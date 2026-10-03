TikToker mẹ Sữa: “Có những ngày mình chỉ đủ sức bế con nhưng như vậy cũng đã là rất nhiều”

Nằm trong Top 30 đề cử hạng mục Mẹ Bé Triệu View của WeFamily Awards 2026, Vũ Linh Thiên Hà – được biết đến với tên gọi Mẹ Sữa – chia sẻ hành trình làm mẹ qua những video ghi lại những khoảnh khắc rất đỗi đời thường. Không có những câu chuyện được sắp đặt cầu kỳ, nội dung của cô thường bắt đầu từ những khoảnh khắc nhỏ: một tay bế con, một tay nấu cơm, tranh thủ làm việc khi Sữa chơi bên cạnh hay dừng mọi thứ chỉ vì con vừa có một biểu cảm đáng yêu.

Đằng sau nụ cười trên màn hình là một người mẹ cũng có lúc mệt, áp lực, cáu gắt và chỉ muốn được nghỉ ngơi. Điều khiến mẹ Sữa được yêu mến không phải hình ảnh một bà mẹ lúc nào cũng tích cực, mà là cách cô tìm thấy niềm vui giữa những ngày bận rộn, không hoàn hảo nhưng rất thật. Với cô, làm mẹ không phải hành trình trở thành một người biết hết mọi thứ, mà là quá trình học lại từ đầu cùng một em bé có tính cách, nhịp điệu và những tín hiệu riêng.

Từ những ngày quá tải đến niềm vui trong điều bình thường nhất

Hành trình làm mẹ của Vũ Linh Thiên Hà bắt đầu từ khi mang thai Sữa: "Từ lúc mang thai đến khi Sữa chào đời rồi lớn lên từng ngày, mình mới hiểu làm mẹ là một hành trình mà mình gần như phải học lại mọi thứ từ đầu. Có những ngày rất mệt, thiếu ngủ, việc nhà rồi chăm con khiến mình cảm thấy quá tải. Có những lúc mình cũng tự hỏi không biết mình đã làm đủ tốt cho con chưa".

Từ lúc mang thai đến khi Sữa chào đời rồi lớn lên từng ngày, mình mới hiểu làm mẹ là một hành trình mà mình gần như phải học lại mọi thứ từ đầu. Vũ Linh Thiên Hà

Những mệt mỏi ấy đôi khi chỉ được xoa dịu bằng một nụ cười, tiếng gọi mẹ hay một biểu cảm đáng yêu của Sữa. Cô cũng nhận ra những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, lúc con ăn, chơi, cười, thậm chí "khó ở" lại có thể chạm đến nhiều người khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong các video của cô, nụ cười thường xuất hiện ngay cả khi cô vừa bế con vừa nấu cơm, làm việc nhà hoặc tranh thủ xử lý công việc. Tuy nhiên, đó không phải hình ảnh cô cố tạo ra để chứng minh mình luôn tràn đầy năng lượng.

"Thật ra mình không nghĩ mình lúc nào cũng tích cực hay lúc nào cũng vui đâu. Mình cũng có những ngày mệt, áp lực, có lúc cáu và có những lúc chỉ muốn được nghỉ một chút", cô chia sẻ.

Mẹ Sữa không muốn mạng xã hội trở thành nơi than thở quá nhiều. Cô mong người xem có thể nhìn thấy một chút niềm vui, một chút năng lượng tích cực nhưng vẫn giữ được cảm giác đời thường. Cô không cố tạo ra hình ảnh người mẹ hoàn hảo; cô chỉ quay lại cách mình đang sống.

"Có khi Sữa đang chơi bên cạnh thì mình tranh thủ làm việc nhà, có khi con đang ăn mình vừa chăm con vừa quay một đoạn video. Mình nghĩ chính sự bình thường đó lại khiến nhiều mẹ đồng cảm. Vì cuộc sống của rất nhiều mẹ bỉm cũng giống như vậy: một tay bế con, một tay làm việc, đôi khi tóc tai chưa kịp chải nhưng con cười một cái là mình lại thấy mọi thứ đáng yêu", mẹ Sữa bộc bạch.

Hà cho biết, mình quay lại những khoảnh khắc của Sữa đơn giản vì muốn lưu giữ hành trình lớn lên của con. Sau đó, khi chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội và nhận được sự đồng cảm từ các mẹ, cô nhận ra những điều rất bình thường trong cuộc sống của hai mẹ con cũng có thể mang đến niềm vui cho người khác. Vì vậy, Hà tiếp tục làm nội dung theo cách tự nhiên nhất, vừa lưu giữ tuổi thơ của Sữa, vừa chia sẻ những điều mình trải qua trên hành trình làm mẹ.

