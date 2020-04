"Thế giới hôn nhân": Đến nhà chồng cũ đòi lại con, Kim Hee Ae bị "tiểu tam" đuổi cổ nhưng vẫn quyết tâm "vỗ mặt" cho bõ tức

Tập 7 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân mở đầu xoay quanh câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của Sun Woo (Kim Hee Ae) sau 2 năm, kể từ khi người chồng bội bạc Tae Oh (Park Hae Joon) quyết định bỏ cô để đi theo "tình trẻ" Da Kyung (Han So Hee) xây dựng tổ ấm mới.

Sau 2 năm biến mất khỏi cuộc đời của Sun Woo, Tae Oh bất ngờ quay trở về với âm mưu cướp lại những gì đã mất mà cụ thể chính là cậu con trai Joon Young (Jeon Jin Seo).

Tại đây, hắn ta đã xin lỗi Joon Young (Jeon Jin Seo), đồng thời tặng cho cậu một chiếc gậy bóng chày đắt tiền. Trên đường đưa con trai về nhà, Tae Oh đụng độ với vợ cũ và từ đây, Sun Woo biết rằng cuộc sống của mình sẽ một lần nữa dậy sóng.

Sau 2 năm theo vợ mới, Tae Oh quay trở lại và bù đắp cho cậu con trai bằng lời xin lỗi và chiếc gậy bóng chày đắt tiền.

Sun Woo và chồng cũ bất ngờ đụng độ nhau.

Sau khi khi bị Sun Woo cấm cản không cho phép gặp lại con trai, Tae Oh tiếp tục gây chiến với vợ cụ khi mời Joon Young đến tham dự bữa tiệc tân gia của vợ chồng anh. Vì quá lo lắng con trai sẽ nghe theo lời dụ dỗ của Tae Oh, Sun Woo cũng bất ngờ xuất hiện ngay trong bữa tiệc. Tại đây cô đã có màn đụng độ với "tiểu tam" Da Kyung.

"Tôi biết chị không phải dạng vừa gì, nhưng mà dám xuất hiện trong bữa tiệc của vợ chồng tôi cũng ghê gớm thật đấy. Đây là bữa tiệc dành cho những người được mời nên chị đi về cho".

"Tôi không rảnh đến đây để xem 2 người sống như thế nào đâu. Tôi chẳng hề hứng thú nên khỏi phải bận tâm. Tôi chỉ đến tìm con trai và đưa nó về nhà thôi".

Biết Sun Woo cũng đang có mặt tại bữa tiệc, Tae Oh cố tình tạo ra một cảnh tượng mà bất cứ người vợ cũ nào cũng không muốn nhìn thấy chính là thân mật với cô vợ mới Da Kyung trong sự chúc mừng của mọi người. Nhìn thấy Tae Oh và Da Kyung hạnh phúc bên nhau, Sun Woo nuốt nước mắt vào trong và lẳng lặng đưa con trai về nhà.

Sun Woo đau đớn khi nhìn thấy cảnh thân mật của chồng cũ với người vợ mới.

Đón xem diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.