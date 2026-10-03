Để tìm ra những câu chuyện và nhân vật xứng đáng được vinh danh, WeFamily Awards 2026 có sự tham gia của Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, báo chí, hoạt động xã hội và đại diện đơn vị đồng hành. Theo quy chế, kết quả chung cuộc của mỗi hạng mục được tính từ 50% điểm bình chọn của cộng đồng và 50% điểm đánh giá chuyên môn của Hội đồng thẩm định, qua đó kết hợp giữa tiếng nói của độc giả và góc nhìn chuyên môn.

Buổi thẩm định diễn ra trang nghiêm, bảo mật và cẩn trọng

Đằng sau một lễ vinh danh là một quá trình lựa chọn không hề đơn giản. Với WeFamily Awards 2026, các thành viên Hội đồng thẩm định phải đọc, xem xét và đánh giá từng hồ sơ theo những tiêu chí riêng của từng hạng mục.

Không chỉ nhìn vào một câu chuyện có cảm động hay không, Hội đồng còn phải xem xét nhiều yếu tố khác: Tính xác thực của thông tin, giá trị của câu chuyện, cách nhân vật vượt qua những thử thách trong đời sống, khả năng lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng và sự phù hợp với tinh thần chung của giải thưởng.

Đặc biệt, tính xác thực là một trong những yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Bởi phía sau mỗi hồ sơ không chỉ là một nhân vật được đề cử, mà còn là câu chuyện về một gia đình, một người mẹ, một người cha hoặc những người thân đang cùng nhau trải qua một hành trình rất thật.

Chính vì vậy, buổi thẩm định được tổ chức trong không khí nghiêm túc, bảo mật và cẩn trọng, để mỗi câu chuyện được tiếp cận một cách công bằng, độc lập.

Hội đồng thẩm định Wefamily Awards năm 2026 gồm các thành viên: Nhà báo Trần Mai Anh - Nhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân & Social Impact; bà Dương Thị Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội Ngôi nhà Bình yên; PGS.TS Trần Thu Hương - Trưởng Bộ môn Tâm lý học Lâm sàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; ông Phí Quốc Thuyên - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam; bà Đỗ Thị Duyến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza và bà Hà Thanh Thủy - Trưởng ban Truyền thông Thương hiệu của aFamily.vn.

Mỗi câu chuyện một hoàn cảnh, "phi thường" không có một khuôn mẫu duy nhất

Sau buổi thẩm định, Nhà báo Trần Mai Anh - Nhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân & Social Impact chia sẻ một góc nhìn đáng chú ý về chữ "phi thường".

Theo bà, khi nói về một người phụ nữ phi thường, không thể chỉ nhìn vào địa vị xã hội, điều kiện kinh tế hay việc một gia đình đang khá giả hay còn nhiều khó khăn. Bởi mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và những thử thách mà họ phải đối diện cũng rất khác nhau.

Nhà báo Trần Mai Anh - Nhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân & Social Impact.

"Một người phụ nữ - sự đánh giá định nghĩa phi thường ấy không nằm ở địa vị cuộc sống hoặc một gia đình khá giả hay chưa khá giả. Khó khăn của mỗi con người nó nằm ở những khía cạnh khác nhau".

Đây cũng là một cách tiếp cận phù hợp với tinh thần của hạng mục Phi Thường Mẹ Ơi. Theo bộ tiêu chí của chương trình, Hội đồng thẩm định không chỉ xem xét tính truyền cảm hứng của câu chuyện nuôi con mà còn đánh giá tư duy giáo dục hiện đại, nhân văn, sự tôn trọng thế giới nội tâm của trẻ, sức lan tỏa tích cực và sự đồng điệu với thông điệp chung của mùa giải.

Nói cách khác, "phi thường" không nhất thiết phải là một câu chuyện lớn lao. Đó có thể là cách một người mẹ lựa chọn bước tiếp trong hoàn cảnh riêng, cách cô ấy nuôi con, bảo vệ con, đồng hành cùng con hoặc đơn giản là không ngừng cố gắng để gia đình có một cuộc sống tốt hơn.

Bà Dương Thị Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội Ngôi nhà Bình yên.

Với bà Dương Thị Ngọc Linh, một trong những điều nổi bật sau quá trình thẩm định là câu chuyện về sự đồng hành của người chồng trong hành trình nuôi con.

Bà chia sẻ: "Sự đồng hành của người chồng rất quan trọng và tôi rất cảm ơn BTC đã có một giải thưởng 'Nhà mình có nhau'. Tôi đánh giá rất cao hạng mục này".

Đây cũng là một trong những thông điệp cốt lõi của hạng mục Nhà Mình Có Nhau. Theo tiêu chí thẩm định, Hội đồng thẩm định tập trung vào sự thấu hiểu tâm sinh lý của người mẹ để trở thành điểm tựa tinh thần, đồng thời xem xét những hành động cụ thể trong việc san sẻ chăm con, qua đó nhấn mạnh rằng nuôi con không phải trách nhiệm của riêng một người.

Trong đời sống gia đình, sự đồng hành đôi khi không nằm ở những lời nói lớn lao. Đó có thể là người chồng chủ động chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi, cùng vợ đưa ra quyết định liên quan đến con, chia sẻ việc nhà hay đơn giản là nhận ra khi người bạn đời đang quá tải và cần được hỗ trợ. Vì thế, việc một hạng mục riêng dành cho những gia đình "có nhau" không chỉ là sự ghi nhận một người chồng biết san sẻ, mà còn mở rộng câu chuyện về trách nhiệm chung của cả gia đình trong hành trình nuôi dạy trẻ.

Ông Phí Quốc Thuyên - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam.

