Mới sinh, bỗng dưng khó chịu khi mẹ chồng bế con mình: Có thể do 7 nguyên nhân này!

Sau khi Giai Giai sinh con, mẹ chồng từ quê lên thành phố chăm cô ở cữ và giúp trông cháu.

Trong mắt mọi người, bà là một người mẹ chồng gần như không có gì để chê. Khi con trai kết hôn, bà lo tiền sính lễ, hỗ trợ tiền mua nhà. Bà giúp đỡ về kinh tế nhưng không can thiệp vào cuộc sống riêng của hai vợ chồng. Mỗi lần các con về quê, bà đều chuẩn bị đủ thứ đồ ăn, thức uống để mang đi.

Trước khi Giai Giai sinh, bà vẫn sống ở quê. Đến khi có cháu, bà mới lên chăm sóc. Bà cũng chú ý giữ vệ sinh, sẵn lòng tìm hiểu cách chăm trẻ khoa học chứ không nhất quyết làm theo kinh nghiệm cũ.

Thế nhưng, trong tháng ở cữ, Giai Giai lại thường xuyên thấy khó chịu với bà.

Em bé hay quấy khóc. Mỗi lần cô đang bế con dỗ dành, mẹ chồng lập tức chạy vào:

“Con đừng bế nữa. Vừa sinh xong, bế lâu đau lưng, đau tay đấy. Đưa đây mẹ bế cho”.

Nói rồi, bà đón lấy cháu, bế ra ngoài.

Bà muốn con dâu được ngủ, được nghỉ ngơi thêm một chút. Nhưng với Giai Giai, khoảnh khắc ấy lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác: Bà đang giành con khỏi tay mình.

Cô biết mẹ chồng có ý tốt, cũng thấy rõ bà vất vả vì hai mẹ con. Chính vì thế, cảm giác khó chịu càng khiến cô áy náy: “Có phải mình có vấn đề gì rồi không?”.

Khi Giai Giai chia sẻ lên mạng, rất nhiều người mẹ nói họ cũng từng trải qua điều tương tự.

Một bà mẹ kể, con chị mới hơn 40 ngày tuổi. Mỗi lần bé khóc, chị còn chưa kịp dỗ thì mẹ chồng đã mở cửa phòng, hỏi: “Sao lại khóc thế?”, rồi bế cháu đi. Chị cảm thấy như bà không tin mình biết chăm con.

Một người khác ở Hà Nam tâm sự: “Con tôi mới 30 ngày tuổi. Từ khi bà nội đến, chỉ lúc cần bú, bà mới đưa con lại cho tôi. Tôi biết bà yêu cháu, nhưng đó cũng là con của tôi mà”.

Không ít người mẹ vừa biết ơn sự giúp đỡ, vừa muốn được ở gần và tự tay chăm con. Hai cảm xúc ấy có thể tồn tại cùng lúc. Sự khó chịu không đồng nghĩa với việc người mẹ vô ơn hay không biết điều.

1. Bản năng bảo vệ con khiến mẹ nhạy cảm hơn

Sau khi sinh, người mẹ thường dành sự chú ý rất lớn cho em bé. Một tiếng khóc, một cử động nhỏ hay việc con được đưa sang phòng khác cũng có thể khiến mẹ lo lắng.

Khi chưa sẵn sàng mà con đã bị bế khỏi tay, mẹ dễ có cảm giác hụt hẫng, muốn đón con lại ngay, dù người đang bế là một thành viên thân thiết trong gia đình.

Điều mẹ cần lúc ấy đôi khi chỉ là một câu hỏi: “Mẹ bế cháu giúp con một lát nhé?”. Được hỏi trước giúp mẹ có thời gian chuẩn bị và cảm thấy mình vẫn được tôn trọng.

2. Ranh giới riêng tư bị xâm phạm

Vào phòng không gõ cửa, tự ý bế trẻ đi, đứng nhìn khi con dâu đang cho bú… Những việc người lớn cho là bình thường có thể khiến người mẹ sau sinh không thoải mái.

Cơ thể còn mệt, việc chăm con còn bỡ ngỡ, mẹ càng cần một khoảng riêng để nghỉ ngơi và làm quen với vai trò mới.

Nếu những giới hạn ấy liên tục bị bỏ qua, sự khó chịu sẽ tích tụ. Đến lúc nhìn thấy mẹ chồng bế con, cảm xúc bật lên có thể bắt nguồn từ nhiều lần không được tôn trọng trước đó.

3. Lo mình bị thay thế trong vai trò làm mẹ

Chăm trẻ sơ sinh rất vất vả. Nhưng được người khác làm thay gần như mọi việc cũng chưa chắc khiến mẹ nhẹ lòng.

