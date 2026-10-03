Không khí trước giờ G đang nóng lên từng giờ‏

‏Chỉ còn đúng 1 ngày trước khi lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 chính thức diễn ra. Không khí trước giờ G đang nóng lên từng giờ khi Ban tổ chức gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng, từ sân khấu, khu vực đón khách đến công tác check-in, sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt dành cho những người mẹ, gia đình và nhân vật đã lan tỏa nhiều giá trị tích cực.‏

‏Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, WeFamily Awards 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa. Không khí chờ đợi càng trở nên sôi động khi mới đây hàng loạt nghệ sĩ, Hoa hậu, MC và dàn KOL đình đám đã lan tỏa thông tin và xác nhận góp mặt tại lễ vinh danh.‏

‏Theo đó, sự kiện có sự tham gia của nhiều gương mặt được khán giả yêu mến như: Ngọc Khuê, Phan Mạnh Quỳnh, Hòa Minzy, Thơm... hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, MC, Hoa hậu, nhà thiết kế và nhân vật có sức ảnh hưởng như NSƯT Chiều Xuân, MC/diễn viên Thanh Mai, MC Vũ Hà Anh Thư, MC Hải Huế, NTK Hà Duy, Hoa hậu Du lịch châu Á Phạm Lan Anh cùng đông đảo KOL, nhà sáng tạo nội dung.‏

‏Sự hội tụ của những gương mặt nổi bật ở nhiều lĩnh vực khiến lễ vinh danh năm nay được chờ đợi không chỉ bởi các nhân vật nằm trong danh sách đề cử, mà còn bởi những màn gặp gỡ, giao lưu và những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.‏

‏Trong khi đó, Ban tổ chức đang khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng, từ sân khấu, khu vực đón khách đến công tác check-in, nhằm mang đến một lễ vinh danh chỉn chu và trọn vẹn cảm xúc.‏

‏Sau hành trình ghi nhận những câu chuyện đẹp về gia đình, tình yêu thương và sự đồng hành trong cuộc sống, lễ vinh danh sẽ là nơi những nhân vật được yêu mến cùng hội tụ và cùng nhìn lại hành trình đã tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng.‏

‏Nếu bạn đã có vé, đây là lúc check lại một lần nữa những thông tin quan trọng trước khi lên đường!‏

‏Những điều cần biết khi tham gia lễ vinh danh‏

‏Lưu ý về vé và chính sách an toàn vé‏

‏Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký 01 vé. Vé được gắn với thông tin của người đăng ký và không được tự ý chuyển nhượng, mua bán hoặc sao chép.‏

‏Ban tổ chức không chấp nhận các hình thức mua bán vé. Những vé không xác thực, bị sao chép, chỉnh sửa hoặc được chuyển nhượng trái quy định có thể bị từ chối khi check-in.‏

‏Vì vậy, khách mời cần bảo quản vé/QR của mình và sử dụng đúng thông tin đã đăng ký để quá trình xác thực tại sự kiện diễn ra thuận lợi.‏

‏Chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển‏

‏Ban tổ chức khuyến khích khách mời sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe công nghệ để thuận tiện di chuyển đến khu vực sự kiện.‏

‏Khán giả di chuyển vào khu vực sự kiện theo hướng cổng Văn Cao.‏

‏Với khách mời sử dụng phương tiện cá nhân, do khu vực gửi xe tại sự kiện có thể bị hạn chế, hãy "bỏ túi" cho gia đình mình một số khu vực gửi xe lân cận như sau:‏

● ‏Khu 1:‏ ‏ 120 Đốc Ngữ, Bệnh viện 354.‏

● ‏Khu 2:‏ ‏ Ngõ 130 Đốc Ngữ, Chung cư 43–45 Đốc Ngữ.‏

● ‏Khu 3:‏ ‏ Chung cư 249 Thụy Khuê.‏

‏Đặc biệt, khách mời nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, đặc biệt trong khung giờ trước khi chương trình bắt đầu, để có mặt đúng giờ và hoàn tất các thủ tục check-in.‏

‏Check-in đúng hướng dẫn, ngồi đúng vị trí‏

‏Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 dành cho người tham dự từ 18 tuổi trở lên, ngoại trừ nghệ sĩ hoặc nhân vật khách mời đặc biệt được Ban tổ chức xác nhận và có quản lý riêng.

‏Bên cạnh đó, mỗi khách mời có trách nhiệm tự bảo quản tài sản cá nhân trong suốt thời gian tham dự và chủ động đảm bảo tình trạng sức khỏe phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất tại sự kiện.‏‏

‏Để quá trình đón khách diễn ra nhanh chóng, khách mời cần mang theo vé/QR hợp lệ và tới đúng khu vực check-in theo hướng dẫn của Ban tổ chức.‏

‏Sau khi vé được xác thực thành công, khách mời sẽ được cấp vòng tay để tham gia chương trình. Vòng tay chỉ được cấp 1 lần và mỗi vé chỉ được check-in thành công 1 lần.‏

‏Sau khi hoàn tất check-in, việc ra vào khu vực sự kiện sẽ được kiểm soát bằng vòng tay. Vì vậy, khách mời cần giữ vòng tay trong suốt thời gian tham dự.‏

‏Đặc biệt, khu vực check-in có 4 cửa gồm Cửa 1, Cửa 5, Cửa 6 và Cửa 7. Khách mời cần kiểm tra kỹ thông tin trên vé mời và check-in đúng cửa được chỉ định để tránh mất thời gian khi đến sự kiện.‏

‏Sau khi vào khu vực chương trình, khách mời cũng cần ngồi đúng vị trí được ghi trên vé mời. Sân khấu WeFamily Awards 2026 được chia thành 5 zone gồm Mom, Kiến tạo, Hạnh phúc, Thế hệ và Đồng hành.‏

‏Việc check-in đúng cửa và ngồi đúng zone không chỉ giúp chương trình diễn ra trật tự mà còn đảm bảo mỗi khách mời có trải nghiệm tốt nhất trong khoảnh khắc được chờ đợi.‏

‏Chỉ còn 1 ngày nữa, sân khấu lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 sẽ chính thức sáng đèn. Hãy kiểm tra lại vé, chuẩn bị lịch trình di chuyển và sẵn sàng cho một buổi chiều đặc biệt tại Cung Thể thao Quần Ngựa lúc 14h ngày 4/10!

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