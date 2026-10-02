Mẹ chồng suốt ngày mang con dâu hàng xóm ra so sánh, ai ngờ chỉ sau 1 bát cháo gà bà thú nhận làm tôi bật cười

Tôi làm dâu đã hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình được mẹ chồng công nhận. Bà có một tính khá lạ, lúc nào cũng thấy người khác hơn người nhà mình. Chồng tôi kể trước khi cưới tôi, anh từng đưa hai cô bạn gái về nhà. Cô nào mẹ cũng chê, nhưng điều buồn cười là sau khi anh chia tay cô sau, bà lại quay sang khen cô trước.

Vì biết tính mẹ, lần yêu tôi anh gần như giấu đến sát ngày hai bên gia đình gặp mặt mới thông báo. Mẹ chồng biết chuyện thì giận, cho rằng tôi và con trai cố tình qua mặt bà. Tôi muốn giải thích nhưng chồng không cho nói, vì chính anh là người chủ động làm vậy để tránh mẹ can thiệp.

Về sống chung, tôi chỉ nghĩ cứ chân thành rồi mẹ sẽ hiểu.

Tôi làm công nhân, thu nhập không cao nhưng tháng nào cũng cố gắng đưa mẹ 5 triệu để phụ tiền ăn uống trong nhà. Ngoài ra, tôi biếu bố mẹ mỗi người một khoản nhỏ, lúc thì mua thuốc, lúc mua bộ quần áo mới. Mẹ đau lưng, tối nào tôi rảnh cũng xoa bóp cho bà.

Thế nhưng mẹ vẫn thường xuyên đem tôi ra so sánh với con dâu nhà hàng xóm.

Chị ấy làm cho một công ty nước ngoài, lương cao, ăn mặc đẹp, lại thường được mẹ chồng tôi nghe kể về những khoản thưởng lớn. Mỗi lần hàng xóm sang chơi, mẹ tôi lại có chuyện để nói về chị ấy. Nào là con dâu người ta kiếm được mấy chục triệu, nào là Tết được thưởng cả trăm triệu, rồi quay sang than tôi vừa ít tiền vừa không khéo léo.

Tôi nghe nhiều cũng thành quen, nhưng trong lòng vẫn tủi.

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Tôi từng nghĩ chỉ cần mình sống tốt thì rồi mẹ sẽ nhận ra. Nhưng có những người phải đến khi tận mắt nhìn thấy một điều khác, họ mới hiểu thứ mình đang có quý giá thế nào.

Một hôm mẹ nấu cháo gà, múc riêng một bát mang sang nhà hàng xóm. Tôi cũng chẳng để ý. Bình thường bà sang đó phải cả tiếng mới về, vậy mà hôm ấy chưa đến nửa tiếng đã thấy bà lặng lẽ bước vào nhà.

Bà ngồi ngoài hiên rất lâu, chẳng nói với ai. Đến bữa cơm, mẹ mới kể lý do.

Hôm sang nhà hàng xóm, bà tình cờ nghe hai vợ chồng họ cãi nhau. Mẹ chồng bên ấy than rằng con dâu kiếm được nhiều tiền nhưng gần như không bao giờ phụ giúp bố mẹ chồng. Mọi khoản trong nhà đều để con trai tự lo. Hai bên chỉ cần bất đồng là con dâu lớn tiếng, thậm chí có lần còn bỏ về nhà mẹ đẻ nhiều ngày, chửi chồng không ra làm sao.

Mẹ chồng tôi nghe xong mới biết những điều mình vẫn ngưỡng mộ chỉ là phần bà được nghe kể. Thu nhập cao không có nghĩa một người con dâu sẽ biết vun vén, cũng không phải cứ giỏi giang bên ngoài thì trong gia đình sẽ tử tế.

Tối hôm ấy, mẹ bất ngờ nói: “Nghĩ đi nghĩ lại, con dâu nhà mình vẫn tốt nhất”.

Tôi đang ăn mà suýt bật cười.

Hai năm qua, tôi cố gắng từng chút một để được mẹ chồng nhìn nhận. Không ngờ cuối cùng người khiến bà thay đổi suy nghĩ lại chẳng phải một món quà hay một lần tôi chăm sóc bà, mà là một bát cháo gà.

Tôi không còn buồn khi mẹ nhắc đến con dâu nhà hàng xóm nữa. Bởi tôi hiểu, giá trị của một người trong gia đình không nằm ở mức lương hay những gì người khác khoe ra, mà nằm ở cách người đó đối xử với những người sống cùng mình mỗi ngày.