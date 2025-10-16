Sáng thứ Ba, cặp đôi quyền lực nhất Hoàng gia Anh, Thân vương William và Vương phi Kate bất ngờ có chuyến thăm Bắc Ireland. Theo thông báo từ Cung điện Kensington, mục tiêu của chuyến đi là tìm hiểu các mô hình phát triển sáng tạo ở vùng nông thôn, đồng thời khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ.

Một trong những điểm dừng chân thú vị nhất là trang trại táo Long Meadow tại Armagh – nơi được mệnh danh là “xứ sở táo” của Bắc Ireland. Chủ trang trại, bà Catherine McKeever, xúc động chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó, Thân vương và Vương phi xứ Wales lại đến thăm nông trại nhỏ của gia đình mình. Thật sự quá đỗi siêu thực".

Gia đình McKeever hiện đã truyền nghề sang thế hệ thứ ba, biến Long Meadow thành điểm du lịch nông nghiệp nổi tiếng với sản phẩm thủ công như rượu táo, nước ép táo và giấm táo tự nhiên. Khi được mời thử nước ép táo vừa ép, Thân vương William và Vương phi Kate đều tỏ ra thích thú. “Họ uống thử ngay loại nguyên chất, không pha thêm nước hay đường, và họ cực kỳ yêu thích", con trai chủ nông trại tiết lộ, đồng thời bật mí William đặc biệt chuộng loại rượu táo vị khô.

Nhưng phần khiến truyền thông “bùng nổ” chính là khi hai vị Hoàng thân được mời ra vườn tham gia hái táo. Cả hai thi nhau nhặt táo Bramley - loại táo đặc trưng của vùng này. Vương phi Kate nhanh chóng lấp đầy giỏ của mình, còn Thân vương William vẫn đang loay hoay thì vợ anh “chốt hạ” bằng câu nói hóm hỉnh: “Đừng làm rơi táo nữa, William". Khoảnh khắc đó khiến mọi người bật cười, còn mạng xã hội thì ngay lập tức lan truyền clip với tốc độ chóng mặt.

Sau cuộc thi hái táo, cặp đôi tiếp tục “so tài” trong phần nướng bánh truyền thống - món bánh táo khoai tây đặc sản nhà McKeever. Ai cũng nhận xét rằng William và Kate thật sự hòa đồng, vui vẻ và rất gần gũi với người dân địa phương.

Ngoài trang trại táo, Thân vương và Vương phi xứ Wales còn ghé thăm một học viện đào tạo lính cứu hỏa mới ở Ulster, nông trại trồng lanh Mallon ở Tyrone và có buổi gặp riêng với các sĩ quan của Cảnh sát Bắc Ireland.

Dù chỉ là chuyến thăm trong một ngày, William và Kate lại một lần nữa chứng minh vì sao họ là “cặp đôi vàng” của Hoàng gia Anh: Sang trọng, thân thiện, và luôn biết cách khiến mọi khoảnh khắc trở nên đáng nhớ, thậm chí chỉ bằng một câu nói vui giữa vườn táo.

Theo Express