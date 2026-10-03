Diễn viên Bích Thủy: Sinh ra một em bé trên đời đã là điều phi thường rồi

Được đề cử ở hạng mục Mẹ bé triệu view, Bích Thủy kể về hành trình làm mẹ bằng giọng rất nhẹ. Không kể khổ, không tô vẽ, cô nói về những ngày đầu sau sinh như một quãng đường ai cũng phải đi qua, có nước mắt, có hụt hẫng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn.

"Với mình, việc sinh ra một em bé trên đời đã là điều phi thường rồi. Nuôi dưỡng một đứa trẻ còn là công việc khó khăn và mệt mỏi hơn nữa", Bích Thủy chia sẻ.

Con gái đầu lòng của cô chào đời hồi tháng 8. Đó cũng là lúc nữ diễn viên sinh năm 1999 tạm gác lại sự nghiệp đang lên sau vai diễn gây chú ý trong "Những nẻo đường gần xa", để dành trọn những tháng đầu đời cho con.

Ba ngày đầu và hàng chục tin nhắn hỏi

"có sữa chưa"

Khi biết mình mang thai, cảm xúc đầu tiên của Bích Thủy là bất ngờ và hạnh phúc, xen lẫn lo lắng. Đến lúc con cất tiếng chào đời, điều cô nhớ nhất là cảm giác hạnh phúc và thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng quãng thời gian ngay sau đó không hề dễ dàng. Bích Thủy sinh mổ nên sữa về chậm. Ba ngày đầu, cơ thể và tâm lý đều nhạy cảm, trong khi điện thoại liên tục nhận hàng chục tin nhắn từ người thân, người quen và cả người lạ. Tất cả chỉ hỏi một điều: có sữa chưa, có nhiều sữa không.

"Những tin nhắn đó khiến mình cảm thấy rất áp lực. Mình đã bật khóc vì bất lực khi chưa đủ sữa cho con", cô kể.

Trong thời gian ở cữ, cô còn có những lúc buồn, hụt hẫng, lo lắng bồn chồn mà không rõ lý do. Các bác sĩ giải thích với cô rằng đó là phản ứng rất bình thường khi nồng độ estrogen và progesterone giảm sau sinh. Mấy hôm đầu chưa quen, cô thấy lạ. "Nhưng sau một thời gian thì mỗi lần bị tụt mood, mình hiểu đó là phản ứng của cơ thể khi sữa về, chỉ kéo dài vài chục giây rồi qua, nên cũng không ảnh hưởng lắm", cô nói.

Cô cũng nhận ra rằng đọc bao nhiêu sách, nghe bao nhiêu câu chuyện thì khi bắt tay vào nuôi con vẫn là một hành trình hoàn toàn khác. "Mỗi người một cơ địa, không đứa trẻ nào giống nhau. Đôi khi kinh nghiệm của người khác chỉ đúng với người ta, mình không áp dụng được. Mình và con cần thời gian để làm quen và hòa hợp với nhau".

"Chồng mình làm hết, mình chỉ việc cho con bú"

Nếu có một người khiến những ngày đầu làm mẹ của Bích Thủy nhẹ đi rất nhiều, đó là ông xã, doanh nhân Thành Nam. Hai người đăng ký kết hôn hồi tháng 2/2024 sau màn cầu hôn ở Thụy Sĩ, tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào tháng 10 cùng năm. Cô từng nói lý do để chọn một người làm chồng là đạo đức, ý chí và biết yêu thương.

"Chồng mình làm hết, bế, ru, cho con ti bình, vỗ ợ hơi, thay bỉm. Mình chỉ việc cho con bú, ăn và ngủ thôi, còn lại anh ấy phụ hết", cô kể.

Chuyện nuôi con được hai vợ chồng tính từ rất sớm. Họ đã phân công vai trò từ trước khi cô mang bầu. Vì vậy khi được hỏi từ ngày có con, điều gì giữa hai người thay đổi ngoài dự tính, Bích Thủy bật cười: "Mình chưa thấy có gì không lường trước được cả. Tạm thời mọi thứ vẫn như mình tưởng tượng".

