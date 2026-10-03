Mẹ chồng bảo tôi nghỉ việc để chăm cháu, tôi đồng ý nhưng đưa ra 3 điều kiện khiến cả nhà choáng váng

Từ ngày tôi sinh đứa thứ 2, mẹ chồng thường xuyên nhắc một câu: “Nếu mệt quá thì nghỉ việc ở nhà chăm con cũng được”. Tôi biết bà không có ý xấu. Nhà tôi có hai vợ chồng, con còn nhỏ, công việc của tôi lại thường xuyên tăng ca nên nhiều hôm về đến nhà đã gần 9 giờ tối. Nhưng nghe mẹ chồng nói mãi, tôi vẫn thấy áp lực. Tôi sợ người khác nghĩ mình lấy chồng rồi chỉ biết dựa vào gia đình.

Một tối, sau khi con sốt cả đêm, mẹ chồng lại bảo tôi nghỉ việc. Lần này tôi không né tránh nữa. Tôi nói mình đồng ý, nhưng có 3 điều kiện.

Điều kiện đầu tiên là nếu tôi nghỉ việc để chăm con, chồng tôi cũng phải chia sẻ việc nhà và chăm con chứ không thể mặc định mọi thứ thuộc về mẹ bỉm. Điều kiện thứ hai là mỗi tháng gia đình vẫn phải dành một khoản tiền riêng cho tôi, coi đó là tiền công sức chứ không phải tiền chồng cho vợ tiêu. Điều kiện cuối cùng khiến cả nhà im lặng lâu nhất: tôi chỉ nghỉ tối đa một năm, trong thời gian đó tôi sẽ học thêm và chuẩn bị quay lại công việc.

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Tôi nói xong cứ nghĩ mẹ chồng sẽ phản đối. Không ngờ bà gật đầu ngay.

Bà bảo: “Mẹ muốn con nghỉ không phải vì con là con dâu thì phải ở nhà chăm con. Mẹ thấy con mệt quá rồi. Nhưng nếu nghỉ thì phải nghỉ trong thế chủ động, chứ đừng biến mình thành người không có lựa chọn”.

Tôi nghe xong bất ngờ.

Hóa ra bấy lâu nay tôi đã hiểu sai ý bà. Mẹ chồng không muốn tôi bỏ sự nghiệp để phục vụ gia đình. Bà chỉ nhìn thấy một người mẹ trẻ ngày nào cũng cố làm hết mọi việc rồi tự nhận mình ổn.

Chồng tôi sau đó cũng đồng ý với 3 điều kiện. Anh nhận đa số việc nhà, còn khoản tiền riêng của tôi được chuyển cố định mỗi tháng. Mẹ chồng thậm chí còn đề nghị bà sẽ trông cháu hai buổi mỗi tuần để tôi có thời gian học.

Tôi nghỉ việc sau đó không phải vì bị ép, mà vì chính tôi thấy đây là lúc cần tạm dừng. Một năm ấy, tôi học thêm chuyên môn, nhận vài công việc nhỏ tại nhà và vẫn giữ liên lạc với đồng nghiệp cũ.

Điều bất ngờ là khi con gần một tuổi, công ty cũ chủ động gọi tôi quay lại. Họ biết tôi đã hoàn thành thêm một chứng chỉ nên đề nghị vị trí mới với mức lương cao hơn trước.

Ngày tôi báo tin, mẹ chồng chỉ cười rồi bảo: “Thấy chưa, nghỉ một thời gian không có nghĩa là bỏ cuộc”.

Tôi từng nghĩ mẹ chồng muốn mình ở nhà vì bà coi việc chăm con là trách nhiệm của phụ nữ. Sau này tôi mới hiểu, đôi khi một người phụ nữ lớn tuổi khuyên con dâu nghỉ việc không phải để kéo nó về phía căn bếp, mà vì bà muốn nó có đủ thời gian sắp xếp lại cuộc sống mà không đánh mất chính mình.

Điều quan trọng không phải là nghỉ việc hay tiếp tục đi làm. Quan trọng là quyết định ấy phải do người phụ nữ lựa chọn, và gia đình phải cùng chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.