Cặp vợ chồng triệu view Vân Chấy - Long Shen: Gia đình là nơi ai cũng được làm chính mình, không cần phải hy sinh!

Vân Chấy (Vân Nguyễn) và Long Shen (Nguyễn Duy Long) được biết đến qua những video vợ chồng trêu nhau "không trượt phát nào". Vân thẳng thắn, cá tính, thích nấu nướng và chăm sóc gia đình theo cách rất riêng; Long điềm tĩnh, có thế giới riêng nhưng luôn thoải mái để vợ được là chính mình.

Họ cùng làm kinh doanh, cùng xuất hiện trên mạng xã hội, cùng nuôi con, cùng giữ những sở thích riêng và vẫn chọn ngồi cạnh nhau sau mỗi ngày dài. Với Vân – Long, "Nhà Mình Có Nhau" là khi hai người được sống đúng với mình nhưng vẫn biết cách quay về chăm sóc, nâng đỡ nhau.

Hôn nhân không phải cuộc "cải tạo" người kia

Vân mạnh mẽ, bộc trực và có những sở thích riêng; Long cũng có thế giới của mình. Thay vì thay đổi đối phương, họ học cách để người kia được là chính mình. Họ đi cùng nhau không phải vì giống nhau, mà vì đủ thoải mái trước những khác biệt.

Vân từng chia sẻ, khi đã chọn một người để đồng hành trong phần đời còn lại, cô không cần vội vàng chứng minh bản thân với những định kiến ban đầu từ người lớn hai bên. Chỉ cần sống đúng với con người mình, thời gian sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn. Ở phía Long, sự bảo vệ dành cho vợ cũng không nằm ở những màn đối đầu ồn ào. Khi mẹ chưa thực sự hiểu Vân, anh từng nói: "Đây là người con chọn. Có thể mẹ chưa tiếp xúc nên chưa hiểu, nhưng nếu mẹ gặp rồi mà vẫn không có thiện cảm thì con sẽ nghe mẹ".

Với Vân, đó là cách một người đàn ông đặt vợ vào vị trí được tôn trọng. Sống cùng nhau không có nghĩa là xóa đi cá tính của người kia.

Sự hài hước cũng là cách họ giữ nhau lại. Vân liên tục trêu chồng, còn Long bình thản đón nhận những màn chọc ghẹo bất ngờ.

Với Vân, tiếng cười là cách làm mềm những ngày nhiều áp lực và giúp hai người dễ bộc lộ nhu cầu, sự mệt mỏi của mình hơn.

Vợ chồng vui nhất là khi vẫn còn có thể đùa nhau về chuyện tế nhị. Khi còn đùa được, nghĩa là vẫn còn thương. Vân Nguyễn

Người phụ nữ hiện đại vẫn có thể yêu căn bếp và mái nhà của mình

Vân là kiểu phụ nữ dễ tạo cảm giác đối lập: mạnh mẽ, độc lập, thẳng thắn nhưng lại yêu nấu ăn, trang trí nhà cửa và tự tay chăm sóc gia đình. Trong khi nhiều phụ nữ có thể mệt nhoài vì những bữa ăn, việc nhà hay chuyện phải tiếp bạn bè của chồng, Vân lại tìm thấy niềm vui trong chính những công việc ấy.

Cô có thể vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho chồng và bạn bè, vừa vào bếp vừa ngồi cạnh dạy các con học tiếng Anh. Có hôm, chỉ vì mọi người khen ngon, Vân sẵn sàng nấu nhiều gấp mười lần để ai cũng được ăn vui vẻ. Năng lượng ấy không đến từ mong muốn làm vừa lòng tất cả, mà từ niềm vui khi nhìn thấy những người mình thương cùng tận hưởng một khoảnh khắc sum vầy.

"Mình thích chăm sóc gia đình. Khi mình nấu ăn, trang trí nhà cửa hay sửa một món đồ, mình không nghĩ đó là trách nhiệm. Mình nghĩ đó là cách mình kết nối", cô chia sẻ.

