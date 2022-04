Tại sao mặt tôi lại to thế? Ngoài chuyện béo gầy, mặt to còn do những nguyên nhân sau, chị em nên biết để sớm khắc phục

Chào bạn!

Nếu bạn luôn tự hỏi vì sao mặt mình to thế dù béo hay gầy thì bác sĩ xin chia sẻ một số nguyên nhân phổ biến dưới đây:

Đầu tiên là do cơ khiến khuôn mặt trở nên to hơn. Để xác định được cơ, chúng ta sẽ cắn thật mạnh và sờ góc hàm thấy nổi rõ cơ cắn. Điều đó chứng tỏ mặt to là do cơ hàm phát triển.

Thứ hai là do xương. Cách nhận biết mặt to do xương hay không, bạn sờ vào vùng viền hàm. Nếu xương bạn nào mà to thì sờ vào sẽ thấy rất rõ ở vùng góc hàm này.

Thứ ba là do mỡ. Cách nhận biết mặt to do mỡ là bạn sờ nhẹ vùng má thấy vùng mỡ rất rõ ràng. Thậm chí là 2 bên má 2 bên đều có.

Nếu bạn có mặt to như trường hợp đầu tiên mong muốn khuôn mặt nhỏ xinh hơn, giải pháp dành cho bạn là sử dụng botox tiêm vào trực tiếp cơ cắn. Từ đó sẽ giúp cơ cắn nhỏ đi, thon gọn đi.

Còn đối với trường hợp mặt to do xương, bạn có thể được chỉ định sử dụng phương pháp gọt xương hàm sẽ giúp bạn có khuôn mặt nhỏ gọn hơn.

Hãy xác định xem mặt mình to do đâu và có hướng xử lý đúng đắn nhất nhất nhé!

Chúc bạn sớm có khuôn mặt đẹp như ý!