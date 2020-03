“The World Of The Married” của "chị đại" Kim Hee Ae vừa mở màn đã có màn ân ái táo bạo, rating vượt qua cả "Crash Landing On You"

Tập 1 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân đã chính thức lên sóng tối 27/3, nối tiếp khung giờ phát sóng của Tầng lớp Itaewon. Mới mở đầu, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ màn thể hiện của "chị đại" Kim Hee Ae.

Phim xoay quanh cuộc sống của nữ bác sĩ tên Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) bên người chồng Lee Tae Oh (Park Hae Joon) hết mực yêu thương vợ. Vừa mở màn tập phim, khán giả đã được dịp đỏ mặt với cảnh ân ái đầy nóng bỏng của Sun Woo với người chồng trẻ của mình.

Tuy nhiên niềm hạnh phúc ấy lại bị dập tắt nhanh chóng khi Sun Woo phát hiện có một sợi tóc màu nâu của một người phụ nữ nào đó dính trên chiếc khăn choàng của chồng mình. Với tâm lý của người phụ nữ đã có gia đình, Sun Woo liền nghi ngờ chồng cô có bồ nhí bên ngoài.

Sun Woo bất ngờ phát hiện có tóc của người phụ nữ khác dính trên khăn của chồng mình.

Cũng vì lý do này mà Sun Woo bắt đầu để mắt đến những người phụ nữ để tóc dài màu nâu. Từ cô trợ lý của Lee Tae Oh, đến những bệnh nhân của mình, Sun Woo đều đặt họ vào diện nghi vấn.

Đỉnh điểm là khi Sun Woo phát hiện chồng cô đã nói dối rằng vẫn thường đi thăm mẹ ở viện dưỡng lão nhưng thực chất lại chẳng đến ngày nào trong suốt nhiều tháng qua, khiến Sun Woo càng có thêm nghi ngờ chồng cô đang "ăn vụng" bên ngoài.

Sun Woo lén lút kiểm tra điện thoại của chồng nhưng chưa tìm ra được bằng chứng.

Thông qua nữ lễ tân ở bệnh viện, Sun Woo bất ngờ phát hiện chồng cô đã nói dối.

Quá tức giận vì chồng lại phản bội mình, Sun Woo cho người đi theo dõi Lee Tae Oh. Và cũng chính lúc này, Sun Woo như vỡ òa khi biết được chồng cô đã thực sự ngoại tình.

Sun Woo cho người đi theo dõi chồng mình.

Sun Woo òa khóc sau khi biết được sự thật chồng cô đã ngoại tình.

Ngay sau khi tập 1 lên sóng, Thế giới hôn nhân đã đạt 6.3% rating, vượt qua rating tập mở đầu của bộ phim đình đám mới đây là Crash Landing On You với 6.1% và trở thành phim có rating tập mở đầu cao nhất trong lịch sử đài jTBC tính đến thời điểm hiện tại.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.