Vân yêu căn bếp nhưng không bị mắc kẹt trong căn bếp; chăm chồng con nhưng vẫn giữ công việc, cá tính và thế giới riêng.

"Mình không nghĩ phụ nữ hiện đại là phải làm hết mọi thứ. Quan trọng là mình hiểu rõ mình đang làm vì điều gì", mẹ đảm khẳng định.

Trong gia đình, ai giỏi việc gì thì làm việc đó. Vân nấu ăn ngon nên thường đứng bếp; Long có thể không vào bếp nhưng đảm nhận những phần việc khác. Việc Vân thích chăm nhà không có nghĩa cô đang hy sinh toàn bộ cuộc sống, cũng như việc Long ít xuất hiện trong căn bếp không đồng nghĩa anh không san sẻ.

Một mái nhà nơi ai cũng được là chính mình

Sau khi có con, đời sống gia đình chắc chắn bận rộn hơn. Vân vẫn chăm con, làm việc, vun vén nhà cửa và giữ nhịp sống riêng. Nhưng cô không xem mình là người phải gánh tất cả. Khi mệt, cô cho phép bản thân nghỉ, xem phim, du lịch hoặc ở một mình. Long hiểu và tôn trọng khoảng riêng đó.

Vân chia sẻ: "Người phụ nữ giống như "cột cảm xúc" của gia đình. Vì thế, giữ năng lượng cho bản thân cũng là cách bảo vệ bầu không khí trong nhà. Một người mẹ vui vẻ không phải vì cô ấy chưa từng kiệt sức, mà vì cô ấy biết khi nào cần dừng lại để không mang sự mệt mỏi trút lên những người mình yêu".

Người phụ nữ giống như "cột cảm xúc" của gia đình. Vì thế, giữ năng lượng cho bản thân cũng là cách bảo vệ bầu không khí trong nhà. Vân Nguyễn

Các con nhìn thấy một người mẹ thích chăm sóc gia đình nhưng vẫn có tiếng nói, công việc và cá tính riêng; một người bố có sở thích riêng nhưng biết tôn trọng thế giới của vợ.

Những video triệu view trên mạng gần như là những khoảnh khắc đời thường của cặp vợ chồng này, không diễn, không cố gồng mình thể hiện nhưng trước hay đằng sau máy quay luôn là tiếng cười.

"Với mình, 'Nhà Mình Có Nhau' là khi mỗi người được sống đúng với mình, nhưng lúc cần thì luôn biết quay về với gia đình. Không ai phải từ bỏ bản thân để giữ một mái nhà, cũng không ai bị bỏ lại phía sau", Vân chia sẻ.

Vân – Long vẫn có những ngày mệt, những lần tranh luận và những khác biệt không thể xóa đi. Họ chọn trêu nhau, chăm sóc nhau, nuôi con cùng nhau và để mỗi người được sống một phần đời riêng.

Ý nghĩa của "Nhà Mình Có Nhau" nằm ở đó: Không phải một người phụ nữ phải hy sinh để giữ mái ấm, cũng không phải một gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Đó là nơi mỗi thành viên được là chính mình, được tận hưởng phần việc mình yêu thích và vẫn biết cách nâng đỡ những người bên cạnh.

Có những cuộc hôn nhân bền vững không phải vì hai người giống nhau, mà vì họ đủ thoải mái để người kia được khác mình.

Đây chính là điểm khác biệt của cặp đôi này và vì sao họ lại được yêu thích trên MXH. Vân không phải kiểu người vợ được xây dựng để làm vừa lòng chồng, Long cũng không phải hình mẫu người chồng lúc nào cũng phải chứng minh mình là trụ cột. Họ tìm được một kiểu cân bằng rất riêng: có thể troll nhau, chơi với nhau, làm việc cùng nhau, nuôi con cùng nhau nhưng vẫn giữ được một khoảng tự do cho mỗi người.