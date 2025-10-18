Nếu từng say mê hình ảnh Công nương Diana trong những năm đầu thập niên 1980 vừa cổ điển, vừa nổi loạn thì mùa mốt năm nay là lúc bạn nên "tái hiện" lại tinh thần ấy. Tại Tuần lễ Thời trang London, những chiếc áo len họa tiết quirky, cardigan buộc ngang vai, giày loafer, áo blouse bèo nhún cổ cao… đồng loạt xuất hiện trên sàn diễn. Sang đến Paris, blazer oversize và nơ ruy băng cũng tràn ngập như thể thế giới đang đồng lòng mang "thập niên 80 huyền thoại" trở lại.

Những tín đồ của Công nương Diana chắc chắn là những người vui sướng nhất, bởi đây là giai đoạn đánh dấu phong cách "Sloane Ranger" - lối ăn mặc của tầng lớp thượng lưu Anh Quốc, lấy tên từ khu Sloane Square danh tiếng ở London hồi sinh rực rỡ. Trước khi đính hôn với Vua Charles, khi còn là Lady Diana Spencer sống cùng bạn bè ở London, bà đã định hình nên phong cách này: Áo len cashmere chồng lên blouse bèo, chân váy dài caro hoặc hoa nhí, ngọc trai và khăn lụa vừa sang trọng, vừa có nét ngây thơ đặc trưng.

Eloise Moran - tác giả The Lady Di Lookbook từng nhận xét cực chuẩn: "Phong cách của Diana trước khi đính hôn là sự hòa trộn giữa 'con gái cha xứ' và Prada cổ điển'". Quả thật, thời trang của Công nương không chỉ "đáng yêu và quý phái", nó còn mang tinh thần nổi loạn đầy tinh tế. Những chiếc áo len như "I'm a Luxury" hay sweater "black sheep" (con cừu đen) từng khiến báo chí điên đảo, vì ẩn chứa thông điệp sắc bén về cái tôi và cá tính của bà.

Hơn 40 năm sau, sức hút của Diana vẫn chưa hề phai nhạt. Mẫu sweater "black sheep" được Rowing Blazers tái bản năm 2020 đã nhanh chóng cháy hàng, còn hàng loạt phiên bản tương tự liên tục xuất hiện trên mạng xã hội minh chứng rằng phong cách "Sloane Ranger" đã thật sự trở lại.

Một blogger thời trang chia sẻ sau chuyến shopping gần đây: "Tôi không thể cưỡng lại chiếc sweater cổ bèo nâu và áo khoác denim chần bông buộc nơ. Phong cách Diana đầu thập niên 80 chính là 'chất tôi', tôi thậm chí đã dành nguyên một tuần để mặc như bà".

Nếu bạn không thích quá nhiều bèo nhún hay ngọc trai, đừng lo, tinh thần "Sloane Ranger" vẫn có thể được thể hiện bằng những món đơn giản: Áo len mềm, cardigan buộc hờ, chân váy midi và giày loafer. Không cần tước hiệu quý tộc, bạn vẫn có thể "hóa thân" thành một phiên bản Diana hiện đại nhẹ nhàng, tự tin và luôn biết mình muốn gì.