Tháng đầu tiên, cô đăng ký ở cữ trong bệnh viện, có các cô điều dưỡng hỗ trợ 24/24. Ban đêm, cô gửi con cho điều dưỡng chăm để có giấc ngủ dài 6 đến 7 tiếng. Cô ăn uống đa dạng, đủ bữa, uống nhiều nước, bổ sung vitamin sau sinh. Lúc con ngủ, cô tranh thủ skincare, vệ sinh cá nhân, chăm sóc vết mổ và làm việc online.

Với Bích Thủy, yêu bản thân sau khi làm mẹ là những việc rất cụ thể: không bỏ bê ngoại hình và sức khỏe, vẫn giữ lối sống healthy, vẫn tranh thủ làm việc tại nhà để có thu nhập. Còn chuyện lấy lại vóc dáng, câu hỏi mà phụ nữ sau sinh, nhất là người làm nghề diễn, gần như bị hỏi ngay lập tức, cô nói mình không thấy áp lực. "Mình muốn dành toàn tâm cho con trong những tháng đầu đời. Mình cũng đã tập luyện cả thai kỳ nên nghĩ việc lấy lại dáng không hề khó".

Điều thay đổi rõ nhất ở cô là chuyện chọn đồ cho con. Lúc chưa sinh, đi sắm đồ cho em bé, cô nghĩ đơn giản đắt rẻ gì cũng được, cứ nuôi là lớn. "Nhưng khi sinh con ra, ôm con trên tay, cảm giác tình mẫu tử ùa về. Giờ mình chỉ chọn những sản phẩm chất lượng nhất, giá cao cũng được, miễn là tốt và trong tầm tài chính của mình". Ba tiêu chí cô đặt ra là an toàn, phù hợp và hiệu quả.

Là người thường xuyên chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội, cô cũng đặt ranh giới rõ ràng cho hình ảnh của con. Mọi tấm ảnh, mọi câu chuyện riêng của con trước khi được công khai đều phải qua sự kiểm duyệt của mẹ.

Không thấy mất gì, chỉ thấy được rất nhiều

Bích Thủy tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, từng hoạt động ở nhà hát kịch và làm người mẫu ảnh. Sau những vai nhỏ như trong "Hương vị tình thân", cô mới thực sự được khán giả chú ý với vai phụ trong "Những nẻo đường gần xa". Dừng lại đúng lúc tên tuổi đang lên, nhưng cô không coi đó là một sự đánh đổi.

"Mỗi giai đoạn của cuộc đời lại có những mục tiêu khác nhau. Ở giai đoạn này mình ưu tiên cho gia đình, nên mình không cảm thấy mất gì cả, mình cảm thấy được rất nhiều thứ", cô nói. Từ khi lập gia đình, cô học được nhiều bài học về cuộc sống, về tình cảm cha mẹ và tình nghĩa vợ chồng. "Biết đâu đây sẽ là kinh nghiệm để mình áp dụng vào một vai diễn trong tương lai thì sao".

Chuyện quay lại phim trường, cô để tùy duyên. Còn nỗi lo quen thuộc của nhiều nữ diễn viên sau sinh là bị đóng khung vào vai mẹ, vai vợ, Bích Thủy nói mình không sợ. Nếu có cơ hội, cô muốn thử một vai phản diện.

Nhìn lại, nếu được nói một câu với chính mình ở thời điểm vừa biết có thai, cô chọn một lời trấn an nửa đùa nửa thật: "Đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em bé trộm vía, và bạn sẽ không bị rạn đâu".

Sau khi sinh con, cô nói người mình ngưỡng mộ nhất là những phụ nữ từ bỏ đam mê, công việc để ở nhà chăm con toàn thời gian. "Những người đó chính là những bà mẹ phi thường".

Khép lại cuộc trò chuyện, khi được hỏi mong con gái cảm thấy gì khi lớn lên, xem lại những gì mẹ đăng trong năm đầu đời của con, Bích Thủy nói điều cô muốn gửi gắm rất đơn giản. "Mẹ mong con biết là bố mẹ yêu con rất nhiều, và cảm ơn con đã đến bên bố mẹ. Từ khi có con, cuộc sống của gia đình mình thay đổi rất nhiều, nhưng toàn theo hướng tích cực thôi".