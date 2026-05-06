Tháng 4 Âm lịch (tức từ ngày 17/5 đến 14/6/2026 Dương lịch) là quãng giao mùa đặc biệt trong năm Bính Ngọ. Khi tiết trời chuyển từ cuối xuân sang đầu hạ, vận khí của các con giáp cũng có sự xáo trộn rõ rệt. Có người được Thần Tài để mắt, công việc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh; nhưng cũng có người bị Thần Hao quấy rầy, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thậm chí còn vướng vào những khoản chi không tên. Cùng xem trong tháng này, ai là người được lộc, ai cần đề phòng để giữ của.

Tuổi Thìn đứng đầu danh sách may mắn của tháng 4 Âm lịch. Sau quãng đầu năm bộn bề lo toan, người tuổi Thìn bước vào giai đoạn gặt hái. Đặc biệt từ khoảng ngày mùng 5 đến ngày 12 tháng 4 Âm (tức 21/5 đến 28/5 Dương lịch), những kế hoạch ấp ủ từ lâu sẽ có cơ hội bật lên. Người làm kinh doanh dễ chốt được hợp đồng lớn hoặc tìm được đối tác mới. Người làm công ăn lương có thể nhận được khoản thưởng bất ngờ, hoặc được giao việc mới kèm theo mức đãi ngộ tốt hơn. Điểm đáng lưu ý là tài lộc của tuổi Thìn tháng này không đến từ may mắn ngẫu nhiên, mà đến từ chính uy tín và mối quan hệ đã vun đắp trước đó. Vì vậy, đừng ngại nhận lời giúp đỡ người khác, bởi mỗi lần cho đi đều là một lần gieo hạt.

Tuổi Tỵ có vận trình tài chính đi lên rõ rệt từ giữa tháng. Khoảng ngày 15 đến 22 tháng 4 Âm (tức 31/5 đến 7/6 Dương lịch) là quãng thời gian vàng. Người tuổi Tỵ vốn nhạy bén, tháng này lại càng có khả năng nhìn ra cơ hội mà người khác bỏ qua. Đầu tư nhỏ, buôn bán phụ, hay đơn giản là một ý tưởng lóe lên trong đầu cũng có thể mang lại khoản thu kha khá. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Tỵ là đừng quá ôm đồm. Khi đã thấy lộc, hãy biết dừng đúng lúc, đừng vì lòng tham mà đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tiền vào tay rồi vẫn phải có kế hoạch giữ, không thì lộc đến nhanh cũng đi nhanh.

Tuổi Thân là con giáp được nhiều người bất ngờ trong tháng 4 Âm lịch. Đầu tháng có thể vẫn còn lận đận, nhưng bước qua ngày mùng 10 (tức 26/5 Dương lịch), mọi thứ bắt đầu khởi sắc. Đặc biệt là chuyện tiền bạc liên quan đến gia đình, bất động sản, hoặc các khoản nợ cũ. Có người tuổi Thân sẽ đòi được khoản tiền tưởng đã mất, có người được người thân hỗ trợ vốn liếng làm ăn. Tháng này, tuổi Thân nên mạnh dạn nói ra những mong muốn của mình thay vì âm thầm chịu đựng, bởi quý nhân đang ở rất gần.

Tuổi Hợi là con giáp cần cẩn trọng nhất trong tháng 4 Âm lịch. Vận tài chính không xấu hẳn, nhưng có nhiều khoản chi phát sinh ngoài dự tính. Có thể là sửa xe, sửa nhà, hoặc các khoản đối ngoại, hiếu hỉ dồn dập. Đặc biệt từ ngày 18 đến 25 tháng 4 Âm (tức 3/6 đến 10/6 Dương lịch), tuổi Hợi nên hạn chế cho vay mượn, đứng tên giúp người khác, hoặc tham gia các phi vụ hùn vốn nghe có vẻ hấp dẫn. Lời khuyên thực tế là tháng này hãy lập một danh sách các khoản chi cố định và bám sát nó. Đừng để cảm xúc dẫn dắt việc tiêu tiền, nhất là khi đi mua sắm hay ăn uống cùng bạn bè.

Tuổi Dần cũng nằm trong nhóm dễ hao tài. Khác với tuổi Hợi hao vì khoản phát sinh, tuổi Dần lại hao vì tính cả nể và sĩ diện. Tháng này, người tuổi Dần dễ vướng vào những cuộc tụ tập, đầu tư theo phong trào, hoặc chi mạnh tay cho những thứ chưa thật sự cần thiết. Quãng từ mùng 8 đến 14 tháng 4 Âm (tức 24/5 đến 30/5 Dương lịch) là lúc Thần Hao hoạt động mạnh nhất. Cách hóa giải hay nhất không phải là cúng bái cầu kỳ, mà là sự tỉnh táo. Trước khi rút ví, hãy tự hỏi món đồ này có thật sự cần không, có phục vụ cho mục tiêu lâu dài của mình không.

Dù thuộc nhóm được lộc hay nhóm cần giữ của, điều quan trọng nhất vẫn là cách mỗi người đối diện với đồng tiền. Tháng 4 Âm lịch là thời điểm chuyển giao, cũng là lúc thích hợp để rà soát lại các khoản thu chi, đóng các tài khoản không dùng, và lên kế hoạch tiết kiệm dài hạn. Thần Tài hay Thần Hao thực ra đều ở trong chính thói quen tiêu dùng của mỗi người. Người biết cân đối, dù không phải con giáp may mắn nhất, vẫn có thể đi đường dài. Người tiêu xài không kiểm soát, dù được lộc lớn cũng khó giữ.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo