Thứ quả của làng quê Việt siêu giàu vitamin C: Khi ăn đều đặn mỗi ngày, cơ thể phụ nữ sẽ nhận liền 5 thay đổi khó tin

Đó chính là quả sung!

Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Nguyên Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), trong Đông y, quả sung có vị ngọt, tính bình, có tác dụng tiêu thũng, giải độc, kiện tỳ thanh tràng.

Người ta thường sử dụng quả sung để chữa viêm họng, khản tiếng, tiêu hóa kém, viêm ruột, kiết lỵ, đại tiện bí kết, trĩ sang (trĩ lở loét), thoái giang (lòi dom, sa trực tràng), sản phụ thiếu sữa, mụn nhọt lở loét, chán ăn phong thấp...

Y học hiện đại cho rằng, quả sung chứa glucose, saccarose, quinic acid, shikimic acid, oxalic acid, citic acid, malic acid, auxin, các nguyên tố vi lượng như canxi, photpho, kali... và một số vitamin đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Trong đó lượng viamin C, vitamin A được đánh giá cực kỳ dồi dào.

Một số lợi ích sức khỏe của quả sung bao gồm ngăn ngừa táo bón, tăng tiết sữa cho sản phụ sau sinh, giúp giảm cân, giảm cholesterol, tăng cường ham muốn tình dục, ngăn ngừa bệnh tim mạch vành, ung thư ruột kết, tốt cho bệnh nhân tiểu đường, phòng chống tăng huyết áp, ngăn ngừa sự thoái hóa điểm vàng...

5 thay đổi rõ rệt khi chị em ăn quả sung đều đặn mỗi ngày

1. Ăn sung giảm cholesterol

Theo Eat this! Not that, trong quả sung có một lượng chất xơ hòa tan tốt cho sức khỏe. Khoảng 4 quả sung khô cung cấp 100 calo và 4g chất xơ, chiếm 14% lượng khuyến nghị hàng ngày. Trong khi đó, ăn thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như quả sung hoàn toàn sẽ giúp chị em giảm cholesterol, mạch máu được làm sạch và trẻ hóa.

Pectin là chất xơ phổ biến trong thành phần của quả sung, có khả năng hấp thụ cholesterol từ hệ tiêu hóa và đưa ra ngoài cơ thể. Chúng cũng giúp chị em có vóc dáng thon thả nhờ khả năng giảm cân hiệu quả.

2. Ăn sung phòng chống viêm nhiễm

Sung chứa các chất dinh dưỡng thực vật hay các hợp chất thực vật tự nhiên, được gọi là polyphenol và carotenoid.

Cả hai đều hoạt động như chất chống oxy hóa và giúp loại bỏ các gốc tự do. Những chất chống oxy hóa này cũng giúp chống lại chứng viêm nhiễm. Phụ nữ muốn xinh đẹp, trẻ lâu thì phòng chống viêm nhiễm cơ thể luôn là việc cần thiết.

3. Ăn sung giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Nghiên cứu đăng tải trên Healthline phát hiện, quả sung có chứa một hợp chất gọi là ABA (axit abscisic). Hợp chất này được chứng minh là có tác dụng tăng cường hấp thụ glucose ở ngoại vi và kéo glucose vào cơ thể mà không phụ thuộc vào insulin.

Do đó, dùng quả sung làm món ăn vặt thực sự rất tốt cho sức khỏe. Bệnh nhân tiểu đường hay người có đường huyết cao ăn điều độ cũng giúp kiểm soát đường huyết.

4. Ăn sung giúp cơ thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, cực tốt cho tim mạch

4 quả sung cung cấp 100 calo và 6% lượng kali khuyến nghị hàng ngày của bạn, cũng như 4% lượng canxi và sắt được khuyến nghị hàng ngày.

Kali và canxi là những chất dinh dưỡng được xác định dễ bị thiếu hụt trong hướng dẫn chế độ ăn uống 2020-2025 cho người Mỹ. Vì vậy, ăn sung cũng là một cách để cơ thể bạn nhận được nhiều hơn các chất dinh dưỡng cơ thể bị thiếu hụt.

Ngoài ra, loại quả này còn cung cấp magiê. Magiê, canxi và kali đều đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe tim mạch của bạn.

5. Ăn sung giúp phòng chống ung thư

Quả sung cung cấp polyphenol và carotenoid, giúp sửa chữa DNA và các tổn thương mô. Đây là hai chất dinh dưỡng thực vật, được tìm thấy để giúp giải độc các chất gây ung thư có thể dẫn đến ung thư.

Lưu ý khi ăn sung để bồi bổ cơ thể, chữa bệnh

Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, khi ăn sung, chị em cần chú ý một số điều quan trọng:

- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn quả sung nếu có vấn đề nghiêm trọng về thận. Nguyên nhân bởi quả sung chứa oxalate - hợp chất tự nhiên có thể gây hại khi tích tụ trong máu. Thông thường, thận sẽ lọc bỏ hợp chất này ra nhưng khi không khỏe mạnh, thận sẽ không thể thực hiện chức năng này.

- Không lạm dụng ăn quá nhiều sung. Ăn quá nhiều sung cũng có thể làm tình trạng sức khỏe thận, mật gặp vấn đề, nguy cơ bị tiêu chảy kéo dài - nhất là với quả sung khô.

- Quả sung mới hái có chứa nhiều nhựa, bạn cần rửa qua nước muối trước khi ăn.

- Tránh ăn sung trong những trường hợp đang điều trị hoặc sử dụng thuốc chống đông máu.

