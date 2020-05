Muốn hiểu lý do đàn ông ngoại tình, hãy nghe 7 lời vàng ngọc của gã trai theo đuổi chế độ một vợ một bồ trong “Thế giới hôn nhân”

Son Je Hyuk là bạn thân của Lee Tae Oh. Vì là bạn thân nên phải giống nhau một cái gì đó. Ở đây, họ giống nhau chuyện ngoại tình.

Dù chỉ là diễn viên phụ, Son Je Hyuk lại đóng vai trò quan trọng trong việc định nghĩa, lý giải những hành động của các nhân vật chính. Gã trai đểu thường xuyên chỉ ra chân tướng sự việc bằng các phát ngôn không thể không tán thưởng, mặc dù thoạt tiên chúng rất khó nghe, khó chấp nhận.

Son Je Hyuk là hình mẫu tiêu biểu của một bộ phận không nhỏ đàn ông hiện đại, theo đuổi chế độ hôn nhân một vợ một bồ. Dù có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang, Son Je Hyuk vẫn tìm kiếm sự thư giãn ở các cô gái bên ngoài.

Khác với Lee Tae Oh, Son Je Hyuk ngoại tình chỉ vì tình dục. Cũng không bao giờ lấy những lý do đẹp đẽ cao thượng để bao biện cho bản thân như Lee Tae Oh, Son Je Hyuk biết rõ hành vi của mình là sai trái, chả có gì đáng tự hào, song cũng không có gì đáng phải xấu hổ. Chỉ đơn giản là vì anh ta tin rằng: Đàn ông trên thế gian này chỉ có hai loại: loại ngoại tình và loại ngoại tình bị phát hiện. Tức là ông nào chả ăn vụng, khác nhau ở chỗ ai giỏi chùi mép hơn.

Đây cũng chính là một trong 7 phát ngôn để đời của Son Je Hyuk mà phụ nữ nhất định phải lưu tâm.

Đàn ông trên thế gian có hai loại: Đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình bị phát hiện.

Son Je Hyuk đã nói những lời này trong cuộc đối thoại với Ji Sun Woo ở khách sạn. Bị Ji Sun Woo "dạy dỗ", Je Hyuk không ngại thẳng thắn với vợ bạn thân rằng: tôi chẳng qua cũng xấu xa như mọi gã đàn ông khác trên thế gian này mà thôi. Son Je Hyuk có thể vơ đũa cả nắm, suy bụng ta ra bụng người. Nhưng thực tế cuộc sống cho thấy, anh ta nói không sai. Kiếm một người đàn ông chưa bao giờ phản bội vợ mình là điều khó hơn lên sao Hỏa định cư vậy.

Chúng tôi không thể vượt qua bản năng được.



Vẫn là lời Je Hyuk nói với Ji Sun Woo. Anh ta khẳng định, chinh phục giống cái chính là bản năng của đàn ông. Mà đàn ông luôn để bản năng dẫn lối trong mối quan hệ với phụ nữ.

Sao có thể ngủ với một người cả đời chứ?

Je Hyuk nói lời này công khai trước rất nhiều bạn bè, với cô vợ xinh đẹp Ye Rim ngồi ngay bên cạnh. Anh ta chả có vẻ gì là nể nang vợ, cũng như chả có chút xấu hổ nào với quan khách. Lý do là anh ta biết mình nói đúng quá. Với đàn ông, việc chỉ lên giường với duy nhất vợ mình có lẽ là điều không thể chấp nhận được. Hay nói như phu nhân Choi trong Thế giới hôn nhân: Đàn ông ngoại tình như là bài tiết vậy. Đã là bài tiết thì nó hiển nhiên như một nhu cầu sinh lý thường nhật, tự nhiên như nhiên, chả có gì phải bàn cãi.

Vợ chồng mặn nồng bao nhiêu rồi cũng biến thành lạnh nhạt.

Cái này thì Je Hyuk lại "10 điểm, về chỗ" rồi. Không có cặp vợ chồng nào nắm tay nhau từ sáng tới tối. Không có mối quan hệ nào mặn nồng được mãi mãi. Cảm xúc mãnh liệt bao nhiêu rồi cũng phai nhạt. Nếu như người ta sống với nhau mà bám chấp vào lửa tình cháy bỏng không bao giờ tàn lụi thì sớm hay muộn cũng sẽ thất vọng mà thôi.

Tôi chỉ tận hưởng thể chất. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với họ.



Son Je Hyuk nói với Ji Sun Woo về các cuộc ngoại tình thuần sinh lý của mình. Anh ta rõ ràng xác định ranh giới giữa vợ và bồ, giữa chính thất và phòng nhì. Đây là một kiểu ngoại tình... lí trí, khi cần chấm dứt là chấm dứt không chút do dự. Rất nhiều đàn ông ngoài đời giống Je Hyuk, ngoại tình chỉ là một thói quen vui vẻ. Nếu vợ phát hiện ra thì quỳ gối xin lỗi là êm xuôi.

Ở bên cạnh dù có phụ nữ đi nữa thì vẫn nhìn sang cô gái khác, có cô gái khác lại nghĩ đến cô gái cũ. Đàn ông là như vậy đó.

Khi Ye Rim trăn trở không hiểu vì sao Lee Tae Oh đã yên ổn bên cô vợ xinh đẹp Da Kyung mà vẫn không ngừng quấy rối, quan tâm tới cuộc sống của "bà cả" Ji Sun Woo, Son Je Hyuk đã chép miệng rằng: "Em không hiểu đàn ông đâu".

Đúng là chỉ có Son Je Hyuk mới hiểu được Lee Tae Oh. Chỉ những kẻ ngoại tình mới hiểu lòng nhau. Một bộ phận đàn ông là giống tham lam, con rô cũng tiếc mà con diếc cũng muốn, chỉ muốn thêm không muốn bớt, chỉ muốn cơi nới không muốn phá bỏ, chỉ muốn thêm phở không muốn cắt cơm.

Những thứ như nước hay không khí, những thứ không thể sống thiếu được, tình yêu chính là cái đó.



Son Je Hyuk đã tâm sự với Lee Tae Oh với tư cách chung team "đàn ông ngoại tình bị phát hiện". Với những gã đàn ông như họ, cuộc hôn nhân nhiều năm thực sự quá nhạt nhẽo. Người vợ với họ không màu không mùi không vị, chả khác nào nước lã và không khí. Họ cũng ý thức rõ rằng, họ không thể không uống nước, cũng không thể dừng hít thở. Biết vậy, nhưng họ vẫn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của rượu mạnh hay đồ uống có ga, những mùi hương nồng nàn.



Je Hyuk biết đâu là "chân ái", đâu là tình yêu thực sự. Song nói như cách Lee Tae Oh dặn dò con trai trước lúc chia tay: Những người luôn ở bên mình là điều quý giá nhất, nhưng vì họ luôn ở bên mình nên mình đã quên mất đi điều đó. Chỉ khi nào bị cắt nước và ô nhiễm không khí, đàn ông mới tỉnh ngộ nhận ra họ đã bỏ lỡ điều quý giá của cuộc đời.