thay, chính vị trí "người dự phòng" lại mang đến cho Sofia một mức độ tự do quyết định cuộc sống cá nhân mà rất ít thành viên hoàng gia cùng thế hệ có được.

Dù tương lai có đưa Sofia đến đâu, có một điều chắc chắn: Lịch trình của cô sẽ ngày càng bận rộn hơn sau khi hoàn thành con đường học vấn. Thách thức thực sự của Công chúa Sofia trong những thập kỷ tới sẽ là tìm ra một không gian tỏa sáng cho riêng mình, đóng góp giá trị thực tế cho xã hội mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào cái bóng của Vương miện.