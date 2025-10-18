Theo tờ HELLO!, Thân vương William và Vương phi Kate sẽ chính thức chuyển đến Forest Lodge trong vài tuần tới sớm hơn dự kiến ban đầu. Cặp đôi sẽ cùng ba con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis bắt đầu một chương mới trong căn biệt thự Hoàng gia mới, được xem là không gian riêng tư hơn nhưng vẫn nằm trong vùng Windsor thân thuộc.





Điều khiến nhiều người bất ngờ là William và Kate không mua lại dinh thự này , mà chỉ thuê lại từ Crown Estate, tức tài sản thuộc quyền quản lý của Hoàng gia Anh. Theo thỏa thuận, họ phải trả mức "giá thuê thị trường" thay vì ưu đãi đặc biệt.





Trở lại năm 2001, Forest Lodge từng trải qua đợt trùng tu trị giá 1,5 triệu bảng Anh , sau đó được niêm yết cho thuê với giá 15.000 bảng/tháng (hơn 530 triệu đồng ở thời điểm đó). Sau 24 năm, với mức lạm phát và giá bất động sản hiện nay, nhiều chuyên gia ước tính giá thuê có thể vượt ngưỡng 40.000 bảng/tháng tương đương hơn 1,4 tỷ đồng/tháng . Một con số khiến không ít người "mắt tròn mắt dẹt".

Tất nhiên, với thu nhập của Thân vương William, con số ấy chẳng hề đáng lo. Các báo cáo cho thấy William nhận hơn 23 triệu bảng/năm từ Công quốc Cornwall, khoản thu nhập riêng mà Thân vương được thừa hưởng sau khi Vua Charles III lên ngôi năm 2022. Số tiền này đủ để duy trì toàn bộ nhân sự của Văn phòng Hoàng gia với hơn 68 nhân viên , trong đó khoảng 13% là người thuộc các nhóm sắc tộc thiểu số, theo tiết lộ của Emily Nash – biên tập viên Hoàng gia của HELLO!.





Không dừng lại ở đó, cặp đôi Hoàng gia còn tự chi trả cho các hạng mục sửa sang nội thất, sơn sửa và trang trí lại toàn bộ dinh thự. Hồ sơ quy hoạch được gửi lên hội đồng địa phương hồi tháng 6 cho thấy nhiều thay đổi nhỏ bên trong và bên ngoài tòa nhà.

Theo HELLO! Online, việc các thành viên Hoàng gia tự chi tiền cải tạo không phải chuyện hiếm nhất là khi họ muốn căn nhà phản ánh phong cách cá nhân. Với niềm đam mê thiết kế nội thất nổi tiếng, Vương phi Kate được cho là đích thân tham gia lên ý tưởng từng căn phòng. Cô từng nhiều lần hợp tác với nhà thiết kế Ben Pentreath - người đứng sau nhiều công trình cổ điển tinh tế của Hoàng gia.

Dù hiếm khi công khai hình ảnh bên trong nhà riêng, giới mê decor vẫn không khỏi tò mò về không gian sống mới của gia đình Thân vương. Với phong cách thanh lịch, tối giản mà vẫn ấm cúng, "dấu ấn Kate Middleton" chắc chắn sẽ phủ khắp Forest Lodge trong thời gian tới.

Theo Hello