"Thế giới hôn nhân": Kim Hee Ae bỗng dưng hóa làm người thứ 3, lén nhìn chồng hạnh phúc bên "tiểu tam" đầy đau đớn

Tưởng chừng sau phần mở màn "quá nhanh quá nguy hiểm" khi Sun Woo (Kim Hee Ae) của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân vạch trần chuyện chồng ngoại tình ngay mới tập 5, phim sẽ sớm trở nên nhàm chán bởi những bí bật bại lộ quá sớm, ngờ đâu càng về sau, Thế giới hôn nhân càng khiến dân tình phải hú hồn bởi những tình tiết quá bạo.

Trong preview tập 7 vừa được nhà sản xuất tung ra, gã chồng Tae Oh (Park Hae Joon) tưởng đâu sẽ sống đau khổ sau chuỗi ngày lừa dối vợ để sống với ả tiểu tam Da Kyung (Han So Hee), ngờ đâu biên kịch Thế giới hôn nhân lại bẻ lái cực gắt khi cho Tae Oh sống hạnh phúc bên Da Kyung, thậm chí công việc càng thành công hơn nhờ có sự chống lưng của bố mẹ vợ.

Tae Oh càng hạnh phúc và giàu có hơn sau khi chia tay với Sun Woo.

Chính bởi cuộc sống quá thành công mà Tae Oh quyết định mở một bữa tiệc và mời tất cả bạn bè năm xưa, đặc biệt là cậu con trai Lee Joon Young đến tham dự. Tất nhiên, Sun Woo cũng xuất hiện và một lần nữa cô vô cùng đau đớn khi phải chứng kiến cảnh tượng thân mật của Tae Oh và Da Kyung.

Sun Woo lén nhìn chồng hạnh phúc bên người vợ mới.

Đón xem diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.