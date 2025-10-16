Sáng ngày 15/10, giới truyền thông Anh quốc rộn ràng khi Vương phi Kate bất ngờ xuất hiện tại Lâu đài Windsor bên cạnh Thân vương William trong buổi tiếp đón Thái tử Hussein và Thái tử phi Rajwa của Jordan.

Theo nguồn tin Hoàng gia, cuộc gặp gỡ riêng tư này diễn ra trước khi William và Hussein cùng tham dự chuyến thăm căn cứ không quân RAF Benson ở Oxfordshire – một địa điểm quân sự quan trọng của Anh, nơi vừa kỷ niệm 110 năm thành lập Phi đội số 22. Tại đây, hai vị Thái tử đã cùng nhau thị sát các hoạt động huấn luyện, gặp gỡ học viên phi công và nghe chia sẻ về những nhiệm vụ thực địa trên toàn cầu.

Hình ảnh Vương phi Kate rạng rỡ trong cuộc gặp nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, bởi ít ai ngờ cô lại xuất hiện trong dịp này. Điều thú vị là, chỉ hai ngày trước đó, Thái tử phi Rajwa vừa cùng Công chúa Eugenie thực hiện chuyến thăm bất ngờ tới Bệnh viện Đại học Springfield ở Nam London – một tín hiệu cho thấy tình bạn ngày càng khăng khít giữa các nữ thành viên Hoàng gia.

Mối quan hệ giữa Thân vương William và Thái tử Hussein không phải mới. Hai người đã gặp nhau nhiều lần, trong đó đáng nhớ nhất là chuyến công du Trung Đông năm 2018 của William. Khi ấy, anh đã đến thăm Jordan – nơi Vương phi Kate từng sinh sống cùng gia đình từ năm 1984 đến 1986 trong thời gian cha cô làm việc cho hãng British Airways.

Thậm chí, William còn chụp ảnh tại khu khảo cổ Jerash – đúng vị trí mà Kate từng chụp khi còn nhỏ. Anh từng tiết lộ, “Kate rất tiếc vì không thể cùng tôi trở lại nơi gắn bó nhiều kỷ niệm tuổi thơ” . Khi đó, Vương phi đang nghỉ thai sản sau khi hạ sinh Hoàng tử Louis.

Cuộc hội ngộ tại Windsor hôm nay vì thế không chỉ là một buổi gặp xã giao giữa hai Hoàng gia, mà còn là mối dây liên kết đầy cảm xúc – giữa ký ức tuổi thơ, tình bạn xuyên biên giới và hình ảnh một Vương phi Kate ngày càng quyền uy, nhưng vẫn giữ nét gần gũi, ấm áp quen thuộc.

Theo Express