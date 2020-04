"Thế giới hôn nhân": Hết bỏ nhà theo gái, chồng cũ Kim Hee Ae còn thuê sát thủ đánh đập vợ dã man

Tập 8 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân mang đến cho khán giả nhiều bước ngoặt mới hơn về cuộc hôn nhân đầy đau khổ của Sun Woo (Kim Hee Ae).

Trong tập này, Sun Woo vô tình phát hiện cậu con trai Joon Young (Jeon Jin Seo) đã bí mật đi điều trị tâm lý suốt hơn nửa năm qua, mà nguyên nhân chính là bởi cuộc chia tay giữa cô với người chồng tệ bạc Tae Oh (Park Hae Joon).

Sau khi được vị bác sĩ điều trị tâm lý cho con trai tiết lộ về sự thật đau lòng đó, Sun Woo oán trách mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Và chính điều này đã đưa cô đến quyết định sai lầm là cho phép Joon Young thoải mái đi gặp Tae Oh bất kể khi nào cậu bé muốn.

Sun Woo biết được sự thật đau lòng rằng con trai đang phải điều trị tâm lý do cuộc hôn nhân đổ vỡ của cô.

Sun Woo không còn cấm cản như trước mà thoải mái cho con trai đi chơi cùng với Tae Oh.

Ngay sau khi cậu con trai được Tae Oh đón đi, Sun Woo (Kim Hee Ae) một lần nữa đối diện với cửa tử khi một người đàn ông giấu mặt đập cửa kính, đột nhập vào nhà cô. Sau đó, hắn ta bóp cổ Sun Woo rồi xô cô ngã xuống đống thủy tinh, dùng hết sức lực đánh người phụ nữ tội nghiệp này nhằm đoạt mạng của cô.

Sun Woo bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt đánh đập đến suýt chết.

Thật may vợ Son Je Hyuk (Kim Young Min) nghe được tiếng thủy tinh vỡ đã gọi cảnh sát đến hỗ trợ và Sun Woo thoát chết trong gang tấc.

Sau khi được cứu sống, Sun Woo cũng biết được người giúp đỡ mình chính là vợ của Son Je Hyuk. Người phụ nữ này tiết lộ đã nhìn thấy Tae Oh từng đột nhập vào nhà Sun Woo trong khi cô đi vắng. Chính tình tiết này đã giúp Sun Woo biết được kẻ đứng sau những hành động tàn nhẫn này chính là chồng cũ của mình - Lee Tae Oh.

Vợ Son Je Hyuk tiết lộ đã từng nhìn thấy Tae Oh đột nhập vào nhà của Sun Woo khi cô đi vắng.

Theo Nielsen Korea, tập 8 của phim The World Of The Married đã đạt được rating 20.1%, tăng mạnh so với tập 7 lên sóng tối hôm trước và đạt rating cao nhất 22,3% ở khu vực đô thị Seoul, trở thành bộ phim thứ 3 vượt qua mốc 20% trong lịch sử đài cáp sau hai phim SKY Castle và Hạ cánh nơi anh.

Sun Woo sẽ làm gì để bảo vệ bản thân cũng như đáp trả gã chồng tệ bạc Tae Oh? Đón xem những diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.