"Nuôi con nhàn" bắt đầu từ việc thôi so sánh

Nếu phải gửi một lời đến những người lần đầu làm mẹ, Vũ Linh Thiên Hà muốn họ gỡ bớt áp lực phải làm mọi thứ thật đúng. Cô từng đọc nhiều thông tin, xem nhiều kinh nghiệm của các mẹ khác, nhưng càng xem lại càng lo lắng vì sợ mình không thể làm tốt như người ta.

Sau này mình nhận ra mỗi em bé là một cá thể khác nhau. Có những điều phù hợp với em bé này nhưng chưa chắc phù hợp với con mình. Quan trọng nhất là mình quan sát con, hiểu tính cách, thói quen và những tín hiệu riêng của con. Vũ Linh Thiên Hà

Với mẹ Sữa, mỗi người mẹ cần được phép "học làm mẹ". Không biết thì tìm hiểu, chưa làm tốt thì điều chỉnh; mệt thì nghỉ khi có thể và không tự trách mình vì những ngày không hoàn hảo.

Cô cũng nhìn khái niệm "nuôi con nhàn" theo cách thực tế hơn. Đó không phải là cuộc sống lúc nào cũng dễ dàng hay một công thức giúp mẹ không bao giờ mệt. "Nhàn" là khi người mẹ dần tìm được cách phù hợp với mình và em bé, để việc chăm con trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống thay vì cảm giác lúc nào cũng phải chiến đấu với nó.

Mẹ Sữa nhắc các mẹ lưu lại những khoảnh khắc nhỏ, bởi một bữa ăn, một trận cười hay một biểu cảm ngộ nghĩnh có thể trở thành những ngày được nhớ nhất.

Một em bé có cả thế giới của mẹ, ba và gia đình

Bên cạnh hai vợ chồng, Mẹ Sữa cũng có sự đồng hành của gia đình trong hành trình chăm sóc Sữa. Với một người lần đầu làm mẹ, đôi khi sự giúp đỡ quý giá chỉ đơn giản là có người bế con một lúc để mẹ được nghỉ ngơi.

Chồng cô có công việc riêng và thời gian làm việc khá đặc thù nên không phải lúc nào cũng có thể ở bên hai mẹ con. Tuy vậy, mỗi khi có thời gian ở nhà, anh vẫn cùng vợ chăm sóc và chơi với Sữa. Với Mẹ Sữa, điều cô trân trọng là khi có thời gian, cả ba cùng tạo nên những khoảnh khắc riêng của gia đình.

"Đặc biệt, Sữa có những khoảnh khắc chơi với ba rất khác với khi chơi với mẹ. Nhìn hai ba con tương tác với nhau, mình cũng thấy rất vui vì con có thêm một thế giới riêng cùng ba", cô kể.

Sữa là một em bé nhiều biểu cảm. Có lúc đang cười rất tươi, lúc lại nghiêm túc như suy nghĩ điều gì đó, rồi chỉ vài giây sau đã cười toe. Mẹ Sữa thích ghi lại những thay đổi ấy vì mỗi ngày con lại có thêm một nét mới.

"Sữa cũng khá thích tương tác. Nhiều khi chỉ cần mình gọi hoặc làm một trò gì đó là con đã có phản ứng rất đáng yêu. Có những khoảnh khắc mình đang làm việc nhà hay quay video, Sữa tự nhiên làm một biểu cảm rất 'đúng lúc' khiến mình phải bỏ mọi thứ xuống để ôm con cười", bà mẹ trẻ hạnh phúc chia sẻ.

Khi Sữa khó chịu, mệt, buồn ngủ hoặc có điều gì khác thường, mẹ thường nhận ra con đang muốn gì hay chỉ đơn giản là cần được ôm. Nhưng cô không nghĩ mẹ phải tự làm tất cả. Sữa cần có mẹ, ba và gia đình bên cạnh; còn người mẹ thông thái là người đủ yêu con, đủ kiên nhẫn để mỗi ngày học thêm một chút.

Sau gần một năm làm mẹ, Vũ Linh Thiên Hà chưa tự nhận có công thức nuôi con hoàn hảo. Cô chỉ có sự bình tĩnh hơn trước những ngày khó và khả năng lắng nghe tín hiệu riêng của Sữa.

Top 30 WeFamily Awards 2026 cũng là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nội dung của Mẹ Sữa. Với cô, điều ý nghĩa không chỉ nằm ở một đề cử, mà còn ở việc những câu chuyện rất bình thường của hai mẹ con đã có cơ hội được nhiều người biết đến và đồng cảm.

Câu chuyện của mẹ Sữa gợi nhắc rằng đôi khi điều một người mẹ cần nhất là biết mình không cô độc trong những ngày vừa bế con vừa làm việc, vừa mệt vừa cố mỉm cười. Trong những khoảnh khắc rất đỗi đời thường ấy, cô tìm thấy điều đáng lưu giữ nhất: một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, một người mẹ cũng đang học cách trưởng thành cùng con, và niềm hạnh phúc giản dị không cần phải hoàn hảo mới trở nên có ý nghĩa.