Một góc nhìn khác được ông Phí Quốc Thuyên - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam đưa ra sau buổi thẩm định là sự hiện diện ngày càng rõ của đời sống số trong đời sống gia đình.

Ông nhận xét: "Sự kiện này có một điều tôi nhìn thấy rất rõ là đời sống số hiển hiện trong đời sống gia đình".

Theo ông, thế hệ phụ nữ hiện nay thích ứng rất nhanh với môi trường số và điều này thể hiện rõ qua các nhân vật được đề cử ở những hạng mục của chương trình. Có những trường hợp môi trường số trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực để họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Đây cũng là một nét đặc trưng của WeFamily Awards 2026 khi chương trình dành riêng một hạng mục cho những nhà sáng tạo nội dung về mẹ và bé. Với Mẹ Bé Triệu View, Hội đồng thẩm định không chỉ nhìn vào lượng người theo dõi hay lượt xem, mà còn đánh giá giá trị và độ an toàn của kiến thức nuôi con, tầm ảnh hưởng truyền thông văn minh, lịch sử nội dung "sạch", việc bảo vệ quyền trẻ em cũng như tư duy thẩm mỹ và tính sáng tạo trong sản phẩm số.

Điều này cho thấy một thay đổi đáng kể trong đời sống của các gia đình hiện đại: Mạng xã hội không còn đơn thuần là nơi chia sẻ hình ảnh hay câu chuyện cá nhân. Với nhiều phụ nữ, đó có thể là nơi học hỏi kiến thức, tìm kiếm cộng đồng đồng hành, xây dựng công việc, tạo thu nhập hoặc tìm thấy thêm động lực để bước qua những giai đoạn khó khăn.

Ở góc độ tâm lý học, PGS.TS Trần Thu Hương đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu về tính xác thực và khả năng kiểm chứng của các trường hợp được gửi đến chương trình.

Bà chia sẻ: "Rõ ràng nhất ở trong những trường hợp là điều mà chúng ta có thể minh chứng được, những thông tin đều rõ ràng có thể minh chứng, kiểm chứng được để có thể xác định được những trường hợp đã được gửi đến, những trường hợp có thật, không phải tạo dựng".

PGS.TS Trần Thu Hương - Trưởng Bộ môn Tâm lý học Lâm sàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đây là một điểm quan trọng trong quá trình thẩm định. Một câu chuyện hay không chỉ cần chạm đến cảm xúc mà còn phải có cơ sở để xác định nhân vật và hoàn cảnh được đề cập là có thật. Với một giải thưởng tôn vinh những câu chuyện đời sống, yếu tố này càng có ý nghĩa. Bởi phía sau mỗi hồ sơ là những con người thật, những gia đình thật và những hành trình mà họ đã trải qua.

Từ một câu chuyện gia đình đến giá trị lan tỏa cho cả cộng đồng

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Duyến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza chia sẻ sự xúc động sau khi tiếp cận những câu chuyện được gửi về chương trình.

Điều bà mong muốn là thông qua WeFamily Awards, Kids Plaza, VCCorp và aFamily có thể tiếp tục lan tỏa nhiều điều tích cực hơn đến cộng đồng, đặc biệt là tiếp thêm động lực cho những người mẹ đang mong con hoặc những gia đình còn gặp hoàn cảnh chưa thuận lợi.

"Tôi mong rằng Kids Plaza, VCCorp, Afamily có thể thông qua những câu chuyện này mình lan tỏa nhiều điều tích cực hơn cho cộng đồng, truyền cảm hứng cho những người mẹ đang mong con hay những gia đình hoàn cảnh chưa được thuận lợi để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng những em nhỏ để con có thể trở thành những đứa trẻ khỏe mạnh, tử tế".

Bà Đỗ Thị Duyến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của WeFamily Awards 2026: Không chỉ tìm kiếm những câu chuyện để trao một danh hiệu, mà còn mong muốn những câu chuyện ấy tiếp tục sống trong cộng đồng sau khi chương trình kết thúc.

Nếu buổi thẩm định là thời điểm những hồ sơ được nhìn nhận một cách kỹ lưỡng, thì Lễ Vinh danh WeFamily Awards 2026 sẽ là khoảnh khắc những câu chuyện ấy được đưa lên sân khấu và gọi tên trước cộng đồng.

Năm nay, chương trình có 4 hạng mục: Phi Thường Mẹ Ơi, Mẹ Bé Triệu View, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bầu Thảnh Thơi. Mỗi hạng mục khai thác một khía cạnh khác nhau của đời sống gia đình hiện đại, từ hành trình nuôi con, sức ảnh hưởng trên môi trường số, sự đồng hành của các thành viên trong gia đình đến cách người phụ nữ tận hưởng thai kỳ và chăm sóc bản thân.

Điểm đặc biệt là kết quả không chỉ được quyết định bởi sự yêu thích của cộng đồng. 50% điểm đến từ bình chọn của độc giả và 50% đến từ đánh giá chuyên môn của Hội đồng thẩm định, tạo nên một cơ chế kết hợp giữa tiếng nói cộng đồng và góc nhìn của những người có chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan.

Vì vậy, phía sau khoảnh khắc một nhân vật bước lên sân khấu nhận vinh danh là cả một quá trình lựa chọn, đọc hồ sơ, kiểm chứng và thảo luận cẩn trọng.

Và có lẽ, điều đáng chờ đợi nhất ở Lễ Vinh danh WeFamily Awards 2026 không chỉ là ai sẽ được gọi tên, mà còn là những câu chuyện nào sẽ tiếp tục được kể, được lắng nghe và được lan tỏa sau đêm vinh danh. Bởi mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, mỗi người mẹ có một hành trình riêng, và chữ "phi thường" đôi khi bắt đầu từ chính những điều rất bình thường mà họ đã kiên trì làm mỗi ngày.