Nếu bà luôn là người bế, dỗ, thay bỉm, còn mẹ chỉ được đón con lúc cho bú, mẹ có thể thấy mình bị gạt ra ngoài: “Có phải mọi người nghĩ mình không biết chăm con? Nếu ai cũng làm tốt hơn, con có còn cần mình không?”.

Người mẹ cần được giúp đỡ, đồng thời cũng cần cơ hội tự chăm con, thử sức và dần tự tin hơn. Giúp mẹ không nhất thiết là làm thay hết mọi việc.

4. Cảm giác bị đánh giá mỗi khi con khóc

“Con chưa bú no đâu”.

“Cho bú nhiều quá rồi đấy”.

“Sao lại khóc nữa, chưa thay bỉm à?”.

Người nói có thể chỉ muốn nhắc nhở. Nhưng với một người mẹ đang thiếu ngủ, mệt mỏi và chưa thành thạo việc chăm trẻ, những câu ấy rất dễ trở thành lời chê trách.

Mỗi lần con khóc, mẹ lại thấy như mình vừa làm sai điều gì đó. Nếu sau lời nhắc, bà lập tức bế cháu đi, cảm giác “mình không biết chăm con” càng rõ hơn.

Lâu dần, mẹ trở nên căng thẳng ngay khi bà bước vào phòng, dù chưa có chuyện gì xảy ra.

5. Mất cảm giác chủ động trong cuộc sống

Sau sinh, rất nhiều thứ thay đổi cùng lúc. Cơ thể chưa hồi phục, giờ ngủ phụ thuộc vào em bé, việc ăn uống và nghỉ ngơi có khi cũng do người nhà sắp xếp.

Giữa những xáo trộn ấy, được tự quyết định cách chăm con có thể là điều người mẹ rất muốn giữ.

Vì vậy, khi người khác tự ý bế con đi, mẹ dễ thấy mình mất thêm một phần quyền chủ động. Điều khiến mẹ khó chịu không chỉ là con đang ở trong vòng tay bà, mà còn là mình không được hỏi, không được lựa chọn.

6. Những bất mãn cũ bị khơi lại

Chuyện sính lễ, đám cưới, mua nhà hay những va chạm trong quá trình chung sống có thể đã để lại điều gì đó chưa được giải quyết.

Trong giai đoạn sau sinh, khi cơ thể mệt mỏi và cảm xúc nhạy cảm, những chuyện cũ dễ quay trở lại.

Bởi vậy, có lúc hành động bế cháu chỉ là điểm chạm cuối cùng. Phía sau sự khó chịu là cảm giác từng bị áp đặt, từng không được lắng nghe hoặc phải nhịn cho yên nhà.

Muốn tháo gỡ, cần hiểu mẹ đang buồn vì điều gì, thay vì chỉ trách: “Bà giúp cho còn không biết cảm ơn”.

7. Người mẹ đang gặp khó khăn về tinh thần sau sinh

Nếu sự khó chịu đi cùng tình trạng buồn bã kéo dài, thường xuyên muốn khóc, mất ngủ, tức giận hoặc cảm thấy cuộc sống không còn gì để mong chờ, vấn đề có thể vượt ra ngoài những va chạm mẹ chồng nàng dâu.

Chỉ riêng việc không thích mẹ chồng bế con không đủ để kết luận mẹ bị trầm cảm sau sinh. Tuy nhiên, những thay đổi dai dẳng về tâm trạng cần được quan tâm, thay vì quy hết thành “khó tính” hay “nghĩ quá nhiều”.

Lúc này, mẹ cần được lắng nghe và hỗ trợ, chứ không phải chịu thêm áp lực phải vui vẻ, biết ơn trong mọi hoàn cảnh.

Mẹ chồng có lòng, con dâu cũng cần được thấu hiểu

Một người mẹ chồng tốt vẫn có thể vô tình khiến con dâu không thoải mái. Một người con dâu biết ơn vẫn có thể muốn được tự tay bế và dỗ con mình.

Trước khi đón cháu, bà hỏi một câu. Trước khi vào phòng, bà gõ cửa. Khi mẹ đang dỗ con, bà cho mẹ thêm chút thời gian, rồi nhẹ nhàng đề nghị giúp đỡ.

Người mẹ cũng có thể nói rõ điều mình cần: “Con biết mẹ muốn con được nghỉ. Nhưng lúc con đang bế bé, mẹ hỏi con trước nhé. Khi nào mệt, con sẽ nhờ mẹ”.

Bà cần được ghi nhận sự tận tâm. Mẹ cần được tôn trọng vai trò và cảm xúc. Khi cả hai đều được lắng nghe, sự giúp đỡ mới thực sự khiến những ngày sau sinh nhẹ nhàng hơn.

Nguồn: Sohu