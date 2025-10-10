Vương phi Kate lại khiến giới mộ điệu phải "bùng nổ" khi bước ra trong bộ suit olive trứ danh của Victoria Beckham. Mỗi lần tái xuất, nàng dâu xứ Wales dường như luôn biết cách biến phong cách cổ điển thành tuyên ngôn quyền lực mềm.

Xuất hiện tại Oxford để gặp gỡ các gia đình trẻ trong chương trình của Royal Foundation Centre for Early Childhood, Vương phi chọn diện lại bộ suit màu olive từng mặc hồi tháng 5. Thiết kế của Victoria Beckham gồm blazer dáng dài và quần ống suông, nay được phối lại cùng áo ton-sur-ton tạo nên tổng thể đơn sắc thanh lịch, đúng tinh thần "Fall 2025".

Sự lựa chọn này không chỉ tôn dáng mà còn mang thông điệp khéo léo: Đúng ngày Netflix ra mắt loạt phim Victoria Beckham, Vương phi Kate mặc lại đồ của chính cựu thành viên Spice Girls - một sự tri ân tinh tế nhưng đầy sức nặng truyền thông. Và thú vị hơn, kể từ sau khi Kate diện mẫu áo này hồi tháng 5, Victoria đã đổi tên sản phẩm thành "Katherine Blazer" (dù đánh vần bằng chữ K), như một cách ghi dấu người đã khiến thiết kế của mình "cháy hàng" toàn cầu.

Để hoàn thiện phong cách, Vương phi chọn hoa tai đá thạch anh xanh lấp lánh của Kiki McDonough – món trang sức quen thuộc trong tủ đồ của cô cùng vòng cổ vàng khắc chữ cái "G, C, L" tượng trưng cho ba con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.

Chuyến đi lần này của Vương phi là một phần trong chiến dịch nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và giai đoạn phát triển sớm của trẻ nhỏ, chủ đề cô theo đuổi suốt nhiều năm. Kate dành thời gian tham gia hoạt động "stay and play" cùng trẻ em, gặp gỡ phụ huynh và tình nguyện viên của tổ chức từ thiện Home-Start Oxford - nơi hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn xây dựng sự tự tin, độc lập và kiên cường hơn trong vai trò làm cha mẹ.

Trước đó, vào tháng 8, Vương phi cũng từng chọn một bộ suit xanh ngọc lục bảo của Veronica Beard khi quảng bá loạt phim hoạt hình giáo dục dành cho trẻ nhỏ. Không khó nhận ra, sắc xanh từ emerald đến olive đang trở thành "bảng màu quyền lực" mà Vương phi Kate dùng để định hình hình ảnh người phụ nữ Hoàng gia hiện đại: Thanh lịch, gần gũi nhưng vẫn đầy khí chất.

