Tại Tuần lễ Thời trang Paris, Meghan Markle khiến truyền thông toàn cầu bùng nổ với bộ váy Balenciaga và kiểu tóc búi thấp bóng mượt, tinh tế đến từng sợi. Kiểu tóc “hoàng gia hiện đại” ấy giờ đây bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà mà không cần chuyên gia hay salon đắt đỏ chỉ với 4 sản phẩm giá rẻ , được chính chuyên gia tóc hàng đầu Wella – Georgina Murphy hướng dẫn tỉ mỉ từng bước. Từ việc làm mượt tóc, cố định sợi bay đến hoàn thiện lớp bóng “phản chiếu ánh đèn flash”, đây là công thức giúp bạn có mái tóc chuẩn Meghan trong 10 phút!

BÍ QUYẾT 4 BƯỚC “COPY” MÁI TÓC MEGHAN MARKLE

Bước 1: Làm mượt nền tóc – bí quyết không thể bỏ qua

Bắt đầu với mái tóc sạch, hơi ẩm. Lấy một lượng nhỏ kem dưỡng tóc Living Proof No Frizz Smooth Styling Cream thoa đều từ giữa thân tóc đến ngọn bằng tay hoặc lược răng thưa. Sau đó sấy khô bằng lược paddle, hướng máy sấy xuống để khép biểu bì tóc, bí quyết giúp tóc phản chiếu ánh sáng như gương. Kết thúc bằng luồng gió lạnh để “khóa” nếp tóc. → Giá tham khảo: Khoảng 16 bảng (~465.000 đồng) .

Công dụng: Giúp tóc mềm mượt, chống xơ rối, tạo lớp nền hoàn hảo cho kiểu búi bóng mượt đặc trưng của Meghan.

Bước 2: Tạo phom – búi thấp tinh tế, không lỗi mốt

Khi tóc đã khô hoàn toàn, dùng lược Framar Boar Hairbrush (lược lông heo rừng tự nhiên) để chải mượt và định hình phần mái. Bạn có thể rẽ ngôi giữa như Meghan hoặc chải ngược ra sau tùy sở thích. Buộc tóc thành đuôi ngựa thấp, siết đều tay để tránh gợn, phồng. → Giá tham khảo: 13,8 bảng (~487.000 đồng) .

Mẹo nhỏ: Lược lông tự nhiên giúp phân bố dầu tự nhiên trên tóc, tạo hiệu ứng bóng sáng “signature Meghan”.

Bước 3: “Vũ khí bí mật” – sáp dưỡng cố định từng sợi tóc

Sản phẩm “chân ái” được chuyên gia bật mí là Got2b Glued Wax Stick – cây sáp nhỏ nhưng quyền năng. Thoa nhẹ sáp lên phần tóc con, đường viền trán và hai bên mai. Dùng bàn chải nhỏ hoặc đầu spoolie (loại chải chân mày) để vuốt gọn từng sợi bay. Xoắn phần đuôi ngựa thành búi nhỏ, cố định bằng kẹp tăm hoặc chun buộc tóc. → Giá tham khảo: 5,5 bảng (~195.000 đồng) .

Thành phần chứa dầu dừa, dầu thầu dầu và bơ hạt mỡ giúp tóc vừa bóng vừa khỏe, giữ dáng gọn gàng suốt ngày dài.

Bước 4: Hoàn thiện – lớp bóng “hiệu ứng ánh đèn flash”

Đây là bước Meghan không bao giờ bỏ qua: xịt lớp Colour Wow Extra Mist-ical Shine Spray để tạo hiệu ứng sáng bóng tự nhiên. Chỉ cần xịt nhẹ lên bề mặt tóc, không gây bết, giúp tóc phản chiếu ánh sáng cực đẹp – đặc biệt khi lên ảnh. → Giá tham khảo: 28 bảng (~950.000 đồng) .

Sản phẩm chứa chiết xuất hoa thảo bản bông vàng (hoa mõm sói), vừa tăng độ sáng vừa bảo vệ tóc khỏi nhiệt độ cao.

Chỉ với 4 món đồ, bạn hoàn toàn có thể “copy” kiểu tóc biểu tượng của Meghan Markle tinh tế, sang trọng và dễ thực hiện. Không cần salon, không cần stylist, chỉ cần một chút tỉ mỉ và vài phút trước gương, bạn cũng có thể sở hữu mái tóc “chuẩn dâu Hoàng gia” ngay tại nhà.