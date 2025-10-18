Từ hội nghị Fortune Most Powerful Women ở Washington D.C. đến Los Angeles, Meghan Markle đang có một tuần "bận rộn mà rực rỡ". Sau khi cùng Vương tử Harry nhận giải thưởng nhân đạo vì những đóng góp trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần, nữ công tước tiếp tục góp mặt trong bữa tiệc thượng lưu dành riêng cho các nữ doanh nhân do Emma Grede - CEO của thương hiệu Good American và đồng sáng lập SKIMS (thương hiệu của Kim Kardashian) tổ chức.

Meghan diện bộ suit rộng màu be của Giuliva Heritage phối cùng sơ mi trắng crop-top và quần ống suông. Cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, để lộ vòng cổ vàng Aurate từng diện từ năm 2015 và vòng tay Cartier Love biểu tượng quen thuộc trong phong cách của cô. Một chút nam tính, một chút thanh lịch vừa đủ để Meghan khẳng định phong cách "power dressing" kiểu mới: Không cần cầu kỳ, chỉ cần đúng thần thái.

Fashion blogger What Meghan Wore nhận xét: "Cô ấy đã biến bộ suit truyền thống thành biểu tượng của nữ quyền không phải để bắt chước đàn ông, mà để tuyên bố rằng phụ nữ cũng có thể làm chủ bàn tiệc quyền lực".

Tại bữa tiệc "A Seat at the Table", Meghan nâng ly rượu As Ever – thương hiệu vang mới của cô chạm cốc cùng các khách mời đình đám như Rachel Zoe và Maria Sharapova. Chủ tiệc Emma Grede viết trên Instagram: "Đó là đêm của sự sẻ chia, nơi phụ nữ trao đổi cơ hội, nguồn lực, và giúp nhau hoàn thành những điều lớn lao".

Không chỉ dừng ở việc xuất hiện lộng lẫy, Meghan còn mang đến thông điệp mạnh mẽ: "Khi phụ nữ nâng đỡ nhau, chúng ta không chỉ giúp nhau sống tốt hơn mà còn cùng nhau kiến tạo di sản".

Cô nhấn mạnh: "Khi tôi đầu tư cho một nữ sáng lập khác, tôi không chỉ đầu tư vào doanh nghiệp của cô ấy, mà vào cách cô ấy thay đổi văn hóa, cộng đồng và tương lai".

Trước đó, Meghan cũng liên tục thể hiện phong độ thời trang ổn định từ bộ suit Armani đen trên thảm đỏ Project Healthy Minds Gala ở New York, đến chiếc chân váy da thuần chay và áo lụa trắng trong sự kiện Fortune Summit. Từng lần xuất hiện đều được giới truyền thông nhận xét là "sắc sảo, kiểm soát và đầy dụng ý".

Nếu các quý ông thường ký kết thỏa thuận bên ly whisky, thì Meghan và những người phụ nữ như cô chọn làm điều đó giữa bàn tiệc rượu vang, với sự tử tế và cộng đồng làm nền tảng. Giữa Hollywood thành phố của tham vọng, Meghan đang tạo ra một không gian mới: Nơi phụ nữ không cạnh tranh, mà cùng nhau tạo nên "sức mạnh mềm" lan tỏa.

Bữa tiệc ấy không chỉ là nơi tụ họp của những cái tên quyền lực trong giới giải trí và kinh doanh, mà còn là lời tuyên bố đầy tự tin của Meghan Markle: "Phụ nữ hiện đại có thể vừa lãnh đạo, vừa truyền cảm hứng và vẫn quyến rũ một cách tự nhiên".

Theo marieclaire