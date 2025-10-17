Theo tiết lộ độc quyền của RadarOnline, Vương phi Kate đang "gây ma sát" trong nội bộ Hoàng gia Anh không phải vì bất đồng quyền lực, mà vì cô chọn sống thật với chính mình.

Sau một năm dài chống chọi bệnh ung thư và trải qua hóa trị, Kate trở lại với các nhiệm vụ Hoàng gia trong năm 2025, nhưng cô không còn là "người phụ nữ hoàn hảo luôn chiều lòng tất cả". Một nguồn tin thân cận nói: "Kate hiểu rằng cuộc đời quá ngắn để cứ mãi nói 'vâng'. Cuộc chiến với bệnh tật đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận mọi thứ".





Theo nguồn tin này, Vương phi đang học cách đặt sức khỏe, gia đình và sự bình yên của mình lên hàng đầu. "Cô ấy không chống đối để gây chú ý. Cô chỉ đang sống đúng nhịp của mình kể cả khi điều đó nghĩa là phải khẽ khàng khước từ kỳ vọng Hoàng gia".

Giờ đây, Vương phi xứ Wales không còn nhận lời tham dự mọi sự kiện hay đảm nhận mọi vai trò được giao. Thay vào đó, cô chọn lọc kỹ lưỡng , chỉ nhận những công việc thực sự phù hợp. Một nguồn tin cho biết: "Kate đã ngừng cố gắng làm vừa lòng tất cả. Cô ấy bắt đầu lắng nghe cơ thể và tâm trí mình".





Sau khi cân bằng lại giữa công việc và đời sống, Kate đã học được điều mà trước đây cô chưa bao giờ dám làm: "Sức mạnh của việc nói Không".

"Trước khi mắc bệnh, cô ấy cảm thấy phải gánh toàn bộ trách nhiệm Hoàng gia cùng Thân vương William. Giờ đây, Kate nhận ra rằng cô hoàn toàn có thể cống hiến mà không đánh mất bản thân", nguồn tin nói thêm.





Tuy nhiên, sự thay đổi này không phải ai trong Hoàng gia cũng chấp nhận dễ dàng. Một nguồn khác tiết lộ: "Có sự căng thẳng âm thầm đang diễn ra. Một số thành viên cấp cao muốn cô tăng khối lượng công việc ngay khi hồi phục. Nhưng Kate rất kiên định, cô chỉ trở lại theo nhịp của riêng mình, không ai có thể ép buộc".

Giữa những quy tắc nghiêm ngặt của Hoàng gia Anh, hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang tính cách mạng: Vương phi Kate đang viết lại định nghĩa về "bổn phận" bằng lòng can đảm và sự tự do của một người phụ nữ đã đi qua giới hạn sống chết.

