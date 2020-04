"Thế giới hôn nhân": Đã ngoại tình lại còn vũ phu, Kim Hee Ae bị đánh chảy máu đầu sau khi bóc phốt chồng cặp bồ gái trẻ

Sau màn bóc phốt gã chồng bội bạc Tae Oh (Park Hae Joon) và ả tiểu tam Da Kyung, tập 6 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân mở đầu với màn trả đũa của Tae Oh với Sun Woo (Kim Hee Ae).

Vì quyết không thực hiện yêu sách mà gã người yêu của cô bệnh nhân Min Hyun Seo (Sim Eun Woo) đưa ra trước đó, nên Sun Woo bất ngờ rơi vào thế bí khi Min Hyun Seo kể hết chuyện cho Tae Oh việc anh ta bị vợ cho người theo dõi. Biết được chuyện tày trời, Tae Oh liền bóc phốt vợ ngay ở nơi làm việc.

Chung quy lại cũng chỉ vì tiền, Tae Oh bóc phốt Sun Woo để viện trưởng đuổi việc vợ.

Mất kiểm soát vì bị chồng phản bội, thứ mà Sun Woo còn lúc này chính là cậu con trai Joon Young của mình. Sau chuỗi ngày sống trong sợ hãi, đau khổ, cuối cùng Sun Woo đã nói hết chuyện với con trai. Thế nhưng, cô lại bị đứa con trai tạt ngay gáo nước lạnh khi quyết định không đứng về phía cô: "Thì sao ạ? Bố có nói sẽ sống cả đời với cô ta sao? Bố có nói sẽ yêu thương đứa bé đó hơn con sao? Con không thể sống với mẹ. Mẹ lúc nào cũng bận rộn, quan tâm công việc nhiều hơn con. Bố mới là người ở bên cạnh con nhiều nhất, mẹ thì không bao giờ xuất hiện cả".

Đang đau đớn vì bị chồng phản bội, và giờ con trai cũng không đứng về phía mình, Sun Woo vì không kiểm soát được bản thân nên suýt nữa xô cậu con trai của mình rơi xuống vách núi.

Sun Woo suýt nữa gây họa vì con trai không đứng về phía mình.

Cho rằng Sun Woo đã bắt mất con, Tae Oh vì quá tức giận nên đã tìm gặp vợ. Tại đây, hắn ta đã bóp cổ rồi ném thẳng cô vào chiếc ti vi gần đó, khiến đầu Sun Woo bê bết máu. Chưa dừng lại ở đó, Tae Oh còn tiếp tục đập đầu Sun Woo vào tường khiến cô ngất xỉu, không còn sức chống chọi.

Tae Oh tra tấn Sun Woo sau khi bị bóc phốt ngoại tình.

Đã ngoại tình lại còn vũ phu, thế nhưng Tae Oh vẫn khóc lóc thảm thiết cho rằng hắn ta xứng đáng nhận được lời xin lỗi từ Sun Woo.

Theo Nielsen Korea, tập 6 của phim The World Of The Married đã đạt được rating 18.8%, chính thức xô đổ thành tích của Itaewon Class, Mr. Sunshine, Yêu tinh, Reply 1988 và chỉ xếp sau Hạ cánh nơi anh, SKY Castle dù chỉ mới phát sóng được 6 tập.

Đón xem diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.